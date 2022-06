En qué cuatro rubros hay que recortar el gasto público y qué propuesta de la oposición “reprueba con un cero”, según Carlos Melconian

El economista y expresidente del Banco Nación Carlos Melconian, que recientemente tuvo un encuentro con la vicepresidenta Cristina Kirchner, dio una charla en Expo Efi, una conferencia de especialistas en economía y análisis financiero. Durante su disertación, habló de la gestión de Mauricio Macri, la actualidad de los mercados, el gasto público y la gestión del Gobierno.

“Macri puso un bálsamo financiero y pasó. Ganó la elección de término medio y tuvo una oportunidad de relanzarse, pero no lo hizo. El punto de inflexión de Macri fue cuando [Luis] Caputo fue al exterior a pedir plata, y le dijeron que no había más porque en dos años se llevaron el equivalente a México y Brasil, con mucho menor tamaño”, dijo. Agregó que el Fondo Monetario Internacional “no jugó para Macri”, sino que “jugó para que ese gobierno termine, pero con un plan perdedor”.

Por otra parte, opinó que “el partido del Gobierno está terminado, pero igual hay que jugarlo”. “No desempolvaron el manual de supervivencia. Podrían haber aprovechado el atrasito cambiario en el periodo electoral, por ejemplo. Pero durmieron la siesta”, comentó.

Sobre la deuda, dijo que Cristina Kirchner podría decir que se gastaron las reservas en deuda que no contrajeron. Melconian explicó sobre su encuentro con la vicepresidente que hace tiempo que el laboratorio de ideas formaliza invitaciones a referentes políticos. “Lo que ella quería escuchar era una opinión. No era nada diferente de lo que he tenido con otros presidentes. El trato fue similar, cordial y pudimos hablar lo que teníamos que hablar”, contó.

Además, habló sobre la necesidad de bajar el gasto público y sobre los políticos que hoy abogan por reducir el tamaño del Estado. “No hay más espacio para ir por los ingresos, como toda esa cosa de la renta inesperada. Va a haber que calmar mucho la ansiedad de los prometedores de baja de impuestos, especialmente los candidatos. No hay que crear falsas expectativas y hay algunos que ya están determinados a que no van a bajar”, dijo.

Agregó que, como ciudadano, está de acuerdo con la baja del gasto político. Sin embargo, acotó que no lo conforma como economista. “El gasto superfluo, en un país con 40% de pobreza, hace que corresponda que te metas ahí, aunque son dos mangos. Corresponde por el ejemplo. Pero ese no puede ser el programa fiscal. El mercado no va a decir ´¡Si, estoy contento! ¡Porque estos tipos! ¡La casta!”, acotó.

“El gasto público se escapó de las manos en la segunda presidencia de [Carlos] Menem, pero que hoy lo extrañamos. Más que a Menem, a ese nivel de gasto. Va, a Menem también”, opinó sobre el expresidente.

Melconian también definió en qué cuatro rubros habría que recortar el gasto público. Se refirió al sistema previsional, los subsidios, las transferencias a las provincias y los planes sociales.

Sobre los subsidios, dijo: “la luz está subsidiada en toda la Argentina. Que valga lo que tenga que valer y que después, el que pide, pide. Te presentás con documento y demostrás que no lo podés pagar. No existe más la segmentación. En Barrio Parque vive una viejita y en un barrio precario gastan más luz que en Barrio Parque. Tiene que haber un blanqueo”.

Además, opinó que “hay que buscar una eficientización de los planes sociales, que no es la actual discusión entre la vice y el presidente. Esa es quien los maneja”.

Por otra parte, comentó que “la previsión social no puede jugar si no es simultáneamente con una nueva relación laboral y no puede haber moratorias indefinidas. Hay ocho millones de informales, que son una fuente permanente de moratoria a futuro. Hay que buscar un mecanismo de nuevas jubilaciones que no es más la noventista”.

“Dije que hay que darle oportunidad a que la gente cambie. No lo dije por mi reunión con Cristina Kirchner, que es lo que decían los blogueros. La sociedad está aprendiendo qué es el déficit fiscal, que con deuda no se puede, a que hay un problema previsional. Todo ese quilombo tiene que permear en la sociedad y en los líderes políticos”, sentenció.

Por último, se refirió a las propuestas de dolarización de la economía. Por un lado, aseguró que no se opone a la idea, pero que, en términos prácticos, no es viable en la Argentina. “Tiene chance cero. Si tenés cero o negativo en las reservas y US$70.000 millones de pasivos, ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Con plan Bonex? Honestamente, digo que todos los proyectos de dolarización que se han presentado son para ir a marzo, reprobás con un cero”, cerró.