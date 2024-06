En qué fijarse al momento de elegir una opción para calefaccionar el hogar

Escuchar

Dos factores son relevantes al momento de elegir una opción para calefaccionar el hogar. Uno es el gasto energético, y el otro, la contaminación que produce al interior del hogar. Uno repercute en el bolsillo; el otro, en la salud.

“Siempre es mejor elegir aquellas formas de calefaccionar en que no exista combustión al interior del hogar como sí ocurre con las estufas a gas, parafina o leña, por ejemplo. La combustión produce gases tóxicos y la acumulación de estos compuestos por largos períodos de tiempo es dañina para la salud”, dice Alberto Vergara, académico e investigador de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la U. de los Andes, quien ha trabajado en los últimos cinco años en un dispositivo “made in Chile” que ayuda a disminuir la contaminación intradomiciliaria.

En cambio, precisa Vergara, soluciones basadas en la electricidad (estufas eléctricas, termoventiladores, oleoeléctricos o aires acondicionados que generan calor) son mejores desde el punto de vista de la salud. También, los sistemas de calefacción centralizados que funcionan a partir de la circulación de agua caliente.

“Hay que pensar que, en promedio, una persona pasa el 80% de su tiempo en espacios cerrados y es importante tener una buena calidad del aire en ellos”, dice Vergara. En ese sentido, es esencial preocuparse de tener sistemas que no contaminen. “Una estufa a leña, por ejemplo, que es la que genera más contaminantes, produce hidrocarburos policíclicos aromáticos que se ha comprobado que son cancerígenos en bajas concentraciones” , agrega.

Consultados al respecto, desde el Ministerio de Energía precisan que “independiente del sistema de calefacción que se utilice, hay que ventilar el hogar al menos 10 minutos al día para renovar el aire y evitar la acumulación de humedad y contaminantes”.

En tanto, desde el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) señalan que, “en términos de calefacción, la recomendación es preferir aquellos que no emitan emisiones como, por ejemplo, un aire acondicionado con tecnología inverter. La capacidad de dicho aire acondicionado dependerá del área que se desea calefaccionar. Otros equipos menos contaminantes son las estufas a pellet de biomasa, que generan pocas emisiones y permiten programación y alimentación automática”.

Luego, agregan, “existen estufas a kerosene y gas natural. Finalmente, están las estufas a leña de doble cámara certificadas, mientras se usen de manera correcta y con leña seca certificada, aunque generan más emisiones de material particulado que las alternativas anteriores”. La leña es muy utilizada en el sur, pero prohibida en el Gran Santiago.

En cuanto a la eficiencia energética y el posterior ahorro de dinero, la Guía de Calefacción Sustentable del MMA menciona al aire acondicionado con tecnología inverter como la solución más conveniente en la Región Metropolitana; le sigue el aire acondicionado On/Off, la estufa a pellet , el kerosene, el gas natural y, finalmente lo más caro, que es el gas licuado.

Entre los consejos para ahorrar energía, el ministerio del ramo dice que aquellos aparatos en que se puede regular un termostato “es conveniente configurar la temperatura en un rango que no sea demasiado elevado -por ejemplo, 19 o 20 °C- en modo calefacción, para que no gaste de más y la sobretemperatura no impacte negativamente en su salud”, señalan.

En www.climatizatuhogar.cl hay una herramienta web del Ministerio de Energía que permite calcular el consumo energético y el costo de calefacción para un hogar, considerando la ubicación geográfica y el tipo de vivienda.

Independiente del tipo de calefacción, una mejora en la eficiencia energética considera un adecuado aislamiento térmico del hogar. Según la División de Energías Sostenibles del Ministerio de Energía, el orden de inversión para aislar una casa debiera empezar por sellar ventanas y puertas; luego, aislar el entretecho, instalar doble vidrio hermético, para finalizar aislando muros.

¿Inverter?

Tanto en ahorro energético como en la nula contaminación intradomiciliaria, los aires acondicionados inverter aparecen como una solución óptima.

Estos son aparatos que se instalan en la casa y pueden ser usados para generar calor o frío. Su costo inicial es alto, desde los $350.000 (unos 383 dólares) los más baratos, hasta cerca de 1 millón (unos 1095 dólares).

“A diferencia de los sistemas tradicionales (On/Off) que se encienden y apagan constantemente, los aires acondicionados inverter ajustan continuamente la velocidad del compresor para mantener una temperatura constante. De esta forma, se reduce el consumo de energía, disminuye el impacto ambiental. Además, por sus sistemas de filtrado de aire incorporados, entregan un aire más puro, ofreciendo un mayor confort”, dice Felipe Correa, gerente de aire en Samsung Chile.

“En comparación con modelos tipo On/Off, un equipo de aire acondicionado con tecnología inverter permitirá ahorrar hasta un 70% en tu cuenta de luz durante una temporada de uso”, añade Pierre Dréano, jefe de Productos HVAC de Midea.

El Mercurio

