Sofía Diamante 4 de diciembre de 2019

Sin muchos instrumentos financieros que atraigan al inversor, son varias las empresas que están analizando la oportunidad para aprovechar los pesos sobrantes que hay en el mercado y comenzaron a emitir deuda. Dos que ya hicieron sus colocaciones son YPF y Pan American Energy (PAE), que emitieron obligaciones negociables (ON) en los últimos días.

Las empresas que quieren mantener el valor de su capital se encontraron con dos limitaciones: la imposibilidad de comprar dólares para ahorro y un mercado de bonos del Tesoro deprimido, al no saber qué hará el gobierno de Alberto Fernández con la deuda pública.

"Gran parte del mercado en pesos es deuda del Tesoro y está roto. Las letras del Tesoro capitalizables en pesos (Lecap) y los bonos están en valores bajos, a la espera de que haya un canje o una reestructuración", dice Ezequiel Zambaglione, jefe de Estrategia de Balanz.

"El único instrumento que garantiza recibir el 100% de lo invertido más los intereses son los plazos fijos o las cuentas remuneradas (los fondos T+0), y el que está atrapado en pesos quiere asegurarse cobrar su dinero. Los bonos del Tesoro no lo garantizan, porque no se sabe qué tipo de reestructuración se hará. Con los plazos fijos, aunque la tasa está más baja que antes, por lo menos se sabe que van a recibir su capital. La prioridad es saber cuál es el producto que va a pagar", agrega.

Las empresas como YPF y PAE, dice el analista financiero, aprovechan que tienen generación de cash para devolver los pesos y que las tasas de los plazos fijos son bajas para emitir deuda. "De esta forma se pueden financiar relativamente barato", completa.

A comienzo de la semana, YPF anunció la emisión de una ON en el mercado local en pesos y en dólares por hasta un monto equivalente a US$75 millones, pero que podría ampliarse a un máximo de US$150 millones.

Ayer, finalizó la colocación y el resultado fue que levantaron una ON Clase II por $1683,49 millones, a una tasa de corte de 3,75% nominal anual (más Badlar) con vencimiento en seis meses; otra ON Clase III, por $1156,94 millones, a tasa 6% anual más Badlar, con vencimiento a 12 meses, y una tercera ON Clase IV en dólares, por un total de US$19,72 millones a una tasa del 7%.

"Fue una buena colocación dado el contexto actual. Se prefirió quedar por debajo del objetivo para no convalidar tasas más altas, en especial en las emisiones en pesos", dijeron en la empresa con control estatal.

Y agregaron: "Los fondos serán destinados a financiar la inversión en activos fijos y el capital de trabajo de la compañía. Esta emisión se da en un contexto de un aumento de la liquidez en el mercado local y baja oferta de productos en pesos".

Por su parte, PAE emitió ayer una ON de hasta $3000 millones para financiar el plan de inversiones en áreas petroleras de Chubut, Santa Cruz y Neuquén, y para destinar desembolsos a la refinación de petróleo crudo. La semana pasada, la petrolera que tiene como accionista a la familia Bulgheroni había emitido otra deuda de US$150 millones a una tasa del 5%.