Energía: “No veo nada en la Argentina que me asuste de querer invertir”, dice el CEO de Excelerate

WASHINGTON.- Steven Kobos, CEO de Excelerate Energy, la empresa que traerá de regreso un buque regasificador al puerto de Bahía Blanca para reforzar la oferta de gas en el invierno, mira a la Argentina con entusiasmo. Es más: dice que no ve nada que lo asuste de invertir. El motivo es que, como suele ocurrir con los ejecutivos de las compañías energéticas, Kobos mira más allá de los avatares del presente del país –recesión, inflación, tarifas congeladas, la deuda–, hacia el largo plazo.

“Yo realmente nunca he querido tener una visión de dos, tres años sobre una inversión. Realmente quiero pensar en cómo será este mercado a largo plazo. Y no veo nada en Argentina que me asuste de querer invertir”, afirma Kobos, en una entrevista con LA NACION en un hotel en el centro de Washington D.C..

El CEO de Excelerate Energy, Steven Kobos.

Días antes de la llegada del buque regasificador a Bahía Blanca, Kobos se movió hasta Washington, donde se reunió con el embajador argentino, Jorge Argüello, para discutir los planes de la compañía. Excelerate ganó una licitación con YPF, bajo el control de La Cámpora, para volver al país, un proceso que Kobos elogia. La embarcación se retiró en 2018 luego de una década de operaciones, una salida que muchos vieron con ilusión porque marcaba la mejora en la producción local de gas.

Kobos no cree que el regreso del buque ahora marque un retroceso. Lo ve como una “póliza de seguros” que ayudará a administrar la oferta de energía y además le permitirá al país evitar gastar en combustibles más caros, como el fueloil o el diésel, que contaminan más, durante los picos de consumo de invierno.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, la compañía comenzó a hablar con la transportadora TGS sobre la posibilidad de invertir en una planta de licuefacción de gas para exportarlo. El plan luego quedó archivado en medio del congelamiento de las tarifas energéticas que comenzó con Macri y siguió con el gobierno de Alberto Fernández. Pero Kobos mantiene la idea latente.

“¿Estamos interesados en invertir en Argentina? Sí, me interesa invertir en Argentina. Puede tomar muchas formas. Algún tipo de [proceso de] licuefacción tiene valor. Hay un valor técnico. Con el shale gas, se quiere armonizar los niveles de producción durante todo el año. Es difícil subir y bajar. Las necesidades de verano son siempre menores, y necesitas un lugar para ese exceso de producción, por lo que siempre veo la licuefacción de manera efectiva como un almacenamiento virtual para vender en el mercado internacional. Hemos continuado esas discusiones y lo miramos. Sabemos que este es un buen mercado. Estamos orgullosos del capital humano”, responde. “Sí, quiero invertir en Argentina”, insiste el ejecutivo.

–¿Por qué?

–Simplemente estamos adoptando una visión a largo plazo, como en cualquier mercado. Y sabemos que habrá todo tipo de formas diferentes de armonizar este sistema energético a lo largo del tiempo, así que podemos ayudar con la licuefacción, el pico de invierno, productos de pequeña escala, exportaciones. Si miro a la región, Chile, Bolivia, Uruguay y Brasil, es una región muy interesante, y la Argentina es importante también.

–¿La política energética actual asusta inversiones?

–No tengo información perfecta sobre las diferentes propuestas sobre tarifas, pero sobre inversión en general creo que parte de la desventaja en este momento, si la hay, no creo que sea una función de Estados Unidos o la Argentina, yo pienso que realmente es la pandemia y la demanda en baja de ciertos sectores, como el energético. Espero que la economía global que salga de la pandemia sea realmente una economía robusta que impulse una gran cantidad de demanda de energía. Creo que verán que algunas inversiones estarán volviendo cíclicamente al sector energético, tal como se verá en Estados Unidos, y sabemos que podemos desempeñar un papel en eso.

Kobos menciona que la empresa lleva 13 años en la Argentina, está comprometida y tiene una visión de largo plazo. Elogia a los “marineros argentinos” que trabajan en la empresa. Y minimiza el peso de los problemas actuales que acarrea la economía.

“Creo que es un desafío increíble. Solo el Covid. El último año y medio no ha sido un buen momento para nadie. Ciertamente hay desafíos que deben superarse, pero no creo que haya nada en lo que pueda enmarcar una decisión de inversión en torno a temas de corto plazo como esos. Y nuevamente, habiendo estado allí durante 13 años, solo el hecho de que hayamos logrado llevarnos siempre con respeto y nunca hayamos tenido una falla en el servicio muestra que la gente respeta la confiabilidad de lo que traemos a la mesa”, remarca el ejecutivo.

Kobos cree que la empresa puede ayudar con la gestión de los picos invernales de consumo de gas como una “póliza de seguro” y además trabajar para que “las exportaciones de verano se materialicen antes”. Confía en que la Argentina exportará gas y en que pueden complementarse con el desarrollo de Vaca Muerta: “No creo que estemos compitiendo contra Vaca Muerta, podemos sentarnos mientras ellos se paran”, grafica el ejecutivo.