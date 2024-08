Energías renovables: qué le falta al sector para potenciar su crecimiento

Escuchar

Dentro del amplísimo sector de las energías, las de fuentes renovables concentran hoy buena parte de la atención, en el mundo y, en particular, en la Argentina. En los últimos años hubo importantes inversiones en el desarrollo tanto de parques eólicos como solares, sobre todo a partir de la ley 27.191 que estableció incentivos para este segmento. Ahora la expectativa de las compañías pasa por contar con un marco regulatorio estable y por cómo funcionará el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), incluido en la Ley Bases.

Una de las empresas que ha sido protagonista en el crecimiento experimentado por este sector es PCR, que ingresó en el negocio de la generación de energía eólica en 2016 y construyó seis parques. Con una facturación de US$500 millones por año, hoy tienen 530 Mw eólicos en operación. En un evento sobre energías organizado por LA NACION, su CEO, Martín Federico Brandi, señaló, sin embargo, que la demanda potencial se está agotando, porque la mayoría de los nuevos proyectos apunta a satisfacer a las grandes fábricas y, como todas las empresas quieren vender allí, el margen se va achicando. “Necesitamos agrandar la demanda a la cual apuntamos, incluyendo a los grandes usuarios que están hoy en la distribución como posibles clientes”, explicó.

¿Venderle energía de fuentes renovables a Edesur o a Edenor podría ser uno de los objetivos del sector, para darle continuidad al crecimiento? La respuesta no es tan simple. “En cualquier lugar del mundo donde el mercado eléctrico funciona bien, una distribuidora sería un cliente muy apetecible, porque tiene una calificación crediticia muy buena, con un historial de pagos muy bueno. Pero en la Argentina venimos con una historia en la cual lo que se cobró por la energía no representaba la totalidad del costo; el mercado no funcionó de manera sana durante mucho tiempo y las distribuidoras todavía no pagan la totalidad del costo”, dijo el CEO de PCR.

Respecto del RIGI, Brandi se mostró muy optimista. “Va a contemplar inversiones en generación y en transmisión, porque el sector necesita ayuda para destrabar inversiones”, señaló el especialista. Pero volvió a insistir en la cuestión de los costos y las tarifas. “Hoy hay dos tercios de la generación de energía eléctrica que tiene el precio que fija el secretario de Energía, y eso es una señal negativa para la inversión. El Gobierno lo entiende, pero el problema es que corregir eso puede generar necesidad de aumentar más las tarifas o de incrementar los subsidios”, concluyó.

Reglas claras

Genneia es otra empresa involucrada en el sector de energías renovables, en su caso desde hace casi 10 años. La compañía comenzó su recorrido a fines de 2016 operando 75 Mw, y para 2025 espera llegar a los 1300. Bernardo Andrews, su CEO, puso el foco en el marco regulatorio al participar del encuentro sobre el tema organizado por LA NACION. “La industria hoy está operando entre 6000 y 7000 Mw y creemos que, con cierta estabilidad fiscal y regulatoria, podría duplicar esa capacidad en los próximos tres años. La ley 27.191 vence el año que viene y si la industria creció, incluso con las crisis financieras que atravesamos, es porque había estabilidad regulatoria, que no requiere subsidios ni beneficios fiscales, sino tener claro cómo nos relacionamos con el sector eléctrico y cuáles son las prioridades de un mercado muy complejo”. El mejor escenario, opinó, sería mantener el marco legal por ahora vigente.

La compañía está finalizando un proyecto eólico en Tandil. Además, construye dos parques solares: uno en Malargüe, Mendoza, de 90 Mw y otro en San Juan, de 180 Mw. Aun así, la industria enfrenta grandes desafíos en cuanto a la infraestructura. “No es sostenible competir con la capacidad de despacho que hay en las líneas actuales; muy poco espacio hace que los proyectos sean cada vez menos eficientes y más chicos. Necesitamos contar con líneas de transmisión desde el sur de Buenos Aires y la Patagonia hacia los centros de carga de sistema, para crecer en otra escala”, afirmó.

Con 500 Mw provenientes de energías renovables, de un total de 3300, YPF Luz también es un actor principal de este sector. La empresa cuenta con dos proyectos de energía eólica, uno en General Levalle (Córdoba) y otro en Olavarría, y uno de paneles solares en Mendoza. En total, la inversión es de US$500 millones. “Nuestra perspectiva es seguir creciendo con lo que entendemos es el camino a la transición energética. Esto es, con proyectos que usen el gas natural de manera eficiente, en combinación con las energías renovables”, dijo Santiago Sajaroff, director de Operaciones de la compañía.

Con respecto a qué energía cuenta con más potencial de crecimiento, Sajaroff respondió que hasta ahora hubo un crecimiento importante tanto en la eólica como en la solar, aunque aclaró que “en este momento, la posibilidad de nuevos proyectos de energía eólica en el sur de la provincia de Buenos Aires y la Patagonia está más limitada por temas de transporte”. Para los próximos años, prevé que el crecimiento de ese tipo de energía estará en el área centro del país, mientras que la solar se desarrollará más en el NOA.