“Enfermedad holandesa”: el debate sobre si faltan o habrá exceso de dólares entre dos economistas

Los economistas Daniel Artana (FIEL) y Juan Carlos de Pablo hablaron frente a un público de abogados especializados en economía y coincidieron en que la situación económica es mucho mejor a la esperada un año atrás, sobre todo teniendo en cuenta la fragilidad política con la que había arrancado el Gobierno. También coincidieron en que el año “próximo” será mucho mejor al actual, pero nombraron al pasar dos preocupaciones que ve cada uno acerca de la situación económica.

De Pablo dijo que el nivel de actividad dejó de caer en mayo o junio y rebotó. “Todos los datos numéricos están diciendo que mejoró. Estamos entrando a una segunda etapa, donde va a aparecer con más relevancia la figura de Federico Sturzenegger [ministro de Desregulación], que todos los días limpia alguna cosa”, dijo el profesor de la Universidad del CEMA.

Sin embargo, dijo que la quita de regulaciones no se está “sincronizando” como le gustaría. “No me gusta como se están sincronizando las cosas que facilitan la importación versus las cosas que facilitan la producción local. No tengo ningún problema que se funda la empresa porque tiene que fundirse, pero que se funda la empresa por la presión impositiva, por los camiones de Pablo Moyano o porque un juez diga cómo se le canta una bonificación por despido, es una barbarie ”, indicó de Pablo.

Acerca del nivel de tipo de cambio, en el cual la mayoría de los analistas advierte que quedó muy barato (apreciado) muy rápido, el economista dijo las empresas deben tomar sus decisiones pensando que no habrá un salto devaluatorio. “Si hay, te jodes, pero si las tomas pensando que habrá devaluación y no hay, también te jodes. Este Gobierno podría aumentar el ritmo devaluatorio sin pedirle permiso a nadie, no es la tablita de Martínez de Hoz. Pero Santiago Bausili [presidente del Banco Central] está comprando reservas, ¿qué apuro tiene de hacer un salto devaluatorio?” , se preguntó.

“Cada vez que hablo con productores, les digo que tienen que identificar las cosas que les molestan en materia de regulación e ir a verlo a Sturzenegger. Esto no se soluciona devaluando o puteando. Vayan a pedirle que les saquen cosas”, agregó.

Artana, por su parte, si bien también dijo que al Gobierno le ha ido “bastante mejor de lo que uno podría esperar, teniendo en cuenta que tenía una gran fragilidad política”, advirtió acerca del nivel de reservas del Banco Central, donde todavía se mantienen en nivel negativo. “Eso no me saca el sueño, hemos vivido muchos años con reservas negativas, pero así como en materia fiscal y monetaria cumplieron sus objetivos con el FMI, y en inflación les fue muy bien, en tema de reservas no cumplieron su objetivo”, indicó.

El economista de FIEL explicó que las reservas son el colchón que hacen los países de la región por si les toca una mala noticia. “Tuvimos una sequía en 2012, en 2018 y el año pasado. Las tres tuvieron consecuencias económicas. Si no tenemos reservas, ajustamos por cantidades y eso genera una recesión. Eso está relacionado con el nivel del tipo de cambio. Hubiera sido más fácil acumular reservas con otro tipo de cambio más alto, pero también el Gobierno tiene una urgencia electoral de mostrar como gran activo la baja de la inflación”, dijo.

Ante esa reflexión, De Pablo lo interrumpió: “¿Para qué queremos reservas? Imagino que para alguna eventualidad, pero la historia argentina muestra que nunca se guardaron reservas para las eventualidades. Este es un país de machos. Cuando vino el Covid, los otros países cayeron 3% del PBI y acá caímos 10%. Después todos recuperaron 3% y nosotros 10%. Alberto Fernández decía, ‘soy Tarzán’”.

En cambio, el economista dijo que la Argentina podría enfrentar el problema de la “enfermedad holandesa” en los próximos años, si llega una gran entrada de dólares por las exportaciones y eso genera un tipo de cambio tan barato que afecta la actividad industria. “La preocupación puede ser al revés, porque el exceso de confianza también tiene problemas. Si la Argentina duplica sus exportaciones el año que viene, podemos sufrir la enfermedad holandesa. Por este tipo de cosas es que no hay tanto apuro por salir del cepo”, dijo de Pablo.

Artana, en cambio, dijo que hay técnicas para resolver el problema de la “enfermedad holandesa”, como hizo Chile con el fondo anticíclico de cobre. Cuando de Pablo lo quiso volver a interrumpir, Artana lo frenó y lo chicaneó en términos futboleros: “Los hinchas de Vélez son todos iguales, como no ganan siempre, cuando lo hacen ya se entusiasman. Eso es una cosa que habrá que hacer en algún momento, pero no para ahora”.

El economista de FIEL también dijo que hay un cambio en el sector privado, que hasta el 10 de diciembre de 2023, “hacía plata con el capitalismo prebendario y ahora tienen que moverse en una regla de capitalismo de mercado”.

Sin embargo, dejó la siguiente reflexión: “El problema es que le pedimos al sector privado argentino que haga este viraje en un momento muy corto, y donde las reformas de Sturzenegger operan a una velocidad distinta a la que se apreció el tipo de cambio. Por ahora no veo baja de impuestos y la parte laboral es lo más tibio que hizo el gobierno de Milei. Le están pidiendo al sector privado una transformación en un año, que en otros lados se hace en cinco”.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, más temprano había admitido que “por necesidad y por convicción” tuvieron que ir a una velocidad muy rápida. “No todo es un lecho de rosas, no van a ser todos ganadores, ni van a ser todos perdedores, pero sí vamos a tener las condiciones para que sea un lugar donde se pueda proyectar y donde se pueda competir. Es raro esto para la Argentina. Nosotros por necesidad y por convicción hemos ido a una velocidad muy rápida. Es difícil y también entendible que diferentes agentes económicos tengan una incomodidad y tengan una situación de, primero, escepticismo. Pero esto es de verdad, entonces ahora tienen que adaptar su mindset para hacer negocios de una manera diferente“, dijo.

