"Es bueno que se llame a discutir puntos importantes para el país que queremos"

Roberto Alexander, IBM y Amcham

Ejecutivos de empresas de Estados Unidos valoran la propuesta del Gobierno para definir políticas de Estado de largo plazo

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (Amcham) estaba cerrando los últimos detalles del evento que organizará el próximo miércoles en un hotel de Puerto Madero -el Amcham Business Summit- cuando el Gobierno lanzó sus 10 puntos para acordar consensos básicos con la oposición. Fue entonces cuando sus directivos se dieron cuenta de que la propuesta del presidente Mauricio Macri tenía varios puntos de contacto con la agenda de temas del encuentro como, por ejemplo, el respeto a las reglas de juego, la transparencia, los impuestos y el trabajo.

Por eso, en diálogo con LA NACION, cuatro directivos de la cámara, Roberto Alexander (IBM), Christoff Poppe (United Airlines), Lorena Zicker (Intel) y Alejandro Díaz (Amcham), destacaron la oportunidad de debatir estos temas en un foro que, con el leit motiv "Aportes a la agenda país 2020", reunirá no solo a ejecutivos, sino también a políticos.

Entre ellos, el embajador de EE.UU. en la Argentina, Edward Prado; los gobernadores Juan Manuel Urtubey (Salta), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Omar Gutiérrez (Neuquén); el secretario de Trabajo, Lucas Fernández Aparicio; el secretario Legal y Técnico de la Nación, Pablo Clusellas; y los diputados Marco Lavagna, Graciela Camaño, Agustín Rossi y Luciano Laspina, entre otros. La organización invitó a la expresidenta Cristina Kirchner, que aún no confirmó su presencia.

-¿Qué agrega al foro el hecho de que sea un año electoral?

Alejandro Díaz (AD): -La idea es no solo hacer el lanzamiento de la visión de Amcham en particular, sino de los temas que son estructurales para el desarrollo de la Argentina para la administración 2020-2023.

Alejandro Díaz, Amcham

Roberto Alexander (RA): -Se trata de ver qué necesitamos para generar crecimiento y desarrollo para lograr el país que queremos.

AD: -Mejorar la competitividad, incentivar el desarrollo de la producción a partir de la reducción de la carga tributaria, tener más previsibilidad.

Lorena Zicker (LZ): -Del lado de la tecnología, analizaremos cuál es nuestro aporte como empresas a la educación para generar las habilidades que se necesitan hoy en el mercado.

Lorena Zicker, Intel

-¿Qué opinan de los 10 puntos que propuso consensuar el Gobierno?

AD: -Apoyamos el diálogo como metodología para definir políticas de Estado.

-¿Falta alguno?

AD: -Son 10 puntos importantes. Eso no significa que no se puedan incluir otros que por alguna razón no están.

-¿Por qué creen que hasta ahora no se había dado este llamado al diálogo y ahora sí?

AD: -Quiero pensar que la Argentina, después de 70 años de inconsistencias, estará viendo que tendrá que haber un liderazgo más maduro para plantear desafíos acordados o dejar de lado algunas diferencias y llegar a acuerdos de largo plazo.

RA: -Es bueno que se llame a discutir puntos importantes para el país que realmente queremos.

-¿Qué pasa cuando se enuncian principios que luego, por necesidad, se dejan de lado? Se habla de bajar los impuestos, pero luego se suben. Por ejemplo, la tasa de estadística.

AD: -Hay que mirar el plazo. Al menos en este caso hay un horizonte: el 31 de diciembre de 2019. Está bien, en la Argentina los impuestos no son transitorios, pero si me olvido de los antecedentes, se entiende la responsabilidad del país de haber asumido compromisos internacionales por los cuales se consiguió financiamiento hace un año. Esos compromisos llevan a algunos sacrificios de corto plazo que impactan negativamente, por eso es bueno llevarlos a cabo pensando en la política de largo plazo.

-¿Qué grado de consenso ven en la clase política argentina para que esto sea exitoso?

AD: -Nuestras empresas están desde hace más de 100 años. Están acostumbradas a convivir con distintos tipos de administración buscando maximizar el desarrollo en cada país. No es un problema para el sector empresarial. La preocupación debería ser de los argentinos, no de las empresas. Tenemos la experiencia de los últimos 60 o 70 años.El acuerdo de largo plazo tiene que permitir empezar a trabajar un derrotero sustentable. No podemos tener barquinazos cada cuatro u ocho años, yendo de una crisis a otra, de una visión a otra. Un país que parece que es distinto cuatro años después. Las empresas se van a acostumbrar a cualquier escenario y van a adecuar sus modelos de negocios.

Christoff Poppe (CP): -Más en un contexto donde en la región está habiendo más previsibilidad de mediano plazo. Desde el lado de una multinacional, cualquiera de las que estamos dentro de Amcham sentimos que la Argentina está compitiendo con sus vecinos por la inversión. Tenemos que madurar y desarrollar una mentalidad de mediano plazo para llegar a esa previsibilidad que es esencial para el inversor.

Christoff Poppe, United Airlines

-Con la situación del mercado interno, ¿qué está pasando con la inversión?

AD: -Casi todos los años pedimos información a nuestras empresas para medir la inversión extranjera directa. Así como en 2016 nos daba US$2452 millones, al año siguiente fueron US$2200 millones y el siguiente US$1900 millones. Este año todavía no tenemos el número, pero la tendencia muestra que las inversiones, por múltiples factores, no están de acuerdo con el potencial de la Argentina.

-¿Cómo ven en Estados Unidos la coyuntura argentina?

AD: -En cuanto al entorno político, el americano es binario en general, entonces, a veces se le complica interpretar algunos de nuestros comportamientos, especialmente cuando no logramos romper ese círculo vicioso en el cual nos encontramos desde hace muchos años.

-El escenario es binario...

AD: -Si te referís a la "grieta", ese modelo tampoco construye; podrá tener o no un objetivo electoral, no nos cabe a nosotros evaluar, pero a largo plazo a la Argentina no le sirve.

-¿Cómo se ve un eventual regreso al poder de Cristina?

AD: -Si hay una palabra para definir lo que sienten en Washington es incredulidad y no estoy haciendo un juicio de valor respecto de la expresidenta.

-¿No se admite que la crisis le ha dado chances?

AD: -Se basan más en el concepto de populismo. Hay un tema cultural, llamalo populismo o cómo quieras, que no nos permite romper el círculo vicioso. Es lo que piensan ellos.