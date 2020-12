Según el economista, además, el ministro de Salud, Ginés González García, "ya debería haber renunciado"

"Alberto Fernández es el culpable de haber profundizado todos los males de la Argentina este año con su cuarentena cavernícola. Basta de estos impresentables de la política como el Presidente de la Nación. No va más la impunidad con la cual se manejan. Es increíble que no haya renuncias en un Gobierno desastroso como el de Fernández", dijo el economista y excandidato a presidente, José Luis Espert.

Según expresó en el programa Comunidad de Negocios, que conduce José Del Rio y que se emite por LN+, el ministro de Salud, Ginés González García "ya debería haber renunciado", lo mismo que el ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, y todo el equipo de epidemiólogos que estuvo detrás asesorando al Gobierno nacional.

El economista también se refirió a que la inflación prevista en el Presupuesto 2021 va a estar "más arriba" de lo que se cree por la emisión monetaria a la que se recurrió durante la pandemia.

"¿Dónde están ahora los sabiondos que llevaron a la Argentina a ser el quinto país del mundo con más muertos por millón de habitantes? ¿Dónde están los infectólogos renunciando por el desastre que generó una cuarentena que, además, fue inefectiva desde el punto de vista sanitario? Ese mismo Gobierno que no depura gente que debería estar afuera, tiene a un Presidente que dice estas estupideces", apuntó, en respuesta a los dichos de Alberto Fernández sobre que este año se logró que no hubiera hambre en el país.

Indicó que, si bien falta mucho para 2023, tiempo en el cual se le tiene que pagar al Fondo Monetario Internacional, 2021 va a ser un año complicado por la inflación esperada. Por lo tanto, se requeriría de un acuerdo de facilidades extendidas con el organismo, que implica "muchas reformas promercado, que el kirchnerismo no estaría de acuerdo en hacer".

"No veo un giro promercado del Gobierno. Hay un gran tema y es que hay que pagar más de US$40.000 millones de acá hasta fin de 2023 y el Gobierno quiere pagar cero. La única manera de no pagar civilizadamente -eliminando la posibilidad de un default con el Fondo- es con un acuerdo de facilidades extendidas, pero requiere un montón de reformas promercado, que no creo que el kirchnerismo esté de acuerdo, por lo tanto algo se le va a tener que pagar al Fondo y va a tener un acuerdo stand-by para pagar. Pero si no tenemos acuerdos, hay que pagar, lo cual significa más de las reservas que tiene el Banco Central", agregó.

"El año que viene vamos a tener un salto en la tasa de inflación, más de la que está en el Presupuesto de 2021 que es del 29%. La tasa de inflación este año está entre el 37% y el 38% y el que viene va a estar bien arriba de lo previsto, por la emisión monetaria que se ha hecho, y porque va por seguir costando pagar tasas de interés relativamente bajas como las que hay hoy, colocando tanta deuda como la que se va a tener que colocar para financiar el déficit", observó.

El economista también descartó la posibilidad de una hiperinflación similar a los años 1989-1990. "Esa hiperinflación llegó a ser del 4% diaria, ahora estamos teniendo ese porcentaje mensual. No veo chances de una hiperinflación definida como la de ese tiempo, pero sí veo un salto fuerte a nivel de precios, mucho mayor del que hubo este año y del que hay previsto en el Presupuesto. Podríamos estar arriba de los dos, en un contexto socioeconómico exaltado, porque eso te va a hacer saltar fuerte la pobreza de nuevo", aclaró.

Sobre los dichos del expresidente Eduardo Duhalde, de que la Argentina no sale de la crisis "si nos seguimos peleando como estúpidos cuando termine la pandemia", sostuvo que tanto él como Javier Milei, próximos candidatos a competir como diputados por la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quieren marcar una diferencia respecto de Cambiemos y del kirchnerismo.

José Luis Espert: "Nosotros queremos cambiar el país, para eso Cambiemos se tendría que hacer liberal, pero no en el sentido clasista, elitista y conservador: tiene que abrazar las reformas elementales que hay que hacer para cortar con la decadencia"

"Si Duhalde dice 'unámonos sobre la base de otra inserción en el mundo, comerciemos con el mundo en lugar de usarlo como mangueros, hagamos una profunda reforma de Estado para pagar impuestos, porque la gente no da más de pagarlos, y flexibilicemos por completo el mercado laboral, que hoy está precarizado por estas leyes laborales -hay 6 millones de trabajadores en negro-', si el acuerdo es ese, obviamente que lo firmo. Sentarnos a conversar para hacer acuerdos, pactos y consensos como lo hemos hecho cientos en el último medio siglo, con una Argentina que pasó de no tener pobres a tener 4 millones de personas viviendo en villas miserias, a mí no me interesan", respondió.

Y, en la misma tónica, añadió: "Estoy dispuesto a acordar con cualquiera que esté dispuesto a hacer las cosas que hay que hacer en la Argentina para cortar con la decadencia, sea Duhalde, Mauricio Macri o Nicolás del Caño, quien sea. No me interesan las alianzas por la República. ¿Vamos a cambiar todas las leyes laborales y a desarticular las mafias sindicales? ¿Sí o no? Hay que desarticular esta idea de un Estado que demuele con impuestos a la gente que trabaja y no te da nada. ¿Vamos a dejar de usar al mundo como prestamistas y a usarlo como una ventana de oportunidad para venderles cosas? Si hacemos eso, yo encantado", señaló.

Además, sostuvo que la grieta entre cambiemos y el kirchnerismo es falsa. "Fracasó el kirchnerismo, vino Cambiemos, fracasó Cambiemos, vino el kirchnerismo. ¿Dónde está lo bueno de Cambiemos vs. Kirchnerismo? Creo que hay que estar fuera de eso. Lo que menos lejos estarían de un eventual acuerdo es Cambiemos. Se tiene que hacer liberal para que nosotros podamos decir 'ok' con Cambiemos o rasgarse la vestidura del desastre económico que generaron", sintetizó.

