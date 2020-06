Crédito: Min. de Economía

Sofía Diamante Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de junio de 2020 • 17:03

"No ayuda". Así responden los analistas al tanto de la negociación de la deuda externa argentina sobre la decisión del Gobierno de expropiar Vicentin. "La Argentina necesita cosas que la ayuden, expropiar una compañía no genera ganas de invertir en el país", agregan.

Desde que Alberto Fernández asumió el mandato, los acreedores y economistas recomendaron que era importante anunciar un programa económico para generar previsibilidad, bajar el riesgo de la incertidumbre y darles una certeza a los bonistas sobre cómo el país generaría los dólares para hacer frente a sus compromisos.

El plan económico no solo no llegó, sino que la pandemia introdujo más incertidumbre y aumentaron los controles de cambios para evitar que esas inquietudes se canalicen en la compra de dólares. Todas estas medidas impactan en las proyecciones de crecimiento del país y, en consecuencia, en la posibilidad de lograr superávit fiscal para pagar la deuda.

"Lo de Vicentin es claramente una mala noticia. De todas formas, todavía no hay muchas precisiones y eso hace que el impacto negativo se diluya un poco. Por ejemplo, ¿qué se va a estatizar? ¿Cómo se pagará la compensación? ¿Qué se hará con la deuda de la empresa? Para todos esos temas hay escenarios mediocres o muy malos. Nadie cree que haya una buena solución una vez anunciada la expropiación. En otra dimensión, la señal anti sector privado es muy mala y eso 'pincha' las expectativas de crecimiento y aumenta los riesgos fiscales. Eso conspira contra el exit yield o, puesto de otra forma, hace que la Argentina sea un país poco atractivo para la inversión", analiza Guillermo Mondino, fundador de Mogador Capital.

La exit yield es la tasa de rendimiento que tendrían los nuevos bonos si se logra el canje. Cuanto mayor es esa tasa, menor valor presente tienen los títulos. Economía hace sus cálculos con una exit yield de 10%, pero los acreedores calculan entre 12 y 14%, lo que dificulta las negociaciones.

"No tiene un impacto muy importante en la exit yield, porque no creo que nadie en el mercado se sorprenda por la expropiación de Vicentin. De última, confirma las presunciones del consenso hacia dónde va la Argentina: una economía con creciente intervencionismo estatal. Los inversores nunca compraron lo de policía bueno y policía malo ", dijo otro analista, en off, en obvia referencia a Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

La idea de estatizar Vicentin también generó dudas sobre el efecto que tendría en el bono atado a las exportaciones que el ministro Martín Guzmán quiere ofrecer como endulzante. Los analistas económicos señalaron que empeorará los efectos negativos que tiene en sí el instrumento.

"El bono atado a las exportaciones no parece bien pensando ni bien diseñado. Es un endulzante que seguramente los inversores no le van a dar mucho valor, primero porque la Argentina manipuló las estadísticas en el pasado, y luego porque es un instrumento que ofrece una tremenda volatilidad, con mucho riesgo. Las Argentina tiene elevadas exportaciones agrícolas, y puede haber una sequía o puede cambiar la demanda internacional por estos productos que exporta el país. Por lo tanto, el valor actual será cercano a 0", señaló un economista con residencia en el exterior, al tanto de las negociaciones.

"Con la expropiación de Vicentin, se se añade un factor adicional: si tenían pensando presentar el bono como un endulzante, el expropiar una de las empresas agrícolas más grandes no va ciertamente en esa dirección, no lo hace atractivo", agregó.