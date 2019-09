Deuda pública y déficit fiscal, temas en Twitter

Qué se comenta de los temas que ganaron el escenario económico

@AbramAldo

Algo Abram,Economista "Nos gusta que nos vendan fórmulas mágicas para evitar las crisis y nuestros políticos nos las ofrecen. Ahora, "el modelo de Portugal" para salir creciendo. Otro engaño. No fue milagro, fue hacer las reformas. Aprendamos de sus aciertos y errores"

@JMilei Javier Milei,

Economista "La deuda pública es inmoral. Implica que la fiesta de gasto público sea financiada por generaciones que no solo no han votado, sino que no han nacido. Así, la generación actual se roba los ingresos de generaciones futuras. Por ende, un gobierno que endeuda jamás podrá ser liberal"

@Miguel_Boggiano

Miguel Ángel Boggiano,Economista "Les quiero recordar que hace poco más de 2 años, a la Argentina le estaban prestando US$3000 millones a 100 años. Esto habla de la orgía de crédito que imperaba entonces. El festival se terminó y se está yendo al default el país más irresponsable de todos: Argentina"

@fspotorno

Fausto Spotorno,Economista "Cae la demanda de dinero, el interés por los títulos públicos argentinos está en el subsuelo y encima el Estado necesita más financiamiento porque tiene déficit fiscal. Además, la actividad económica no puede crecer de tantos impuestos. Se necesita un programa integral, en serio"