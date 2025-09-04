LA NACION

Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy jueves 4 de septiembre

La moneda europea se ofrece este jueves 4 de septiembre a un precio de $1545 para la compra y $1620 para la venta, según lo informado por el Banco Central

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy jueves 4 de septiembre
Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy jueves 4 de septiembre

El euro opera hoy, 4 de septiembre, a $1545 para la compra y $1620 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.

Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia alcista, con una suba del 1,64 por ciento, ya que inició este período con un valor de $1520 para la compra y $1595 para la venta.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 47,78 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1045,46.

Cotización del DÓLAR del jueves 4 de septiembre

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1334,74 para la compra y $1377,09 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1330 para la compra y $1350 para la venta, que lo posiciona -0,36 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.

LA NACION
Más leídas de Economía
  1. A dos meses del juicio oral, un grupo de imputados quiere evitar la pena y ofrece pagar una suma millonaria como indemnización
    1

    Cuadernos: a dos meses del juicio oral, un grupo de imputados quiere evitar la pena y ofrece pagar una suma millonaria como indemnización

  2. Cuál es la tasa de interés banco por banco este martes 2 de septiembre
    2

    Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este martes 2 de septiembre

  3. Cuándo cobro la jubilación en septiembre
    3

    Cuándo cobro la jubilación en septiembre 2025

  4. ¿A cuánto cotizan el dólar blue y el oficial este miércoles 3 de septiembre?
    4

    A cuánto cotizó el dólar este miércoles 3 de septiembre

Cargando banners ...