Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy miércoles 3 de septiembre
La moneda europea se ofrece este miércoles 3 de septiembre a un precio de $1545,00 para la compra y $1620,00 para la venta, según lo informado por el Banco Central
El euro opera hoy, 3 de septiembre, a $1545,00 para la compra y $1620,00 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se mantiene estable con una variación inferior al 1 por ciento.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 47,78 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1045,46.
Cotización del DÓLAR del miércoles 3 de septiembre
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1336,46 para la compra y $1378,91 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1340,00 para la compra y $1360,00 para la venta, que lo posiciona 0,26 por ciento arriba del valor informado por el Banco Central.
