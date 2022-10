Coloquio de IDEA: el consejero en las sombras de Massa cree que inevitablemente habrá un shock

escuchar

MAR DEL PLATA.- Había más de 20 presidentes de empresas en el almuerzo cerrado. Lo aplaudieron dos veces entre un plato de lasagna, vino y un postre de dulces en el salón bridge del Mar del Plata Golf Club. El consejero habitual del ministro de Economía, Sergio Massa, intentó evitar la coyuntura, pero fue imposible. Roberto Lavagna dejó algunas definiciones calientes: inevitablemente espera un shock que deberá ir acompañado de políticas más amplias, entre ellas –dijo- institucionales.

Dijo que la baja del déficit fiscal debe ir acompañado en paralelo de crecimiento económico (habló de un 4% anual) y señaló que, más que la exportación, el motor del crecimiento debe ser la inversión. Dijo que las retenciones no pueden cambiar ahora (salvo para agregar valor) y que el tipo de cambio no está tan atrasado. “Un poco más, pero tampoco ese número”, dijo cuando alguien mencionó los $240. Cuestionó además los cientos de regímenes jubilatorios especiales.

“Fue extraordinaria”, exageró uno de sus colaboradores. “Un Lavagna auténtico hablando de una perspectiva de futuro; no abordando los temas de hoy y con un grado de formación que ningún otro político tiene”, agregó. El ex ministro de Economía se presentó con Armando Torres, su histórico colaborador de comunicación; el ex hombre del Banco Central (BCRA), Carlos Hourbeigt; y con el diputado Alejandro “Topo” Rodríguez, según supo LA NACION. Lo escuchaban Javier Goñi; Gabriela Rinaudo; Mariano Bosch; Santiago Nicholson, y Gabriela Tenazinha, Paula Altavilla; Gustavo Armendáriz, y Fernando Coccaro, entre otros empresarios que participaban del 58°Coloquio de IDEA.

“Fue muy interesante. Es un economista y político con una gran trayectoria y experiencia. Está más allá de las grietas. Fue muy claro en la necesidad de acotar el gasto, pero con crecimiento y donde la política debe dar señales primero de reducción”, contó uno de los presentes en el almuerzo organizado por el Coloquio de IDEA y dijo que el economista puso como ejemplos la eliminación de bicamerales provinciales (en rigor, habló de transformarlas en unicamerales provinciales) y reducir cantidad de concejales en los concejos deliberantes de algunas ciudades.

Lavagna mencionó el habitual reclamo fiscal de los empresarios, y dijo que la idea de primero hacer un ajuste y después crecer puede generar “un tembladeral”. Hay que evitarlo, afirmó. Estimó que hay que hacer ambas cosas a la vez, un ajuste y crecer. Puso como ejemplo sus años en Hacienda, con elevados crecimientos consecutivos y superávits fiscal. Se mencionó, la historia reciente de la Argentina y de otro deudor del Fondo Monetario Internacional (FMI), Grecia.

Un shock inicial

Pese a que quiso evitar hablar de coyuntura, ya que su hijo Marco forma parte del equipo chico de Sergio Massa, dijo que hacia el futuro ve “un shock inicial grande”. Pero señaló que no será un shock aislado, sino que deberá ir acompañado de políticas “más amplias”, entras las que especificó debe haber cambios importantes en el campo institucional.

Mencionó además el tema laboral, contaron los presentes en el almuerzo en el Golf de esta ciudad. Afirmó que deben respetarse “los derechos adquiridos” de los trabajadores, pero señaló que “hay que avanzar” en una modificación y modernización del régimen laboral. Pidió una simplificación para incorporar trabajadores.

El ex ministro de Economía dijo que la Argentina debe encarar una transformación sin perder de vista el escenario comercial que se polariza con Estados Unidos y China como trasfondo. “Debe haber una adaptación inteligente ante esa tensión para expandir las oportunidades comerciales”, dijo pragmático Lavagna. Por otra parte, dijo que Europa se perdió como cliente, pero que hay una oportunidad de recuperarlo aprovechando Vaca Muerta y la producción de Gas Natural Licuado (GNL) en el marco de la suba de precios energéticos como consecuencia de la guerra en Europa del Este.

Por otra parte, aseguró que es necesario bajar impuestos y simplificar para luchar contra la evasión impositiva. Pidió mirar particularmente a las pymes. “No puede ser que haya 72 impuestos para cada cosa”, analizó.

El encuentro duró una hora y 25 minutos. En el salón de al lado, el economista Carlos Melconian, daba su visión a otros sponsors de IDEA. Cuando terminó, dicen, pidió acercarse al ex ministro para darse un abrazo de colegas.

