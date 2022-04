Ex-funcionario del FMI criticó el acuerdo: Fernández a los “gritos”, un país amigo de China y el historial argentino

Tras idas y vueltas, y la amenaza de un nuevo default para la Argentina, semanas atrás el país logró finalmente cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, hoy Martin Mühleisen, quien se desempeñó como director de estrategia, política y revisión del FMI entre 2017 y 2020, puso en duda el acuerdo y dijo que los líderes del organismo multilateral “parecen haber accedido a la inmensa presión, creyendo que el resultado del programa esta vez será diferente”.

Cuando el préstamo se negoció en 2019, Mühleisen dirigía el departamento responsable de la estrategia y las políticas generales del FMI. Para el exfuncionario, desde aquel entonces el personal del FMI elaboró una evaluación “contundente” de los factores que contribuyeron “al fracaso del préstamo”. Eso llevó a que este año la Argentina no pueda afrontar las obligaciones de deuda, por lo que la junta directiva tuvo que decidir si proporcionarle al país nuevos fondos o dejar que el país entrara en un nuevo incumplimiento.

“Al final, nunca hubo una duda seria sobre si el Directorio Ejecutivo del FMI aprobaría otro préstamo a la Argentina para ayudar a su economía en problemas. Incluso sin la agitación causada por la invasión rusa de Ucrania, las probabilidades estaban muy a favor de un acuerdo sucesor del desafortunado programa de 2018, que dejó al país sudamericano cerca de US$40.000 millones de deuda con el mayor prestamista multilateral del mundo. Sin embargo, la decisión del FMI esta vez pone consideraciones geopolíticas sobre sus propios principios económicos, sentando un precedente peligroso que el fondo podría arrepentirse”, inició, en un texto publicado en el sitio web del think-tank estadounidense Atlantic Council.

12-07-2021 La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. POLITICA ECONOMIA FMI

Según Mühleisen, la junta tuvo varias razones para ayudar a que la Argentina no enfrente un nuevo default. En primer lugar, porque la situación habría “causado sufrimiento” entre los argentinos si el acceso al mercado se restringía “drásticamente”. Por otra parte, porque el país no hubiese podido volver a pedirle prestado al Fondo hasta que sus atrasos se liquidaran con “préstamos puentes de países amigos”.

“En tercer lugar, podría haber alimentado un fuerte sentimiento anti-FMI en el país, socavando las posibilidades de reanudar las negociaciones en una etapa posterior. Y cuarto, habría afectado la reputación financiera del FMI, aunque su balance podría absorber un proceso de resolución de atrasos durante algunos años”, enumeró.

Para el economista, a diferencia de los países que recibieron financiamiento de emergencia durante 2020 por la pandemia de Covid-19, los problemas de la Argentina “son en gran medida caseros”, la economía “fue mal administrada durante varias décadas” y los gobiernos anteriores no estuvieron dispuestos o no tuvieron al apoyo necesario para emprender “reformas críticas” que impulsaran al país en una trayectoria de crecimiento sostenible.

Por esa razón, el exfuncionario del FMI considera que los términos del nuevo préstamo podrían crear la impresión de que el dinero del organismo multilateral “está disponible libremente para curar los males financieros de cualquier país que lo exija con suficiente fuerza”.

“Con el préstamo recién aprobado, la Argentina perdió la oportunidad de señalar que está dispuesta a desviarse del pasado. En comparación con un programa promedio del FMI, el préstamo de Argentina se ha presentado sin condiciones, incluido un lento ajuste fiscal que seguramente será descartado por los formuladores de políticas una vez que comience la campaña para las próximas elecciones en unos pocos meses”, aseveró.

Para el ex-funcionario del FMI, un nuevo default "podría haber alimentado un fuerte sentimiento anti-FMI en el país" Gerardo Viercovich - LA NACION

Mientras que Buenos Aires “jugó inteligentemente sus cartas geopolíticas” en las últimas semanas, con el presidente Alberto Fernández uniéndose a la Ruta de la Seda durante su visita a Beijín, con una pequeña escala en Moscú, con este programa el FMI “comprometió su capacidad para hacer frente a futuras crisis” y ve en juego su influencia para convencer a otros gobiernos de emprender “las reformas necesarias”.

“El programa parece ser poco más que un refinanciamiento del préstamo anterior del FMI que la administración de Fernández ha exigido a gritos, pero que ha sido durante mucho tiempo un tabú para los accionistas del fondo. No es inusual que los acuerdos sucesores sigan los programas del FMI. No obstante, estos han servido tradicionalmente para completar reformas inconclusas, no para perpetuar las propias exposiciones del fondo”, afirmó.

Mühleisen dijo que todavía no es demasiado tarde para que el directorio del FMI recupere la iniciativa. En las próximas revisiones trimestrales, el Grupo de los Siete (G7) podría presionar para que la Argentina enfrente “un mínimo de reformas para mejorar la posibilidad de éxito del programa. Así, el organismo multilateral lograría dejar sentado un “mal precedente” ante el mundo.

“La decisión es en parte responsabilidad de los líderes del FMI que parecen haber accedido a la intensa presión, creyendo que el resultado del programa esta vez será diferente. Aun así, la apropiación política, incluso para este programa minimalista, está muy ausente en Buenos Aires. El proyecto de ley de ratificación enfrentó oposición incluso entre la coalición gobernante, y los legisladores debilitaron el lenguaje sobre los compromisos de la Argentina para garantizar la aprobación en la cámara baja. Habría requerido un fuerte apoyo de los principales accionistas del FMI para convencer al cuerpo político de la Argentina de un enfoque diferente”, cerró.