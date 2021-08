Expectativas por la deuda bonaerense, ¿llega el capítulo decisivo?

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, los plazos se aceleran. Y parece que la intención de la provincia de Buenos Aires es darle un cierre a la reestructuración de su deuda. Tras 20 extensiones, y a más de un año de la caída en default, se presentó una nueva propuesta. Si bien no fue apoyada por el grupo Ad-Hoc, con el aval de GoldenTree (y algunos otros fondos) podría ser suficiente. El punto a considerar es que, de no aceptar, se perdería el derecho de recibir los intereses pasados, devengados e impagos hasta el 30 de junio. La propuesta incluye la cláusula RUFO, que da derecho a percibir potenciales mejoras de condiciones en el futuro. Los tenedores de deuda tendrán hasta el 11 de este mes para decidirse (según los plazos de la Comisión Nacional de Valores).

Las opciones Latam, ¿un posible refugio de valor?

La llegada del segundo semestre con elecciones por delante y algunos ruidos adicionales, mantiene la búsqueda de opciones de cobertura por parte de los inversores. Y para quienes tienen dólares en su portafolio, los fondos de riesgo Latam pueden ser una alternativa entre los fondos comunes. En particular, en un escenario en el que existe un acotado panel de opciones en dólares de riesgo argentino. En cuanto a rendimientos, y dada la relación de riesgo, ofrecen un retorno bastante por debajo de las carteras con activos locales. De hecho, estos fondos Latam mantienen tires indicativas en torno al 1,7% y una duration de dos años, con una diferencia de varios puntos porcentuales entre los que ponderan más los bonos corporativos y los que son más conservadores.

Qué cobertura ofrecen los Cedears

La semana que terminó fue complicada para la renta variable local. Los volúmenes operados siguen a la baja, y los de los Cedears llegaron a casi sextuplicarlos. En concreto, los Cedears explicaron (en promedio) un 80% de los negocios diarios del mercado local en renta variable. Con Meli, Alibaba, Apple, Vista o AMD, entre otras, como las acciones más operadas. En un contexto en el cual las restricciones cambiarias se incrementan, estos instrumentos son muy útiles para los inversores que buscan cubrirse ante un eventual salto en el tipo de cambio. Aun cuando implique exponerse a una mayor volatilidad en la cartera –son acciones, aunque sean extranjeras–, e incluso cuando existe cierta incertidumbre por la tendencia de corto del mercado americano.

Días intensos para la presentación de balances en Estados Unidos

Con una FED que mantiene su discurso (moderado) y sin señales de un inminente ‘tappering’, los ojos de los inversores a posarse sobre la temporada de balances de compañías de Estados Unidos. En una intensa semana de reportes (un tercio de las compañías del S&P500 presentaron sus resultados) se vio que la solidez se mantiene, y los niveles de sorpresa siguen por encima del promedio. Hasta ahora, de casi la mitad del S&P500, un 91% logró superar las expectativas de los analistas en cuanto a ganancias por acción. Lo importante fue que lo hicieron en un 18.5% más de lo esperado. Aquí, las FAANGs, que representan el 15% del S&P500, han contribuido fuertemente, superando los pronósticos. Hacia adelante, los analistas mantienen una perspectiva de crecimiento importante para lo que queda del año.

Inversiones verdes, una apuesta que ya es medible

La sustentabilidad es un concepto que comienza a resonar con mayor fuerza en los mercados. Ya no es suficiente dejar de invertir en combustibles fósiles, o reducir la exposición a empresas “contaminantes” (o que emiten dióxido de carbono). Hoy la apuesta por las inversiones verdes comienza a ser medible y se empieza a comprobar que las empresas con un perfil ESG (que consideran factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo a la hora de los proyectos) lograron mejores resultados que la competencia que no sigue o no respeta este tipo de políticas. Una manera de verlo reflejado en números es a través del mundo de ETFs: según Bloomberg, estos fondos acumularon activos por más de US$200.000 millones en 2020, y se cree que el ritmo de crecimiento se acelerará.