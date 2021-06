Facundo Manes: “Es importante construir una inteligencia colectiva, con empatía”

“De esta crisis nadie sale solo”. La frase fue dicha por Facundo Manes, para quien en tiempos de cuarentena la mejor forma de superar la adversidad es a través de la inteligencia y la creatividad colectiva, con la empatía como motor. El neurólogo y neurocientífico participó de la cuarta edición de la entrega del Premio a la Pequeña y Mediana Empresas, organizado por la nacion y HSBC, y fue entrevistado por el secretario general de Redacción, José Del Rio. Manes habló de las claves para cuidar la mente y no sucumbir ante la ansiedad. El científico de Arroyo Dulce, La Pampa remarcó la importancia de invertir en cosas que construyan el bienestar personal y de proteger a los grupos más vulnerables en la pandemia.

–¿Por dónde se empieza a construir una caja de herramientas para superar la crisis de la pandemia?

–De esta crisis salimos entre todos, nadie sale solo. Es importante estar juntos y construir una inteligencia y una creatividad colectivas con empatía, que es una habilidad humana que nos permite entender al otro, sentir lo que siente y pensarnos como un todo. Esa es la clave.

– ¿Cómo se le escapa al agobio, al encierro y al hartazgo?

–Tenemos que invertir en cosas que construyan nuestro bienestar. Por otro lado, necesitamos de líderes y autoridades que comuniquen bien, con cierto horizonte, y que hablen honestamente. Que sepan decir que no saben cuando no saben, y que piensen en el bien común y no en sus intereses futuros. Los chicos están sufriendo mucho porque esto los agarra modulando sus emociones. Las mujeres, porque aumentó el trabajo inequitativo doméstico y la violencia en los hogares. Los mayores, porque se agravó la epidemia de soledad que ya estaba.

–¿Cómo tener una mente sana?

–Hay que hacer ejercicio físico de forma regular, una hora por día mejora el ánimo y la angustia. Es el mejor ansiolítico natural. Cuando todo anda mal en la vida, hay algo que anda bien. Hay que concentrarse en eso que anda bien. Dormir bien, por lo menos ocho horas. También hay que mantener ciertas rutinas y disfrutar el presente. Estamos permanentemente queriendo lograr objetivos, como si hacer cosas permanentemente fuera sinónimo de éxito. Y no lo es. Disfrutar el presente genera un cerebro más feliz y más productivo.

–¿Qué consejos les daría a las pymes que están pasando un momento duro y necesitan superar la situación?

–Ser resilientes, que es la capacidad psicológica que tenemos todos para afrontar la adversidad. Somos seres adaptativos por lo que es muy posible que, más allá del dolor, el sufrimiento y la angustia, salgamos más resilientes. Pero no es algo lineal, hay que trabajar en eso. Entre tanta incertidumbre hay una oportunidad de moldear nuestra sociedad y la Argentina. Necesitamos respuestas innovadoras y honestas. Porque muchas fórmulas no funcionaron. No podemos cambiar la crisis decadente crónica de la Argentina con las mismas prácticas de siempre. Necesitamos volver a tener un nuevo paradigma que nos convoque a todos y que no sea parte de una facción.