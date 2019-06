Falso: el video viral del cortocircuito no está relacionado con el apagón

Es falso que el video viral en donde se ve un cortocircuito está relacionado con el apagón del último domingo Crédito: Reverso

Reverso SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de junio de 2019 • 15:07

Desde el corte de luz masivo en la Argentina que ocurrió el domingo último, circularon muchas desinformaciones. Entre ellas, posteos de Facebook señalan que un video en el que se ve el cortocircuito de unas máquinas está relacionado con el apagón. Pero esto es falso: el video corresponde a un incidente ocurrido en abril de 2018 en una planta de Danone, la multinacional francesa de productos lácteos y agua.

Lo que ocurrió

El domingo a las 7.07 de la mañana se produjo un apagón en casi toda la Argentina que afectó también a parte de los países limítrofes de Uruguay y Brasil. Aún se desconocen las causas que provocaron el apagón y quiénes son los responsables, pero en una conferencia de prensa realizada el domingo último a la tarde el secretario de Energía de la Nación, Gustavo Lopetegui, explicó que "se produjo una falla en el Sistema de Transporte del Litoral, fallas que ocurren con asiduidad tanto en el sistema argentino como en cualquier otro, no es algo anormal. Lo que sí es algo anormal o extraordinario y no debe suceder es la cadena de acontecimientos posteriores que causaron la desconexión total".

Además, Lopetegui sostuvo que "esta desconexión total se produce de manera automática, son las computadoras que rigen el sistema las que lo hacen cuando detectan desequilibrios que podrían causar un daño mayor y en mil segundos se desconecta el sistema para protegerlo. Acá no hubo ninguna alerta, porque es algo que el cerebro humano no podría detectar, no hay intervención humana".

Lo que circuló en redes

Reverso identificó al menos 4 posteos con más de 2000 compartidos, según datos de las propias publicaciones. En algunos de ellos se señala que el video fue grabado en las Centrales Hidroeléctricas de Yacyretá y Salto Grande, mientras que un tercero precisa que corresponde al "princio del apagon interconeccion en Argentina y países Limítrofes" (sic).

La pieza también llegó al número de WhatsApp de Reverso (+54 9 11 3182-3655) para que sea verificada.

Por qué los posteos son falsos

El mismo video fue publicado por un usuario de YouTube el 8 de junio de 2018 y en la descripción hace referencia a que pertenece a un incendio ocurrido en la Cervecería Quilmes en Zárate. En efecto, ese día se incendió una fábrica de la maltería en aquel partido, según consignaron medios locales en ese momento.

Sin embargo, ante la consulta de Reverso desde el área de Comunicación de Quilmes explicaron que la pieza no corresponde a ese hecho, y que "en su momento se viralizaron varios videos, incluido este que no pertenece a nuestras instalaciones". Pero entonces, ¿de dónde es la grabación?

Si se observa detenidamente la pantalla de la computadora que aparece en el video, se puede leer el logo de Danone -la multinacional alimenticia de productos lácteos y agua- y la leyenda "planta de agua helada". A raíz de ese detalle, este medio contactó a la compañía, desde donde confirmaron que "se trata de un video registrado en abril de 2018" en una de sus plantas, "producto de un incidente que fue controlado en ese momento y en el que no se registraron personas afectadas, ni pérdidas de producto".

Por ende, el video viral del incendio al que se vinculó con el apagón fue sacado de contexto para transmitir un mensaje falso: no fue grabado en las instalaciones de las represas de Yacyretá ni de Salto Grande.

Luego de lo ocurrido, tanto desde Yacyretá como desde Salto Grande se desligaron del apagón. La represa de Salto Grande publicó un comunicado en el que "informa que la falla que lo generó [al apagón nacional] se produjo fuera de su sistema", y que "Salto Grande reaccionó rápidamente poniendo en funcionamiento dos unidades generadoras que, a su vez, permitieron poner en operación a las otras 12" con lo que se pudo "reponer el servicio en gran parte de las localidades afectadas, comenzando por las más próximas a la Central, en menos de 2 horas".

En la misma línea, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) -empresa que controla la represa Yacyretá- comunicó que "el origen del corte de energía eléctrica en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) fue generado a raíz de un evento en un ámbito que es ajeno a las instalaciones de la Central Hidroeléctrica y cuyas causas aún no han sido identificadas". Por último, señalaron a Reverso que ese video no fue grabado en sus instalaciones, y precisaron que no existe en la Central "un salón vidriado a ninguna galería ni monitores de ese tipo con esos diagramas".

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo que une a más de 100 medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña.

Con la colaboración de Matías Di Santi, Laura Zommer y Anella Reta.