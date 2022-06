Faltante de gasoil. La llegada de más importaciones demoraría, al menos, una semana

CÓRDOBA.- En las estaciones de servicio del noreste y el noroeste argentinos se replican las filas de camiones esperando para cargar gasoil. El jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el secretario de Energía, Darío Martínez, aseguraron que estos días se empezaría a solucionar el problema de la escasez que está complicando a la producción y a la logística no solo en tiempo sino en costos. Adelantaron que se importará más gasoil (comprometieron los dólares para hacerlo). Fuentes del sector advirtieron a LA NACION que aun consiguiendo barcos “en la zona”, demoraría al menos una semana llegar a los puntos de venta.

Roberto Guarnieri, presidente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autotransporte de Cargas (Fadeeac), dijo a este diario que la entidad “no tiene contacto” con la Secretaría de Energía: “Nos atendieron una vez hace 50 días, nada más. No sabemos si ya tienen los barcos en camino; si no es así, hasta que llegan, descargan y se distribuye el combustible se requiere una semana larga”.

Para conseguir gasoil la mayoría de los transportistas paga sobreprecios. Por ejemplo, en la región Centro se paga unos $200 el litro, y en Salvador Mazza (Jujuy), hasta $235 el litro; el precio habitual, dependiendo la zona, es de entre $127 y $130, y unos $10 más en el norte del país. Guarneri admite que hay estaciones de servicio que no cobran de más, pero que mientras “más falta, más se generaliza el precio paralelo”.

“Si seguimos a este mismo ritmo, en 15 días no vamos a poder abastecer ni alimentos -agrega-. Las empresas de carga tratan de no tomar viajes muy largos para no quedarse sin gasoil en el camino. Desde Buenos Aires hacia el norte en muchas localidades hay filas con camiones esperando para cargar; el que llega tarde se queda varado un día o dos”.

Un comunicado de Energía repasa que la demanda de gasoil creció 17% interanual en abril, y que las principales refinerías argentinas, de YPF, Axion, Shell y Puma, “trabajan a pleno produciendo el máximo volumen”. Agrega que se está trabajando para que “incrementen el actual nivel de importación” y detalla que YPF “pasará de dos a tres barcos en junio y a cuatro en julio; también incrementarán el volumen de importación el resto de las empresas refinadoras, incorporando un barco en junio”.

“Si el barco está en la zona, por ejemplo, San Pablo, podría llevar 15 días cerrar una operación, descargar y distribuir -señaló una fuente del sector a LA NACION-. YPF tiene dos más cerca, con lo que acortaría los tiempos. Hay que tener en cuenta que en los barcos con diésel la demora es mayor, porque hay una alta demanda mundial y se extienden los plazos hasta 35 días, incluyendo la licitación”.

LA NACION consultó a la Secretaría de Energía sus estimaciones, a lo que respondió que la importación la realizan las refinadoras en función de su propio cronograma comercial y logístico.

Jorge Feijoó, presidente del Centro Azucarero Argentino, indicó que la escasez del combustible genera una “complicación para la industria y los productores. La cosecha, transporte y molienda de la caña de azúcar -unas 25 millones de toneladas- en seis meses exige un flujo dé abastecimiento constante. Además, el gasoil que se consigue tiene precios superiores a los publicados, lo que tiene impacto en los costos”.

Desde la Federación Agraria de Salta, Eliseo Rovetto apunta que podría complicarse el traslado de frutas y hortalizas, lo que “recaerá directo sobre el consumidor”, aunque ya se terminó la cosecha de poroto, por ejemplo. “Llegar al puerto de Rosario o hacer trayectos largos entre provincias es muy complicado; es cierto que también las estaciones de servicio presionan para tener un mayor porcentaje en el precio. Lo que se paga es muy caro, y muchas de las ‘blancas’ cobran al contado”.

La Argentina importa el 30% del gasoil que consume; las refinadoras compran afuera el mínimo e indispensable para cumplir con los contratos de sus estaciones de servicio, mientras que las “blancas” operan sin contratos y compran el combustible en el mercado mayorista, donde los precios son 30% más altos.

El presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio y Afines del Nordeste, Faruk Jalaf, insistió ante este diario que desde octubre vienen reclamando por los cupos a la venta de gasoil. “Hicimos notas a Energía, a Desarrollo Productivo y al gobernador de Misiones. La frontera estaba cerrada y el cupo existía. Estamos muy complicados; la mayor demanda interanual es obvia. Crecieron la actividad interna y el tránsito internacional”, resumió.