Familia programadora: empezaron a estudiar en la pandemia y ahora el padre y los dos hijos trabajan en la industria IT

Desde hace tiempo se dice que la falta de mano de obra calificada en el mundo de la tecnología abre oportunidades para todas las edades y a lo largo del país, ya sea para trabajar localmente o para el exterior. Sin embargo, algunos escépticos opinan que no cualquiera puede reconvertirse y que la edad es un escollo. Pero ese no fue el caso para la familia Sosa, cuyos integrantes consiguieron en el último año y medio su primer empleo IT con distintas edades y diferentes historias.

El primero en dar el paso fue Juan Sosa, de 27 años. Según cuenta, tuvo un primer acercamiento a la programación cuando era adolescente, pero luego cursó varias carreras como el profesorado de música, ingeniería espacial y, por último, la licenciatura en ciencias físicas. Pero, en 2019, llegó a la conclusión de que quería un trabajo estable y se enfocó en volver a programar.

“Primero hice un curso de Java, pero solo me sirvió para darme cuenta de que no era suficiente. Seguí estudiando por mi cuenta y buscando trabajo hasta que alguien publicó en un grupo de Facebook la propuesta de Alkemy que tenía una aceleración en la tecnología .NET. La verdad es que no la conocía, pero era parecido a Java entonces estudié, hice la prueba y quedé”, contó en diálogo con LA NACION.

Alkemy es una startup que entrena a personas con algunos conocimientos en programación para acercarle talento a las empresas. Los alumnos no pagan por la formación, sino que la cuenta la pagan las compañías. En el caso de Juan su aceleración comenzó en agosto de 2020 y en diciembre de ese año empezó a trabajar en Squad SRL, una empresa que fabrica software.

El segundo integrante de la familia en tirarse a la pileta fue Adrián, de 54 años, padre de Juan. En su caso también había tenido una experiencia previa con la programación, aunque no web, sino que se dedicaba a programar máquinas industriales hasta que se cansó de sortear los problemas que existen para conseguir repuestos.

“Durante la pandemia hice un curso de Internet de las Cosas que me gustó muchísimo y seguí aprendiendo hasta que hice la prueba en Alkemy. Tuve un mes y medio de aceleración y terminé en enero de este año. Tuve una entrevista con una primera empresa y no quedé, pero después vino Legal HUB y empecé a trabajar con ellos el 23 de mayo”, relató.

Pero no solo los varones de la familia se vieron atraídos a este mundo, sino que Julieta Sosa, de 21 años, -hermana de Juan e hija de Adrián- también es parte. “Mi historia estaba alejada de la programación porque hice el bachillerato en ciencias sociales, después cursé diseño de indumentaria, pero no terminé el CBC y luego hice relaciones comerciales internacionales en la Untref. Me estaba yendo muy bien en la carrera, pero por error entregué un examen vacío durante la cursada virtual, me desaprobaron y, si quería seguir, tenía que esperar un año más para retomar. Entonces mi hermano me dijo que probara estudiando programación y le hice caso”, confió.

En agosto de 2021 empezó a hacer cursos, reforzó lo que iba aprendiendo con videos de YouTube y entró a la pre-aceleración en la misma firma. Terminó de capacitarse en la segunda semana de marzo de este año, tuvo varias entrevistas y arrancó en la firma Wirsolut en abril.

Según la Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi), la industria emplea a más de 130.000 personas en el país y la mediana salarial de los trabajadores fue de $210.600 a enero de 2022. La cifra que casi triplica los $78.600 de la Canasta Básica Familiar de ese mes.

Los salarios de las empresas de software ocupan la 8º posición entre 86 ramas de actividad y los trabajadores están, en promedio, entre el 4% y el 5% de quienes más ganan entre todos los asalariados de la actividad privada, de acuerdo con datos del Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos (Opssi) y del Ministerio de Desarrollo Productivo.