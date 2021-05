Fase 1. Comerciantes de todo el país reclaman más ayuda y con otra modalidad

CÓRDOBA.- El regreso a fase uno de la cuarentena en casi todo el país, la incertidumbre si no habrá nuevas extensiones y la crisis que se viene arrastrando, incluso desde antes de la pandemia, provocó protestas y reclamos entre los sectores más afectados por la medida: comercios no esenciales, gastronómicos y hoteleros. Todos los referentes comprenden la gravedad sanitaria, pero reclaman un acompañamiento del Estado mayor y diferente al actual.

La percepción generalizada es que no alcanza la asistencia del gobierno nacional –el Repro II pasa a $22.000 por empleado y se reducen 100% las cargas patronales- a la que se suman decisiones de exenciones y/o rebajas impositivas de provincias y municipios.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), reclamó un auxilio financiero, impositivo y previsional para evitar el colapso de las Pymes; señaló que desde hace más de un año se sostiene personal inactivo por ser considerado vulnerable, a lo que se suma una “drástica caída de las ventas (hay rubros que superaron 30% en la comparación interanual), suba de costos por la inflación y hasta la creación de nuevos impuestos”.

En Córdoba –donde el viernes hubo incidentes en la protesta de comerciantes y gastronómicos por la inminencia del nuevo confinamiento-, Luis Navarro, de la Cámara de Propietarios de Bares, asegura que las restricciones nocturnas los “devastan” y el sector negocia más asistencia con la provincia. “La realidad marca que las fiestas clandestinas siguen y nosotros tenemos que tener cerrado; cumplimos con el protocolo a rajatabla. Pero los impuestos siguen llegando”. Alerta que el 40% de los locales ya cerró.

En La Rioja también hubo protestas frente a la Casa de Gobierno. El planteo se repite: “Queremos trabajar, no entendemos por qué siempre somos los comerciantes los que tenemos que pagar los platos rotos”. Adolfo Brennan, de la Federación Económica de Mendoza, insiste en que entienden que la provincia está en una situación sanitaria límite, pero subraya que las ayudas de Nación deben ser previas a los cierres “porque si no, llegan con delay y menos de las prometidas”. “Hubo tiempo para vacunar y no se avanza como se debe, y los apoyos llegan mal y nunca”, resume.

Un comerciante de La Rioja reclama por la vuelta de las restricciones a la actividad

En Salta, no se cumplió la expectativa de no adhesión al decreto; hubo una manifestación de la agrupación Comerciantes Unidos. Daniel Betzel, titular de la Cámara de Comercio local, dijo que el ATP nacional (el programa de asistencia al trabajo y la producción) y uno provincial que tuvieron paliaron la situación en 2020, y señaló que también preocupa la falta de stock que produjo la pandemia en distintas actividades.

También en Jujuy reclaman un plan de contingencia. En el distrito, los comerciantes entienden que hace falta “un salvataje en varios niveles para que las Pymes puedan seguir abiertas y mantener el empleo”, apunta Luis Alonso, de la Cámara de Comercio jujeña. Pide recomponer el ATP y coincide con sus colegas en que el Repro es “muy burocrático y no alcanza”.

En Formosa –la capital provincial ya llevaba tres semanas en fase 1- los comerciantes están en “alerta máxima”. Marcos Amarilla, de la cámara que los reúne, define el acceso a las ayudas como “vidriosa; el requisito para acceder es haber estado en las anteriores; pero estamos fundidos”. La provincia no cobrará las facturas de la luz por este mes y lanzó créditos.

Comerciantes en Formosa plantean sus reclamos por el cierre de la actividad

“Estamos pagando los del año pasado, ¿quién querrá otro? –continúa Amarilla-. Los políticos nos piden sacrificio y no tienen un gesto. Dicen que no alcanzaría, pero es el gesto, la soberbia. Llevábamos tres semanas cerrados y los contagios siguen creciendo”. La cámara presentó un amparo judicial para reabrir y fue rechazado por la Justicia Federal de Formosa; apelarán en Resistencia.

En Corrientes –donde las restricciones son menos profundas y el comercio trabaja en horario restringido-, Alberto Vasallo, dirigente local de la CAME, explica que la asistencia ofrecida “no es muy utilizada” y cuestiona el requisito de que las ventas deben estar por debajo de las de 2020.

“No tuvimos un cierre total como CABA y no se contempla la inflación. Se lo dijimos al ministro [Matías] Kulfas. El Repro II es muy complicado, parece diseñado para terminar en la General Paz; el ATP funcionó correctamente, se instrumentó bien y fue sencillo. El Repro es, en cierta forma, un préstamo. La Anses y la AFIP tienen todas las herramientas para que la ayuda llegue de manera automática; lo complican para retacearla”.

Jorge Ortiz Echague, de la Cámara de Comercio pampeana, plantea que las ventas ya estaban en el 30% de lo habitual; ratifica que el ATP fue la ayuda que “mejor funcionó; el resto es de acceso complejo e insuficiente”.

Hotelería y turismo

La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra) planteó, en un comunicado que lleva la firma de su presidenta, Graciela Fresno: “Ya no resistimos más, sin trabajar no podemos seguir pagando salarios ni impuestos y servicios. Estamos absolutamente endeudados”.

Santiago Lucenti, representante de los hoteleros de Puerto Iguazú, afirma que llevan 15 meses “prácticamente” sin ingresos, con establecimientos que no reabrieron nunca y que mantienen la estructura. “Estamos peor que el año pasado, endeudados y con vencimientos de los créditos otorgados en 2020. La ayuda es para los empleados y es insuficiente. Se necesita asistencia para los dueños que no tienen ingresos ni para sus familias”.

Los referentes de la actividad coinciden en que el sector, como tal, “ya no existe más” y debe avanzarse en su reconstrucción. José Osorno, titular de la Asociación de Hoteles, Bares y Restaurantes de Mar del Plata, cuenta que no les queda “más que la resignación; estamos al borde del precipicio. Necesitamos subsidios para mantener la estructura y el empleo, no hay otra camino para sobrevivir”.

Su par de Bariloche, Belén Bertone, replica los reclamos y remarca que en esa ciudad no hay otra actividad más que el turismo y su efecto derrame: “No podemos más, no hay de dónde sacar para afrontar los compromisos que corren y las deudas con los bancos que tomamos para poder llegar hasta acá. Todo se cae como un castillo de naipes, hasta las empresas con más respaldo están en situación terminal. Los Repro no llegan a todos, el monto es bajo y no se tiene en cuenta la inflación”.