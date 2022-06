Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial: “La Argentina tiene una oportunidad estratégica; hay un faltante de granos y debe pensar como llenarlo”

Con una comitiva de casi 30 personas, Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial, llegó este martes a la Villa 21.24, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, para ver en persona las obras de cloacas y saneamiento del Riachuelo que la organización a la que pertenece financia desde el año 2008. Se trata del proyecto de inversión de mayor envergadura en Latinoamérica, con un costo estimado de US$1200 millones. Si se pone en marcha el año próximo, como prevén las autoridades del organismo, su finalización se concretará con 10 años de atraso.

Sin embargo, desde su inauguración faltará una década más para que los 4,5 millones de personas a los que impacta la obra vean alguna modificación en el paisaje, el olor y las condiciones del Riachuelo. Por ahora, el caudal sigue turbio, los desechos sólidos flotan libremente y la ribera ennegrecida persiste. Cuando se ponga en funcionamiento el sistema, debería detenerse el desagote de residuos al torrente y, eventualmente, las autoridades esperan una recuperación del río, como en los casos del Támesis en Londres o los canales de Ámsterdam.

Esta obra es uno de los 24 proyectos que el Banco Mundial tiene en cartera en la Argentina. El total de inversión se estima en US$8400 millones. El Gobierno suele enviar nuevas ideas para conseguir préstamos, en general a través del principal interlocutor con la entidad, Gustavo Béliz. Las autoridades del organismo apuntan al secretario de Asuntos Estratégicos como el funcionario con el que realizan las gestiones y negociaciones. Jaramillo se encontró con él en su visita y, además, mantuvo reuniones con Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires; Martín Guzmán, ministro de Economía, y Carla Vizzotti, de Salud, entre otros.

- ¿Cómo ve la situación económica en la Argentina?

- América Latina fue la región más afectada por la pandemia. Dentro de las que están en vías de desarrollo, fue la más golpeada, con más muertes, contagios, períodos de encierro y afectación en las escuelas. Tuvo una crisis económica enorme, con pérdida de empleo e ingresos. En el Banco Mundial vimos como un objetivo ayudar a la región a sobrellevar los peores impactos y contribuir a la recuperación y ayudar a los gobiernos con los programas de protección social y transferencias. Hemos podido contribuir para que las familias no sufran hambre con la AUH.

Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial, visitando obras en el conurbano bonaerense

- ¿Advierte una recesión incipiente?

- Hemos tenido que cambiar nuestros pronósticos. El año 2020 fue el peor en un siglo en cifras económicas, con una caída del 7% en la región. En tanto, 2021 fue un buen año de recuperación, creció casi al 7%. Recuperó cerca del 90% de la caída. Pronosticábamos que 2022 sería de continuidad, pero los problemas logísticos en el comercio global, dificultad de containers, la suba del precio de los combustibles y la guerra en Ucrania han puesto a la región en una situación difícil y la recuperación no va a continuar tan concretamente. Pronosticamos un crecimiento de 2,5% este año, muy inferior al año pasado. Volveremos a la situación prepandemia. No es bueno. La preocupación más sería es el golpe de los precios de alimentos y combustibles en la población más pobre.

- Justamente son dos problemas que se están sintiendo agudamente en la Argentina, con niveles de inflación muy altos y escasez de gasoil...

-La Argentina se recuperó bien el año pasado, estuvo dentro del comportamiento dinámico de la región. Para este año pronosticamos un crecimiento del 4,5%, está dentro de las mejores de América Latina, pero e stá afrontando retos asociados a la situación global.

Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundiall

- ¿Qué políticas recomiendan para palear este momento de dificultad? ¿Qué podrían hacer los gobiernos y, en particular, el argentino?

- Creo que la Argentina y Brasil, como exportadores de alimentos, pueden jugar un papel muy importante en momentos que escasean algunos cereales, para llenar vacíos. Ambos tienen capacidad de producción. Creo que la Argentina, en trigo, por ejemplo -cuyos precios están muy altos y escasea- debería pensar cómo puede con su capacidad productiva ayudar a la economía global y, a la vez, beneficiarse. Sus productores pueden producir más.

- Hay muchos desincentivos a la producción, por la presión impositiva y los derechos de exportación...

- La Argentina tiene una oportunidad estratégica. No se da todos los años. Hay un faltante de granos y la Argentina debe pensar cómo llenarlo.

- Respecto de su agenda, ¿Firmará algún proyecto con Guzmán?

- Tenemos el foco puesto en la secretaria de Energía. Tenemos un proyecto de eficiencia energética con las distribuidoras y de apoyo a los hogares con cambio de electrodomésticos para que sean más eficientes porque mucha gente pobre tiene el peor tipo de electrodoméstico. Financiaremos la compra de electrodomésticos . Con respecto a las distribuidoras, hay un subsidio enorme y vamos a tratar de mejorar la eficiencia tecnológica para reducir costos operativos.

- ¿Está satisfecho con el nivel de avance de las obras que visitó?

- Es la primera vez que vengo a la Argentina desde que soy vicepresidente y es mi primera visita oficial, por los viajes suspendidos por la pandemia. Es a este gran proyecto emblemático, que iniciamos hace más de 10 años y que hemos querido acompañar por su importancia. Va a beneficiar a más de cuatro millones de habitantes del AMBA en calidad de vida, salud y desarrollo de la ciudad. Estoy viendo adelantos de más del 80% de ejecución . El año entrante se podrá poner en marcha toda la obra de la cloaca y la planta de tratamiento para que los materiales sólidos se eliminen del agua antes de entrar al Río de la Plata.

- ¿Cuál era el cronograma inicial de esta obra?

- La obra se fue demorando. El proyecto era de cinco años y pensábamos que tardaría siete. En los proyectos de infraestructura grandes los cálculos iniciales son optimistas. La realidad siempre resulta ser más compleja.

- ¿Cuáles fueron los obstáculos en el avance?

- Lo más difícil fueron las contrataciones. Los contratos llevaron mucho tiempo y tuvimos -por cuestiones de crisis- cambios en los contratos y en los contratistas. Hace dos o tres años se cambió a un joint venture italiano, antes estaba uno nacional. Hubo cambios de precios, falta de capacidad y cuestiones técnicas.

Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial, visitando obras en el conurbano bonaerense

- ¿Cómo es el financiamiento para la Argentina y qué nuevos proyectos tienen en vista?

- Por muchos años, hasta antes de la pandemia, financiábamos por US$800 millones de aprobaciones anuales. En 2021, elevamos ese monto a US$2000 millones. Este año vamos a llegar a ese nivel. Duplicamos el apoyo para ayudar a sobrellevar esta crisis. La lista de proyectos es larga. Uno de ellos es un financiamiento adicional a la planta de Riachuelo, también el Belgrano sur, aprobado a fines de mayo y hay un proyecto de empleo. Mañana firmo un proyecto de innovación para la capacitación de gerentes de pymes y líneas de crédito para financiamiento de tecnología. También asistimos con las vacunas. Prestamos US$500 millones para la compra de Pfizer y Moderna.

- La Argentina no es buen deudor. ¿Cómo es el análisis de riesgos para financiar proyectos al país?