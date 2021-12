Fernández y Guzmán dialogan con Georgieva en una reunión que tenían prevista

El presidente Arlberto Fernández, y el Ministro de Economía, Martín Guzmán, llevan adelante desde la Quinta Presidencial de Olivos una teleconferencia con la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional, (FMI) Kristalina Georgieva.El diálogo ?comenzó minutos después de las 15 y ya estaba previsto desde hace unos días?, dijeron fuentes oficiales.Lo cierto es que este encuentro virtual se produce horas después de que la mayoría opositora en Diputados rechazara tratar el proyecto de Ley de Presupuesto para el 2022.En la víspera, el portavoz del FMI, Gerry Rice, aseguró que ?no hay fecha de una próxima misión (que venga a Argentina) y tampoco puede dar fechas de ?cuándo podría celebrarse un acuerdo? para renegociar los US$ 45.000 millones que el país le debe al organismo.No obstante el portavoz aseguró que “desde el FMI comparten los mismos objetivos que el país en materia económica”, por lo que están “plenamente comprometidos con las autoridades para elaborar un programa” que permita reprograma la deuda de US$ 44.000 millones asumida por la gestión Cambiemos