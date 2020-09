Fernando Iglesias, en "Comunidad de Negocios"

El diputado Fernando Iglesias se refirió a las tomas de tierras en distintos puntos del país y al accionar de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederic,y del ministro de la provincia, Sergio Berni, y dijo que tienen una "absoluta incapacidad de manejo", pero que ambos representan a los votantes del kirchnerismo.

"Por un lado tenés para un público, para la clientela paleo progre de Palermo Trotski, a la ministra Sabrina Frederic diciendo que, donde hay una necesidad, hay un derecho entonces las tomas están bien, pero después no están tan bien porque son delito. Y después del otro lado tienen a Berni circulando como un carapintada con un arma y haciéndose el Rambo de la periferia. Yo no me olvido de quién es Berni. Berni es el que estaba afuera del departamento de Nisman la noche en que lo mataron. Fue el que llegó primero y él que tuvo 50 o 60 llamadas telefónicas esa misma mañana con Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que es importante que no nos olvidemos de eso y que juegan a dos puntas: por un lado, tienen al Vietcong y, del otro lado, a Rambo y de los dos lados juntan votos", afirmó Iglesias en el programa "Comunidad de Negocios".

-¿Cómo viste la última semana en nuestro país?

-Una situación caótica en La Patagonia en todo, en las tomas de tierra. Berni acusando a un ministro de complicidad. La absoluta irresponsabilidad e impunidad. Yo creo que es raro porque son los muchachos que siempre dicen que vienen a arreglar los problemas que crean los otros y que son los únicos que pueden manejar el país.

-¿Y qué pasa con la toma de tierras? Vimos a la ministra de seguridad que primero dijo que no era un tema de su área y después repudiaba las tomas, pero las imágenes son imponentes y Jorge Macri denuncia que vienen creciendo ¿Por qué creés que se da esto?

-Porque tienen un absoluto descontrol y una absoluta incapacidad de manejo. Vos fíjate también lo que han hecho con la emergencia sanitaria. Han hecho una emergencia sanitaria de primer mundo sin tener los recursos para bancar y para apoyar a las empresas y que afecta sobre todo, a su base electoral, porque los que tienen que salir a trabajar son los que viven en el Conurbano. Me parece que algunas de las pericias están puestas en discusión. Sobre todo porque por primera vez o casi por primera vez les toca gobernar en una circunstancia complicada. Claro, con la soja volando por el cielo de las commodities como le tocó a Néstor, con los mercados emergentes como le tocó a Menem, con los pasillos del Banco Central llenos como le tocó a Perón cualquiera gobierna. El tema es gobernar cuando hay dificultades y me parece que lo están haciendo muy mal.

-¿Qué pasó en el congreso? Uno vio las imágenes esta semana y por un lado era una sesión y por otro no. La justicia falló al final de la semana diciendo que no había sesión.

-Lo que pasó en el Congreso es que después de haber aprendido tarde y mal que Alberto era Cristina ahora aprendimos que Sergio Massa era Cristina. Y que todo ese sector que entró por la oposición y que está jugando a que quieren cerrar la grieta ellos también son Cristina porque avalaron esto. Esto fue un intento de golpe institucional que todavía está en curso contra la Cámara de Diputados y no es casual porque es donde está representado el 41% que votó a juntos por el cambio y el 52% que no los votó a ellos y que está creciendo porque claramente no suman votos.

-Pero ¿por qué hablan de un golpe institucional concretamente?

-Porque Massa metió el tema de la emergencia turística y la pesca y nosotros aceptamos que se prorrogue el protocolo para tratar en una sesión esas dos leyes. ¿Por qué no quiso? Hay una sola respuesta: porque quiso habilitar un método por el cual ellos pueden tratar en sesiones virtuales cualquier cosa simplemente y es lo que hicieron. Sentaron ahí a la gente, llamaron a la sesión y nosotros como el protocolo de sesiones no estaba habilitado nos presentamos presencialmente. ¿Qué nos dijo Massa? Ustedes que están en el recinto no están presentes. Los que están presentes son los que no están en el recinto sino conectados en forma virtual. ¿Para habilitar qué? El quórum automático que dan las sesiones virtuales y a través de eso mañana van a meter lo que quieran. La reforma de la fórmula jubilatoria que les pareció neoliberal y ajustista y ahora les parece generosa. Ya fueron y van a seguir yendo por los jubilados, para meter la reforma de la justicia y para meter todas estas iniciativas impresentables para las cuales les resulta mucho más fácil conseguir el quórum y pagar menos costos a través de las sesiones virtuales. Nosotros queremos que se respete el reglamento de la cámara, que tiene rango constitucional.

-¿Vos sentís que en este momento la sociedad valora a gente como vos que suele tomar una postura más de claro enfrentamiento con el kirchnerismo o valora más posiciones como las de Horacio Rodríguez Larreta a quien se lo ve trabajando muy bien con Alberto Fernández?

-Horacio tiene una responsabilidad con todos los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, ya sea que lo hayan votado o no, que es llevar adelante su administración en una situación complicada económicamente y sanitariamente y con un gobierno hostil que todo el tiempo le está marcando la cancha y amenazándolo con quitarle recursos, coparticipación, etc. Y lo está haciendo bien y yo estoy haciendo bien mi trabajo que es representar a más del 50% de la ciudad de Buenos Aires que nos votó la lista. Y no sé qué prefiere la sociedad. Yo nunca hice política mirando las encuestas. En 2008 fui uno de los diputados que firmó la denuncia de Carrió en soledad mientras nos decían apocalípticos. La denuncia de Carrió en que denunciamos a este gobierno como asociación ilícita y digo este gobierno porque el jefe de gabinete de ese gobierno era Alberto Fernández y tres años después sacamos un 1,8%, 8% en la Ciudad y yo me quedé afuera del Congreso.

-¿Pero en definitiva no crees que tu posición puede ser pianta votos porque en definitiva el que está en el poder llega porque gana elecciones?

-Yo creo que lo que está en juego, y no lo digo yo, lo dice Duhalde, es si va a haber elecciones. El primer punto es defender la república y para que haya elecciones en forma regular tenemos que defender la república. Cuando decimos que la reforma judicial es para darle impunidad a Cristina subestimamos el alcance porque si ellos se quedan con la justicia se quedan primero con la impunidad de Cristina y después con la justicia electoral. Y si se quedan con la justicia electoral las elecciones no van a ser elecciones. Ya vimos lo que pasó en Venezuela y ya sabemos lo que pasa en lugares como Formosa o Santa Cruz con las elecciones. Así que si ellos ganan esta no los sacamos más. Entonces me parece que esa consideración de defensa de la república y de la justicia está mucho antes de cualquier cálculo electoral.

-Hubo declaraciones del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en las que habla de distintas realidades. Primero se habló de la opulencia de la ciudad de Buenos Aires y ahora el gobernador habla de estas dos realidades ¿Qué se intenta alimentar desde este lugar?

-Lo de siempre. Armar grietas falsas para cubrir grietas verdaderas. La grieta falsa divide a los porteños de los del Interior, a los rubios de los morochos, a la industria del campo. Estas son grietas falsas que ellos han sembrado históricamente. 70 años de grieta falsa. Ahora la grieta verdadera es entre los que vivimos de nuestro trabajo y los que viven del trabajo de los demás. Los honestos y los que roban. Los políticos que se dedicaron a robar desde el poder y los que denunciamos a los que robaron desde el poder. Esas son grietas verdaderas que ellos tapan con estas grietas y esto forma parte de un intento de culpabilización de un Gobierno que no supo manejar las cosas, que no hizo lo que tenía que hacer y que ahora después de cinco meses de la cuarentena más larga del mundo le quiere echar la culpa, en vez de a su propia incapacidad de testear, analizar, le quiere echar la culpa a los ciudadanos que estoicamente se han bancado esto y a la oposición. La verdad es que no hay más que ver la curva de la Provincia que administra este señor y la curva de la ciudad de Buenos Aries para ver la diferencia que hay entre tener una gestión eficiente y tener gente que hace discursos de división entre los argentinos como Axel Kicillof.

-¿Qué lectura hace de Sergio Berni? Algunos dicen que está un pie afuera del gobierno y otros lo ven como la carta ganadora para las elecciones legislativas del año próximo

-Imposible de saber porque es una vieja historia. Yo he visto muchas cosas en el mundo, pero nunca un partido que contuviera como en los ´70 a dos alas armadas que se combatían en las calles con ametralladoras y bombas. Eso es el peronismo. Por un lado, tenés para un público, para la clientela paleo progre de Palermo Trotski a la ministra Sabrina Frederic diciendo que, donde hay una necesidad, hay un derecho entonces las tomas están bien, pero después no están tan bien porque son delito. Y después del otro lado tienen a Berni circulando como un carapintada con un arma y haciéndose el Rambo de la periferia. Me parece que. Yo no me olvido de quien es Berni. Berni es el que estaba afuera del departamento de Nisman la noche que lo mataron. Fue el que llegó primero y él que tuvo 50 o 60 llamadas telefónicas esa misma mañana con Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que es importante que no nos olvidemos de eso y que juegan a dos puntas. Por un lado, tienen al Vietcong y del otro lado a Rambo y de los dos lados juntan votos.

-¿Qué opinas del viaje de Mauricio Macri que generó tanta polémica y del regreso? ¿Cambia políticamente algo?

-No. Me parece que Mauricio sigue siendo un referente de la oposición. Si vos me preguntás hoy quien quisiera yo personalmente que sea nuestro candidato en 2023 yo te digo Mauricio Macri, pero eso no es una imposición. Está claro que hubo todo un período en el cual Macri ocupó un lugar como presidente y por lo cual era institucionalmente el líder de todo el espacio sobre todo porque ganó una interna ante Carrió y Sanz de manera contundente y llegó a presidente no por sorteo. Terminada la etapa institucional se abre una etapa en que somos oposición y donde hay muchos liderazgos legítimos que se reconocen. Habrá que ir depurándolos, discutiéndolos. Habrá que ir viendo qué quiere hacer Macri también y cómo quiere jugar y donde y después nos pondremos todos de acuerdo y estaremos juntos para defender con una postura de unidad opositora a la república y una candidatura que pueda hacernos volver al poder. Está claro que cometimos muchos errores, pero también hicimos cosas y aprendimos de la experiencia. Creo que podemos hacerlo mejor y que la alternativa no es un gobierno razonable. La alternativa es esto que estamos viendo que es una combinación de impunidad, impericia y mentiras descaradas que nos ofrecen cada día.

-¿Por qué crees que está tan guardada María Eugenia Vidal?

-No lo sé. Habría que preguntarle a María Eugenia. No sé si está tan guardada. Hizo algunas declaraciones. Con algunas estoy de acuerdo, con otras no, pero me parece que es bueno lo que está diciendo de que hay que dar un debate interno, que tenemos que mirar al futuro. Es muy difícil en este momento que estás bombardeado por un oficialismo que todos los días te tira un cadáver arriba de la mesa. No es una expresión muy afortunada, pero es así. Es muy difícil poder pensar el futuro y hacer un debate sobre lo que pasó y hay que corregir, pero es un debate necesario. Yo creo que igual antes de eso tenemos que asumir nuestra principal responsabilidad que es resistir al avasallamiento que está haciendo el oficialismo y demostrarle a la sociedad argentina que no somos todos lo mismo. Que una cosa es quienes gobernaron con aciertos y errores y quienes son una mafia autoritaria que está dispuesta nuevamente a cargarse el país. No somos lo mismo.

-Hablemos de tu nuevo libro ¿Cuál es la peste que mencionás en el título?

-La anécdota del libro es que estaba escrito y de repente llegó la peste entonces había que reescribirlo. Entonces le dedicamos un capítulo especial, que es la parte cómica o irónica del libro, en que hablamos de estos personajes: la reina Cleopatra de Tolosa y el virrey Alberto bendecidos por Francesco primero del Vaticano sobre quien sobrevuelan el San general Perón y Santa Evita. Y ese cuadro se confirma todos los días. Con el presidente que arrancó diciendo que eran un gobierno de científicos y después habló de las cartas astrales que le pasa la compañera Vilma Ibarra. Me parece uno de los ejemplos para mostrar el grado de ignorancia de esta gente. Borges los describe muy bien. Dice que tienen todo el pasado por delante. Cuando veo al presidente hablar de fordismo y de Ford en la fábrica de Peugeot realmente confirmo esta presunción que trata de hacer el libro porque el libro explica el carácter medieval que ellos han instalado en la Argentina. Cómo funciona todo ese monstruo, su fisiología, pero después hace una pregunta que me parece que es la central del libro que es cómo es posible que siempre vuelvan. Cómo es posible que vivamos el tiempo medieval del eterno retorno y, por lo tanto, cuáles son los trucos de la leyenda y el relato. Quiénes son los colaboracionistas y qué es lo que hicimos con Cambiemos y en qué fallamos para que pudieran volver porque también tenemos una responsabilidad.