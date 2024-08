Fernando Marengo: “Pensar que se puede levantar el cepo sin dólares propios es suicida”

Escuchar

CÓRDOBA.- El economista Fernando Marengo reiteró que no se puede levantar el cepo sin que el Banco Central tenga dólares propios para “defender” el tipo de cambio. “Pensar que se puede levantar sin dólares propios es suicida”. Proyectó que la inflación continuará bajando en los próximos meses y ratificó su apoyo a la tasa del crawling peg del 2%.

Sobre la ley de movilidad jubilatoria aprobada por el Congreso y que el presidente Javier Milei anunció que vetará, sostuvo que el Gobierno “no pondrá en juego el equilibrio fiscal”.

El economista es jefe de Black Toro y socio del estudio de Ricardo Arriazu, quien la semana pasada planteó “si devaluamos, se acabó Milei”. En su arranque, Marengo, quien disertó ante inversores cordobeses invitado por S&C Inversores, planteó que a veces el posicionamiento trae “dolores de cabeza”, pero subrayó: “Siempre decimos lo que nos parece, cuando se están haciendo bien las cosas y cuando se hacen mal, también”. Tanto él como Arriazu vienen apoyando el crawling peg del 2% que lleva adelante el Banco Central.

Ratificó que, según sus proyecciones, la inflación seguirá bajando: “El nivel general se va desacelerando y va convergiendo lentamente a la tasa de crawl que es lo que venimos planteando hace meses y seguimos creyendo que es el escenario posible. Entonces habrá que desacelerar el crawling”.

Marengo sostuvo que hay un “análisis parcial erróneo” respecto de la acumulación de reservas del Banco Central: “Lo determina cuántos pesos demanda la economía y cuánto emite el Banco Central. En las próximas semanas cae liquidación de soja y maíz, pero también se acaba el frío y habrá superávit comercial energético, por eso no hay que mirar las reservas por los dólares que aporta el campo”.

En su presentación, titulada “Los desafíos de crecer: camino crítico y riesgos hacia 2025″, hizo un repaso del contexto internacional en el que advirtió que podría haber un hard landing (un aterrizaje fuerte) de la actividad en Estados Unidos. Planteó que la Argentina es un país bimonetario, “por lo que hay que estabilizar el mercado de pesos con superávit fiscal y el de dólares, comprando y vendiendo dólares”. El tema extra es la “calesita de precios relativos” -como la llama Arriazu- por lo que “si se mejora el salario, aumenta la inflación, se pierde la mejora del tipo de cambio real, si ese círculo no se rompe, todo el tiempo la sensación es que la última devaluación no alcanza”.

Sobre el tipo de cambio real, indicó que es parecido al del 2008/09 y que no se puede hablar de “manejar” ese tipo de cambio, sino que se actúa sobre el nominal. “¿Alguien piensa que porque falten US$1.800 millones para pagar este año -ya están los recursos para otros pagos- vamos a tener un problema? Yo creo que no -dijo Marengo-. El año que viene los vencimientos son US$8.800 millones de intereses ¿Cómo se financian? Vía cuenta corriente, que tendrá un superávit de US$7000 millones. De capital vencen US$11.800 millones suponiendo que no se rolee nada, habría que esperar que la soja valga un peso, o que la chicharrita no deje nada de maíz. No vemos problemas, hay que rolear solo el 40% porque con superávit de cuenta corriente se paga el resto”.

Para Marengo la menor compra de reservas que se registró tuvo que ver con “tres errores” del Gobierno de hace unos meses: la baja “demasiado rápida” de la tasa de interés; el convertir los pasivos remunerados en deuda del Tesoro que generó pesos excedentes en la economía y la conferencia de prensa “fallida” para anunciar cambios en la política monetaria.

“La deuda no está subiendo; incluso está reduciéndose. El Gobierno está acumulando depósitos”, sintetizó.

Respecto de la brecha cambiaria, indicó que cayó del 60% al 35% por los “errores” ya marcados. Indicó que desde el 7 de agosto el Central está comprando nuevamente dólares en el mercado de cambios “porque empezó a contraer crédito interno neto. Eso inexorablemente trae acumulación de reservas”.