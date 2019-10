Fiebre H&M. Récord de ventas y público en el Luxury Outlet de Palermo

Ayer hubo un preopening y hoy es la apertura oficial

Ni la lluvia ni la recesión alcanzaron a frenar la fiebre H&M en el Luxury Outlet, que ayer tuvo un preopening exclusivo para los socios del Club La Nación y hoy tiene su inauguración oficial para todo el público.

Más de 20.000 personas se acercaron ayer al complejo Tribuna Plaza de Palermo (Libertador 4401) para participar de la apertura del Luxury Outlet, que reúne a 68 marcas de indumentaria que ofrecen sus colecciones a precios de outlet y que tiene a H&M como una de las propuestas más convocantes.

El concepto de Luxury Outlet nació en 1999, con la premisa de funcionar como un pop-up store, es decir, las tiendas que funcionan durante un plazo determinado de tiempo. En este caso, el complejo del Tribuna funcionará de martes a domingo (entre las 12 y las 20 horas) hasta el 24 de noviembre. El paseo comercial está abierto para todo el público, aunque los socios del Club La Nación cuentan con un descuento exclusivo de 35 por ciento.

El Luxury Outlet está en el Tribuna Plaza de Palermo

Al igual que lo que sucedió en Luján, H&M es una de las estrellas del polo comercial. La marca sueca no llegó al país en forma directa sino a través de un acuerdo comercial para vender en el mercado local los excedentes de stocks que no pudo colocar en Europa. En todos los casos no se trata de ropa usada o productos de segunda, sino prendas que no llegaron a las tiendas de H&M por un tema de error de cálculo o sobrestock. Por eso, cumplen con la premisa que en la industria llaman 'mantener la curva', es decir tener todos los talles y tamaños.

En la organización igualmente destacan la buena perfomance que ayer tuvieron prácticamente todas las marcas que participan del Luxury Outlet. "Ayer fue una verdadera locura, con todas las marcas atendiendo gente hasta las 12 de la noche. En Cheeky hubo momentos con colas de 40 minutos, Awada tuvo que sumar una caja más para atender gente y Prune batió records de ventas. El comentario más escuchado que tuvimos fue que no se vendía más porque las marcas no daban abasto para atender a los compradores", explicaron en la organización.

A pesar de la lluvia, más de 20.000 personas concurrieron ayer al preopening del Luxury Outlet

En Luxury Outlet destacaron que, más allá de la lluvia, el clima que se vivió en la jornada de ayer distaba mucho del panorama que vive el comercio argentino, golpeado por la recesión y las subas de precios. "La gente quiere comprar marcas pero a buen precio y por eso cuando encuentra una oferta que es verdaderamente a precio de outlet se vuelca a comprar", aseguró Sergio Blanco, presidente de Luxury Outlet.

Blanco destaca que la propuesta se basa en un par de pilares. "Para las marcas el Luxury significa la posibilidad de facturar, pero sin perder imagen, porque la gente sabe que se trata de una acción puntual que tiene inicio y final. Y para el público, nos preocupamos muchísimo para que pueda acceder a precios que sean realmente de oferta. Cuando una marca intenta traer un perchero con precios de primera no se lo permitimos porque no queremos contaminar la oferta que está enfocada en el concepto de outlet", señaló Blanco.