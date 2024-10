Finanzas abiertas y bimonetarismo: todos los cambios que el Gobierno está impulsando en medios de pago y finanzas

Comprar criptomonedas en el banco, pagar con dólares en los locales a través de la tarjeta de débito o tokenizar un activo del mundo real son algunos de los proyectos que la industria fintech busca impulsar y que los entes reguladores se sentaron a escuchar. “Se respira otro aire”, dicen por los pasillos del Argentina Fintech Forum, un evento que congregó a billeteras digitales, bancos, empresas cripto y funcionarios del Gobierno para conversar sobre las nuevas iniciativas que se vienen en el mundo de las finanzas y los medios de pago.

De hecho, durante la jornada, la Cámara Argentina Fintech presentó dos proyectos para que queden bajo análisis del Banco Central (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Unidad de Información Financiera (UIF). El primero, en una redacción conjunta con Crecimiento, se trata de la tokenización de activos reales. De esta manera, se podría comercializar una porción de un terreno, de un viñedo en Mendoza o la soja de un productor, y los compradores podrían hacerse de una parte de ellos sin tener que desembolsar miles de dólares que una inversión así requeriría.

“La tokenización nos interesa. En tal caso, podemos pensar y trabajar en armar un régimen donde todavía estamos trabados en algunas discusiones legales, pero tenemos ganas de avanzar en ese sentido. Hay distintas formas de entender un sandbox [un espacio para desarrollar productos y adecuar la normativa a partir de la experiencia], pero pensamos en poner un monto de límite de tokenización y vemos cómo funciona esto”, dijo Roberto Silva, director de la CNV. En un principio, se espera que el ente regulador habilite la tokenización para activos financieros (como acciones, bonos y obligaciones negociables), para que se puedan comercializar a través de las billeteras cripto.

El segundo proyecto que presentó la Cámara Argentina Fintech fue sobre Finanzas Abiertas (Open Finance), para abrir los datos del sistema financiero y que los jugadores del sector puedan usarlos para desarrollar nuevos productos. Es una iniciativa que se usó en otros países del mundo, aunque la experiencia internacional dice que generó ciertos roces en la industria, sobre todo con los bancos: a las empresas no les gusta compartir sus datos. Sin embargo, la propuesta le gustó al Banco Central. Fue el propio Santiago Bausili quien adelantó ayer que se llevará adelante una iniciativa en este sentido.

Por primera vez, el presidente del BCRA participó del Argentina Fintech Forum

“El concepto de Open Finance es superinteresante. Trabajamos mucho en estos ejes y estamos los suficientemente tarde frente a otros países, pero todavía a tiempo de aprender de sus errores. Hay muchas preguntas que se hicieron, sobre qué costos conllevaría, sobre gobernanza, los casos de uso, pero estamos en el momento y con la tecnología justa para hacerlo. Después el desafío que tenemos es tener una regulación justa, inteligente, que el ecosistema conozca las reglas. Parece que lo financiero y las fintech tienen distintos mundos, pero no hay que nivelar para abajo”, dijo Pedro Inchauspe, director del Banco Central, aunque agregó que deberá hacerse con la “adecuada regulación”.

El trabajo de la industria de pagos para ir hacia una economía bimonetaria también fue foco de conversación, e incluso ocupó un panel entero. “El que dice que no al bimonetarismo, lo echan”, bromeó Inchauspe cuando fue consultado en una ronda de preguntas “por sí o por no” a distintas iniciativas o tendencias del mercado.

“Recibimos todo el tiempo caso de usos de otros países que nos parecen interesantes, pero que no era el timing. El bimonetarismo es muy bueno para los comercios, sobre todo en rubros de turismo y productos importados, hacen match con el uso del bimonetarismo de Uruguay. El rol del Banco Central es clave, de solución. Estamos todos trabajando fuerte en esto, el desafío es tecnológico y operativo. También nos había pasado con las propinas digitales, hace años viajamos y nos encontramos con la opción de agregar propinas, teníamos las terminales de pago adecuadas para eso hace años, pero no era el timing. Ahora volvió a resurgir, gracias a una normativa que da experiencia digital total”, dijo Sebastián Calens, VP of Global Business Solutions de la procesadora de pagos Fiserv.

Un mensaje similar dejó Patricia Furlong, CEO de Global Processing, quien dijo que tienen la experiencia del bimonetarismo a nivel regional y “no tenemos que arrancar de cero”. Nuevamente, el caso usado de referencia fue el de Uruguay. “Antes no podíamos hablar de dólares y ahora hablamos del bimonetarismo. Hay que aprovechar esta oportunidad”, sumó Daniel Conte, Country Manager de Prex.

La industria de medios de pago se prepara para una economía bimonetaria Shutterstock

Las cripto no quedaron fuera de la industria financiera que se viene. El presidente de la CNV recordó que este año se creó el registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), y que en este momento se lleva adelante una consulta pública para determinar qué requisitos deberán cumplir para estar habilitados, en un trabajo mancomunado con la UIF.

De cara a los primeros meses del año que viene, desde el sector fintech esperan que el Banco Central también habilite la posibilidad de comprar criptomonedas a través del banco. Una herramienta que el Banco Galicia habilitó en mayo de 2022, pero que tan solo duró 48 horas: el ente regulador decidió prohibir la operatoria.

“Una de las precauciones que tenía la administración anterior del Banco Central es que si se abría esta canilla para que todos compren cripto en los bancos, iba a ser un lugar más para que se vayan los dólares. Primero, es contrafáctico. Y segundo, si se habilita un modelo cerrado es muy difícil, porque no se podrían sacar esas criptomonedas del sistema. Básicamente, compras cripto y cuando la vendés, la cambias por pesos. De hecho, hoy hay más personas que venden USDT [criptomoneda estable] para tener pesos, como sucede con los freelancers″, dijo Julián Colombo, CEO de Bitso, en diálogo con LA NACION.

Todavía faltan definiciones, e incluso medidas clave como el levantamiento del cepo. Pero la industria se ilusiona. “¿Cripto sí o cripto no?”, le preguntó Mariano Biocca, director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech, al director del Banco Central. El silencio se hizo en la sala, y algunas risas se escaparon cuando Inchauspe se limitó a asentir con la cabeza.

Melisa Reinhold Por