Finanzas: octubre, entre las dudas por la deuda soberana y el día después del “dólar soja”

Octubre, ¿nuevo comienzo para la deuda soberana?

Los bonos soberanos en dólares no resistieron la coyuntura internacional más hostil y cerraron septiembre en negativo. Las condiciones globales más apremiantes no favorecieron al segmento que, a la par del resto del universo emergente, no encontró anclaje local para aferrarse y mantenerse a flote. El precio promedio ponderado alcanzó otro mínimo, hundiéndose hasta US$20,50, ubicando el saldo mensual en -14,3/-17,8%. Así, se consolidó como el peor mes para la deuda soberana desde el crítico junio, que había alcanzado rojos de -15,8/-21,8%. Octubre abrió inconcluso y, luego de dos ruedas donde la tendencia aparentaba haberse revertido, los globales argentinos volvieron a moderar su escalada hacia el cierre de la semana corta, a pesar del mejor humor en los principales índices del mundo.

El fantasma de la devaluación

La curva de futuros de Rofex, seguida de cerca por mostrar las expectativas de devaluación, cedió algunos puntos esta semana. Las tasas implícitas en los futuros recortaron tanto en el tramo corto, con la presencia del BCRA, como en las posiciones más largas. La TNA de octubre cayó más de 3% y la de noviembre 1,5%, mientras que en las posiciones que no se encuentra vendida la autoridad monetaria cedieron 1% (promedio). Las tasas cuentan la historia y con el último ajuste al cepo importador las expectativas devaluatorias vuelven a calmarse. Los soberanos dólar linked sufrieron una paliza, cayendo -1/-4%. Sin embargo, las expectativas de devaluación permanecen en niveles elevados versus el período pre “dólar soja”. Solo la tasa de octubre y la de noviembre están por debajo de los umbrales del 01/09.

El presidente de la Reserva Federal de EE.UU., Jerome Powell

Récord de liquidación en septiembre, ¿y octubre?

El campo liquidó exportaciones por US$8700 millones durante septiembre producto del “dólar soja”, la más alta desde que se tiene registro (2002). A partir de esta liquidación masiva, el BCRA realizó compras netas por US$4972 millones desde 06/09 y US$4964 millones en septiembre, quebrando otro récord desde 2011. Gracias a esto, las reservas netas subieron a un estimado de US$6000 millones y la meta trimestral del acuerdo con el FMI de US$6425 millones quedó prácticamente alcanzada. Vale preguntarse, con el fin del programa de liquidación de los sojeros y sin novedades de nuevos tipos de cambio en el futuro, si el nuevo cepo importador implementado alcanzará para que la autoridad monetaria pueda evitar la venta de reservas internacionales en el mes que recién comienza.

Sorpresiva primera vuelta en las elecciones de Brasil

Jair Bolsonaro dio batalla por la reelección e, impulsado por las medidas sociales de los últimos meses, junto con mejoras en la actividad, el desempleo y la deflación de julio a septiembre, logró conseguir un 43,2% de los votos (frente al 48,4% de Lula). Con este resultado se enfrentan a un ballotage el 30/10. Las encuestas pronosticaban una ventaja de entre 14/15 puntos para Lula, y los mercados brasileños subieron ante el resultado más favorable de lo esperado para el actual presidente. El Ibovespa saltó 5,5% hasta los 116.134 puntos luego de la noticia (su mayor ganancia diaria desde abril 2020) y el real se fortaleció más de un 4% frente al dólar hasta 5,17 unidades por dólar. Múltiples empresas vieron escalar sus acciones más de 10%, pero la nota la dio la petrolera estatal Petrobras, que cerró +8%.

Los mercados en Brasil reaccionaron positivamente a la sorpresa que dio Bolsonaro en las elecciones: logró entrar en la segunda vuelta Anadolu Agency - Getty

Crecen los temores de recesión en el mundo

La última suba de +75 puntos en la tasa de la Fed convalidó una política monetaria más restrictiva de lo anticipado y profundizó los temores de una recesión mayor a la esperada. Ahora, 12 de los 19 miembros de su comité prevén un aumento en 2023, dejando la tasa dentro del rango de 4,5%/5%, una mala noticia para todas las economías, especialmente para las emergentes. El universo se tambaleó en este renovado clima hostil, alcanzando mínimos desde 2016, al tocar el BBG Emerging Markets Index los 1007 puntos. Los mercados estiman que el organismo no se detendrá ante los recientes indicadores que dan señales de contracción y los sectores de empleo y vivienda se resentirán. A pesar de esto, los principales índices abrieron octubre con ganancias de hasta 5%, en el mejor comienzo de trimestre desde 1983.

Mariana Bevione