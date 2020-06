Señales positivas que influyen en el ánimo de los mercados

El optimismo que se mantiene por la renegociación de la deuda, que ahora parece que tendrá un plazo más amplio para lograr cerrar con un buen acuerdo, se suma a las noticias alentadoras que hubo en la economía a nivel mundial en esta semana; la atención del mercado, no obstante, seguirá puesta en el canje y en la cotización del dólar

Primera semana de junio auspiciosa para los mercados internacionales. Un optimismo que rebota en lo local y se sostiene, además, por las buenas expectativas que se mantienen respecto de la reestructuración de la deuda. Igual, los tiempos ya comienzan a pesar, y se buscará esta semana una nueva oferta. El desgaste es un punto que no siempre juega a favor de acercar posiciones. En un marco económico que es negativo, pero que tampoco sorprende, la atención se mantendrá sobre el canje y el dólar.

Nuevos socios en el club de la reestructuración

El confinamiento sigue extendiéndose en el AMBA, y todo indica que la renegociación de la deuda podría hacerlo también, incluso más allá del nuevo plazo formal del 12 de junio. De hecho, se confirmó que Martín Guzmán sigue extendiendo los tiempos para buscar un acuerdo nacional, y Axel Kiciloff también ya va por una tercera prórroga, hasta el 19 de junio. Lo que falta es una nueva oferta que sea presentada oficialmente.

En este clima, rumores sobran, y seguirán sobrando dentro de un juego de ajedrez que estaría en sus últimos movimientos y que no solo se explican por lo económico-financiero, sino también por lo político. La expectativa es que la propuesta por parte del Gobierno -que contaría con el respaldo del FMI- se aproxime más a los US$50, no tan lejos de los US$53/55 de la última contraoferta de algunos acreedores -considerando una exit yield del 10%-. Por lo pronto, esta semana las paridades se mantuvieron el torno al 40%, y en una especie de wait & see . También, incluso, mejoraría finalmente su oferta la provincia, en un marco donde se van sumando procesos de reestructuraciones provinciales en Río Negro, Córdoba, Mendoza, La Rioja y Chubut, entre otras.

La estrategia en pesos tendrá un mes desafiante

Mientras el Gobierno sigue en negociaciones con los principales acreedores internacionales por la deuda en dólares, y lo que acá se resuelva seguro será clave para la tendencia del resto de los activos de riesgo local, el Tesoro buscará sostener en junio su objetivo de rearmar la curva de deuda pesos.

El cronograma de licitaciones no cambia y se mantendrá semanal, aunque podrá sumar algunas fechas para canjes puntuales. En el mes en curso vencerá más de 3 veces el monto del mes pasado, y el 55% se explica por la amortización del TJ20. Por ende, el Gobierno deberá buscar armar una buena estrategia para conseguir la mayor renovación posible. Algo que se piensa que, salvo cambios en la coyuntura, puede llegar a lograr. De hecho, la estrategia de normalización de la deuda en pesos logró de forma progresiva rearmar las distintas curvas en moneda local. Y, si bien aún hay Tires altas, las mismas se fueron comprimiendo con el pasar de los meses. El mercado ofrece diferentes opciones para los pesos y el inversor solo debe elegir el ajuste que le sienta más cómodo. El menú es amplio: letras soberanas y provinciales, bonos ajustados por CER, Badlar, tasa fija o Dólar Linked, FCI, cauciones, cheques de pago diferido, etcétera.

El mercado local se contagia del humor que hay en el mundo

Los datos macro no ayudan, pero tampoco sorprenden, por lo que el mercado local se contagia del humor global y la expectativa de un acuerdo por la deuda. El Merval -en pesos- logró superar el récord alcanzado antes de las PASO y se coloca por encima de los 45.000 puntos, creciendo un 20% en lo que va de junio. Medido en dólares, en cambio, se acerca a los 400 puntos -más cerca de los mínimos que de los máximos de 1000 puntos que llegó a reflejar-. Pero no sorprende. Muchas cosas pasaron, como el salto del billete verde y el resurgimiento de las brechas. En la semana, el dólar oficial -dentro de un mercado hoy controlado de cerca por el BCRA- se mantiene con pocos negocios, por debajo de los $70.

La brecha, con el dólar divisa en $115, promedió el 66% en la semana, con cierta suba en las últimas ruedas, pero lejos del récord de 85%. En este marco, el goteo de las reservas de libre disponibilidad serán el driver a analizar, y de ello dependerá la posibilidad de ver quizás más regulaciones. Los bonos en dólares, por último, dependen de lo que se vaya hablando del canje. Igualmente, el balance, según donde el inversor se pare dentro de la curva, fue positivo con subas de entre 4/5% en lo que va del mes.

La nueva normalidad cae bien en el plano internacional

En el plano internacional, la tensión social se hizo sentir en Estados Unidos, aunque los mercados financieros hicieron caso omiso. Los paquetes de estímulos fiscales y monetarios siguen llegando -el BCE extendió su programa de pandemia en unos 670.000 millones de dólares- y sostienen e impulsan la tendencia alcista.

Esta situación solo ha dejado al descubierto a Donald Trump, cuya popularidad sigue en descenso. De hecho, el presidente americano, que de cara a las elecciones presidenciales de noviembre había logrado recuperar parte de su imagen positiva, vuelve a verse complicarlo. La economía es un dato que posiblemente le juegue a favor, y en este sentido se conocieron, en la semana que terminó, datos inesperados de empleo. La caída de la tasa de desempleo al 13,3% impulsó a los mercados en la última rueda de la semana y llevó al Nasdaq a superar el récord alcanzado previo al sell-off (de 9817puntos). Por su parte, la confianza sigue en aumento y el resto de los índices de referencia buscarán correr la misma suerte. Parece que en mayo se tocó el piso y que la pandemia ha quedado atrás, al menos para el resto del mundo.

