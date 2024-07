Flybondi tuvo que mudar su operación a Ezeiza por medidas de fuerza en Aeroparque

Escuchar

El CEO de la low cost Flybondi, Mauricio Sana, apuntó hoy contra los gremios vinculados a Intercargo, la empresa de asistencia en tierra en manos del Estado Nacional, que vienen realizando asambleas desde hace tres días en el Aeroparque Jorge Newbery, por lo cual la firma tuvo que mudar su operación al Aeropuerto Internacional de Ezeiza (Ministro Pistarini).

“Rehenes de un sindicato. Por si no se enteraron, ya vamos por el tercer día de asambleas en los aeropuertos por parte de los trabajadores de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) de Intercargo. Y, mientras eso ocurre, no hay servicio para ninguna otra aerolínea que no sea Aerolíneas Argentinas. #Raro”, afirmó hoy en X -ex Twitter- Mauricio Sana, CEO de Flybondi.

“¿Saben quién es el principal cliente de Intercargo en Aeroparque? Nosotros. Representamos el 70% de sus operaciones, así que somos los principales perjudicados. Por eso mudamos nuestra operación a Ezeiza. ¿Podemos hacerlo? Sí, pero es ineficiente y costoso”, agregó.

Sin embargo, el CEO continuó diciendo que la situación terminaría pronto, ya que la firma avanzará con la autoprestación en Aeroparque y pronto también podrá darle servicio a todas las aerolíneas “que no quieran ser rehenes de las asambleas”.

“Pero, mientras tanto, se está cumpliendo el sueño de algunos de tener un Aeroparque todo pintado de azul y para una sola aerolínea”, concluyó, en referencia a Aerolíneas Argentinas.

Sin embargo, según pudo saber LA NACION, el Gobierno se apresta a firmar 10 decretos para desregular el sector aerocomercial, y uno de ellos estaría vinculado al reordenamiento de la terminal aeroportuaria.

Flybondi informó en un comunicado que ayer definió trasladar toda su operación de Aeroparque al aeropuerto de Ezeiza ante la amenaza de los trabajadores de Intercargo de continuar con medidas de fuerza. En Ezeiza, la aerolínea cuenta con la autoprestación de servicios de handling, a diferencia de Aeroparque en donde debe utilizar los de Intercargo.

“Flybondi lamenta las molestias ocasionadas por causas ajenas a la compañía y rechaza este tipo de medidas que son tomadas sin la más mínima consideración del impacto negativo que generan”, dijeron en la firma, y recomendaron a los clientes ingresar a la web de la compañía en la sección “Mi reserva” para corroborar el estado de los vuelos o en la web oficial de Aeropuertos Argentina.

Intercargo es una de las empresas que se podría privatizar totalmente junto con Enarsa, según la última versión de la Ley Bases que fue aprobada el 28 de junio. En tanto, Aysa, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria SE (SOFSE) y Corredores Viales SA se podrán privatizar en forma parcial.

Además, se podrá aportar capital privado (con un programa de propiedad participada) en Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y el complejo de Yacimiento Carboníferos Fiscales.

Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina fueron retiradas del proyecto.

