Créditos de la Anses, empleo y obras públicas "transparentes", las claves

Alberto Fernández asumió el gobierno de un país que atraviesa problemas complejos en su economía, según el diagnóstico que él mismo trazó. La pobreza, el endeudamiento familiar y el trabajo, además de la deuda pública fueron temas a los que se refirió el Presidente en el discurso con el que estrenó su mandato ayer en el Congreso. Allí dio definiciones sobre sus próximas medidas económicas.

Estas fueron las principales definiciones económicas del flamante presidente.

Créditos no bancarios a tasas bajas. "Las economías familiares están asfixiadas por altos niveles de endeudamiento con tasas usurarias", lanzó Fernández. Resaltó que muchos hogares tomaron créditos para pagar alimentos, facturas de servicios públicos o incluso medicamentos, en el caso de los jubilados. También describió a la situación de las pymes como "dramática" y dijo que requieren "alivio fiscal". "Por eso vamos a implementar un sistema masivo de créditos no bancarios, que brinde préstamos a tasas bajas", sostuvo.Si bien no lo aclaró, el organismo que servirá de vehículo para estos préstamos sería la Anses. El organismo que conduce desde hoy Alejandro Vanoli también otorgaría algún alivio a quienes ya están pagando créditos, con alargamiento de plazos y la reducción de tasas, como adelantó LA NACION el lunes.

Trabajo. Fernández adelantó que todos los beneficiarios del Salario Social Complementario podrán insertarse en el mundo laboral y cobrar por su trabajo. También impulsará un plan para garantizar el primer empleo a través de becas orientadas por el Estado para que los jóvenes se capaciten y trabajen.

Pobreza. Dijo que 15 millones de argentinos sufren inseguridad alimentaria. "Sin pan no hay presente ni futuro", apuntó. La primera reunión del nuevo gobierno, dijo, será un encuentro de trabajo para poner en marcha el Plan Integral Argentina contra el Hambre. "Allí el gabinete y las personas de la sociedad civil comenzaremos la acción que pondrá fin a este presente penoso", destacó.

Obra pública. Habló de un "plan de reactivación de obras públicas" con proyectos "de ejecución rápida y con gran empleo de mano de obra". Involucró en la creación de "miles de puestos de trabajo" a "cooperativas de servicios, pequeñas y grandes empresas. Asimismo, indicó que habrá una "absoluta transparencia" en los recursos y que se garantizará al público el acceso a la información de cada proyecto, desde los costos hasta la selección de las empresas que lo construirán.

Federalismo económico. El Presidente propuso la creación de "capitales alternativas" en algunas ciudades del país para robustecer el federalismo. Resaltó que, así como el Instituto Nacional de Vitivinicultura está radicado en Mendoza y el dedicado a la pesca, en Mar del Plata, trabajará para relocalizar y descentralizar otros organismos del Estado federal.

Consejo económico y social. Será el "órgano permanente" encargado de desarrollar políticas "para las próximas décadas", definió Fernández. Estará integrado por representantes de los trabajadores, los empresarios y de la sociedad civil. Se le dará rango legislativo y un período de gestión que trascienda el actual mandato para que allí se diseñen "los grandes pilares institucionales y productivos del mediano y largo plazo sin discusiones coyunturales".

Presupuesto. El flamante presidente postergó el tratamiento de la ley de presupuesto 2020 y lo supeditó al inicio de la renegociación de la deuda pública. "El presupuesto solo puede ser tratado cuando la renegociación de la deuda haya sido completada".

Comercio exterior. Destacó que seguirá aceitando la relación con Brasil "más allá de cualquier diferencia personal de quienes gobiernan" cada país en el presente. También dijo que impulsará la cooperación regional. Recordó que Juan Domingo Perón dijo que "nadie puede realizarse en un país que no se realiza", y dijo que, a nivel continental, "ningún país puede realizarse en un continente que no se realiza".