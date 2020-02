Las futbolistas firman contratos con las marcas deportivas a cambio de productos y la brecha con los varones es del 85% Crédito: Instagram

Belkis Martínez SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de febrero de 2020 • 12:51

Hace poco menos de un año, la AFA profesionalizó el fútbol femenino. Esto implicó que las futbolistas tuviesen un sueldo para poder dedicarse exclusivamente a jugar, sin tener que salir corriendo del trabajo a entrenarse con el plantel. A partir de entonces y luego del Mundial de Francia de 2019, el fútbol femenino comenzó una etapa de crecimiento y visualización, tanto que algunas jugadoras comenzaron a firmar con marcas deportivas a cambio de productos.

Sin embargo, el deporte aún muestra una amplia brecha de género en cuanto a los ingresos generados por marketing y patrocinios: las mujeres perciben montos que son un 85% inferiores a los de sus colegas hombres. Lo incipiente de la actividad, es una de las principales razones, argumentan los especialistas.

Las futbolistas que juegan en la selección son las que tienen mayor probabilidad de acceder a un contrato con los principales sponsors deportivos. Entre los factores que influyen para que una jugadora pueda llegar a firmar un vínculo publicitario con una marca de primer nivel está la cantidad de seguidores en las redes sociales. Eso determina la popularidad y el alcance de un posteo en redes sociales, el elemento clave que hoy siguen las marcas a la hora de convocar deportistas para cerrar acuerdos a cambio de productos, según señalan los especialistas en comercialización deportiva consultados por LA NACION.

"Tengo un contrato hasta junio con una marca deportiva por la que me dieron $150.000 pesos. No me dan plata. Rexona sí me dio plata y productos. También hice una campaña publicitaria para una marca de repelentes de mosquitos por la que cobré cerca de $25.000 pesos", detalló Milagros Menéndez, jugadora de Racing y la selección argentina.

La publicidad del fútbol femenino, en números

Lola Gattinoni es especialista en comunicación y marcas para futbolistas de la agencia Publié. Según su mirada, a la hora de determinar la duración y el monto de los contratos, influyen variables clave del perfil del jugador o jugadora: "No es lo mismo un defensor que un delantero, si es un referente del club y qué club. Si es de River o Boca u otro equipo de la Primera División", aseguró.

La especialista también advierte sobre las diferencias con las que los anunciantes tratan a hombres y mujeres. "A ellas, las marcas deportivas, les hacen contratos por canje de productos o las apoyan con botines. En el caso de los varones, si son cracks, tienen derecho a la hora de negociar u ofrecer una propuesta. Yo no cerré todos los contratos femeninos, pero muchas jugadoras (representadas por otras personas) cerraron por $140.000 ó $220.000 anuales en canje, esto incluye los botines. En los hombres, en cambio, los contratos van desde los $350.000 en adelante, y pueden llegar al millón de pesos por año. Pero que quede claro que ninguna jugadora, aunque esté en River o Boca, hasta el año pasado le daban plata", completó.

Milagros Menéndez tiene contrato con algunas marcas a cambio de productos y dinero, pero la diferencia con un jugador sigue siendo notoria Crédito: Instagram

"Las condiciones del acuerdo, casi siempre están supeditadas a la figura y al club. Una estrella del plantel masculino de Boca cobra como mínimo $650.000 en canje de productos, más el dinero que su representante negocie", explicó Gattinoni.

Las futbolistas de primer nivel tienen contratos con marcas como Adidas, Nike, Puma y Under Armour y entre las condiciones que deben cumplir está asistir a eventos patrocinados, realizar spots publicitarios dentro y fuera del país a cambio de productos. La campaña, generalmente, implica un día de producción, entre las fotos y la filmación del comercial para la televisión y las redes sociales.

En concepto de derechos de TV, en la temporada 2018-2019 ingresaron en la Superliga 3.744.662.543 de pesos, monto que se repartió entre los clubes. Para esta temporada, las autoridades ya tienen en carpeta la suma correspondiente al mismo concepto: 5.437.588.798 pesos.

Guillermo Ricaldoni, director de We Are Sports y autor del libro La pasión deportiva del nuevo marketing, aseguró que "el fútbol profesional femenino en la Argentina es muy nuevo y como toda cosa novedosa necesita tener un tiempo de consolidación".

" Las marcas, de a poco, van a ver a las deportistas como referentes o líderes de opinión y, a partir de eso, van a ir viendo su imagen y cómo se desempeñan dentro y fuera de la cancha", precisó.

El especialista en comercialización deportiva destacó la importancia de los contratos publicitarios de las futbolistas para el desarrollo de la disciplina. "No me parece algo menor que las jugadoras firmen por productos, que les provean las cremas, la ropa o la bebida, porque tienen valor económico. No se las obliga a participar. Ellas reciben productos a cambio de su imagen. El día de mañana podrían recibir dinero. Lionel Messi también recibe productos, después él va y dona su tiempo y su imagen por esos productos que recibió", sostuvo.

Para Ricaldoni, el desarrollo del fútbol femenino, que también se expande en el universo amateur, necesita tiempo y trabajo. " Está bueno destacar todo lo que está ocurriendo, en vez de ver lo malo para atrás. Es importante que se ayude en la disciplina física; que jueguen bien, que no tengan conflictos fuera del juego y que construyan su propia imagen. A partir de que se vuelvan más conocidas, van a hacer mejores contratos publicitarios. Lo que hay que ver es si esto es es una moda, tendencia o qué sucede. Hay que prestar atención y ver cuál es el atractivo que tiene el fútbol femenino y las futbolistas", explicó.

Cuánto gana una futbolista en la Argentina

El sueldo promedio de una jugadora de Primera División es de $20.000 brutos (antes de julio eran $15.000), según datos publicados por la AFA, si bien en algunos clubes el sueldo puede llegar hasta los $30.000. El monto es similar a lo que perciben sus colegas hombres en la Primera B Nacional, la B Metropolitana, el Federal A y la Primera C, según la actualización efectuada en junio pasado por la asociación.

En el caso del certamen femenino, la AFA otorga un monto de dinero mensual a los equipos que participan del certamen femenino. Luego, los clubes distribuyen esos fondos para el contrato de sus futbolistas, con un mínimo de ocho y un máximo de once. Si el club quiere tener más jugadoras con contrato, debe utilizar dinero propio.

"Nuestro sueldo es de $17.815 netos. Ahí tenes la primera discriminación por género. En el club hay nueve contratos", dijo Flor Sánchez, jugadora de Gimnasia y Esgrima de La Plata. En el caso de Racing los salarios varían entre $25.000 y $30.000 y sólo 14 de las 23 futbolistas del plantel están con contrato. El resto recibe un viático que ronda los $2500. De los 17 equipos que juegan en la Primera División, sólo Boca y la UAI les pagan el sueldo máximo a todas las jugadoras.

Para Ricaldoni, el boom del Mundial 2019 y el crecimiento de la disciplina potenciarán el negocio del fútbol femenino en los próximos años. "El año pasado generó pasión. Fue casi un cuento de hadas en el país. Lo que no puede pasar es que eso haya sido sólo una moda. De hecho, se está aprovechando, pero hay que tener claro que tampoco hay que acelerar los procesos. Se están siguiendo los pasos justos en el momento indicado, aprovechando las oportunidades. El fútbol femenino es hoy, es el presente. Todos tenemos que trabajar para que siga creciendo: los clubes, las autoridades, instituciones y sponsors", concluyó.