G-6: versiones contrapuestas en una cumbre de empresarios

Compartieron el mismo escenario los seis representantes gremiales más importantes del mundo empresarial argentino. Hubo críticas a la gestión de Javier Milei que coexistieron con valoraciones positivas y también lugar para chistes. De hecho, el presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi, expuso como un gran logro el ordenamiento macroeconómico del país. “El mercado se ha ido recomponiendo, los precios de los títulos superaron todas las expectativas y nuestras pizarras tiene valores interesantes”, sostuvo. Acto seguido, continuó con una broma: “Es probable que la Cámara de la Construcción tenga una visión distinta”.

El titular de dicha cámara (Camarco), Gustavo Weiss, expresó un mensaje de preocupación. “No podemos dejar de señalar que la acción es necesaria y urgente. El país cuenta con un stock de capital en infraestructura, ya depreciado, pero nada despreciable aún, que es poco visible hasta que falla”, indicó.

Para ejemplificar esto último citó el caso de los trenes. Luego del choque de formaciones de la línea San Martín, ocurrido el 10 de mayo, el Gobierno declaró la emergencia ferroviaria y asignó $1,3 billones para obras de infraestructura. “No bajó el dinero”, afirmó Weiss a propósito de la parálisis de la obra pública.

Pese a la divergencia de miradas, que corresponde a los distintos sectores que representan Gabbi y Weiss, el G6, que también está compuesto por los titulares de la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Asociación de Bancos Argentinos, se reunió en el ámbito del Consejo de Políticas de Infraestructura, donde también participan la CGT y la UOCRA. Todos estos sectores concentraron la mirada en el financiamiento de las obras que el país necesita.

La exposición giró en torno a cómo suplir la retirada del Estado como brazo financiero, dado que en lo que va del año los gastos de capital, también entendido como transferencias para obras públicas, cayeron 79% en términos reales, según datos del Ministerio de Economía.

En palabras del titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Hugo Grinman, esto no configuró ninguna sorpresa, ya que “este Gobierno no prometió heladera llena, prometía sudor y lo está cumpliendo”. Al mismo tiempo, el representante de los empresarios de comercio enumeró que si bien “el Gobierno no tiene dinero, tiene que empujar para que haya”.

El primero que alzó la voz para señalar dónde hay plata fue el titular de la Bolsa. “¿Se pueden conseguir US$50 millones de esta Bolsa? Se pueden conseguir mucho más”, propuso Gabbi. No es una cifra despreciable, dado que varias obras podrían completar su financiamiento sólo con ese dinero. “Lo que falta acá son productos y lo que sobra es el dinero”, arremetió Gabbi.

Sin embargo, el lado vacío del vaso lo observó Weiss: “La inversión para mantener lo que tenemos debería ser de US$15.000 millones por año”. Por este motivo, consideró que si bien el sector privado puede ayudar, el Estado no debería correrse del todo.

El gerente general de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), Francisco Gismondi, habló de oportunidades de financiamiento. “El crecimiento del crédito en términos reales fue del 50% en los últimos cinco meses y todavía hay margen para triplicar”, declaró.

Por su parte, el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, reiteró la necesidad de pensar otros métodos de transporte que no sean camiones. Según dijo, trasladan el 91% de las mercaderías y el tren, menos del 5%. En simultáneo, se mostró alineado con el Gobierno en su frente de batalla con algunos intendentes. “Se abre la puerta de la fábrica y nos matan a tasas municipales, tasas por el viento, tasas por la luna”, recriminó.

Además, el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, hizo hincapié en el estado de los caminos rurales, cuyos problemas generan sobrecostos en el productor.

Más allá del financiamiento, también se puso la lupa en otras cuestiones vinculadas a la obra pública. Gabbi dijo que se necesita que sea “transparente” y que “si se dice que te pagan el 10 de marzo, no te paguen el 10 de noviembre”.

Y un dato no menor lo puso arriba de la mesa el jefe de asesores de la UOCRA, Jorge Pellegrini. “Se perdieron más de 100.000 trabajadores en un año”, contabilizó.

