Gabriel Martino, exCEO de HSBC, lanzará junto a otros banqueros una fintech con foco en dar créditos digitales

Gabriel Martino, exCEO de HSBC Argentina, busca sacudir el mercado financiero con el lanzamiento de una nueva billetera virtual que hará foco en dar créditos, una rareza en una economía inflacionaria y con tasas de interés negativas. Para ello, ayer la Comisión Nacional de Valores (CNV) autorizó la presentación formal en el mercado de capitales del primer fideicomiso local de la empresa, Clave Créditos, que ya logró reunir $347 millones (recibió ofertas por hasta $561 millones).

El economista constituyó Clave junto con otro exbanquero, Pablo Pizzimbono, que hizo carrera en JP Morgan, Morgan Stanley y HSBC. Los socios esperan que la aplicación esté disponible en los próximos 60 días en el país. En paralelo, también comenzará a operar en Colombia y Uruguay, y está en los planes expandir la empresa en México, Perú, Guatemala y en los lugares más latinos de Estados Unidos, como California, Texas, Florida y Nueva York.

Clave será una billetera digital que permitirá realizar pagos, hacer transferencias, invertir, acceder a productos blockchain y pedir créditos. Esta última será su principal herramienta para captar clientes. Los socios utilizarán su experiencia bancaria para diseñar los criterios en los que se basará la plataforma para otorgar los préstamos, de manera de construir un historial crediticio propio.

Los clientes podrán pedir un préstamo con solo chatear con un bot (un robot automatizado), que aprobará o no los créditos de manera inmediata luego de pedir una serie de datos. Los préstamos promedio tendrán un rango de entre $125.000 y $200.000 con un plazo de 22 meses, que se podrá extender a cinco años. El desembolso podrá ser en la cuenta de la billetera digital o en la cuenta bancaria asociada con el CBU.

Al no ser un banco (por ahora), la aplicación no puede hacer intermediación financiera y prestar lo depositado, sino que utilizará el capital que ya levantaron los socios de varios fondos institucionales de Estados Unidos, aunque no dieron a conocer el monto captado. También se securitizarán (venderán en el mercado) los créditos para tener más liquidez.

En lo que se refiere a la utilización de blockchain, la empresa ofrecerá “clave utilidad token”, la posibilidad de comprar NFT y comprar, vender y retener criptoactivos, aunque esta última opción estará sujeta a aprobaciones reglamentarias. “Pensamos en la billetera no como una extensión de la cuenta bancaria, sino como un instrumento para vincularse con distintos productos y servicios, que el día de mañana estarán representados en un token, que a su vez está basado en la tecnología blockchain”, explicó Pizzimbono, CEO de Clave.

Pablo Pizzimbono, CEO de Clave (en el centro), y parte del equipo de Argentina

La compañía eligió expandirse en América Latina, donde ve un potencial de negocio por estar “sub-bancarizada”. En este sentido, señalan que hay amplias regiones que tienen limitado acceso a los créditos y servicios financieros, y que las tasas de ahorro son bajas, producto de la inflación y de la inestabilidad monetaria.

En concreto, indicaron que la región es un mercado de 640 millones de personas, donde menos del 20% usa tarjetas de crédito y solo el 50% está bancarizada, cuando el 67% (430 millones) tiene entre 15 y 65 años. Actualmente, el 72% de la población total usa teléfonos inteligentes y este porcentaje aumentará a 80% en tres años.

“Estamos muy entusiasmados con esta primera emisión del fideicomiso y esperamos expandir nuestra cartera de inversores, permitiendo que nuestros consumidores puedan utilizar créditos de manera eficiente y mejorar su calidad de vida. Confiamos que la colocación de esta primera serie fomentará el ecosistema financiero regional y permitirá ofrecer préstamos más accesibles a los usuarios”, expresó Pizzimbono.

Además de Martino y Pizzimbono, serán parte del proyecto Matías Brunstien Macri (CTO), Hugo Martino (gerente general), William Kelly (co-fundador y CFO), Marcelo Pizzimbono (presidente), Juan Martin Gonzales (COO & Gerente de Estrategia Digital) y Daniel Manos (director de Riesgo y Crédito). La empresa emplea a 60 personas, de las cuales 40 están en la Argentina y la mayoría está focalizada en el desarrollo tecnológico.