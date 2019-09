La empresa de retail ofertó el producto varias veces y se agotó Crédito: Shutterstock

19 de septiembre de 2019 • 18:02

Varios usuarios de Twitter reaccionaron hoy con sorpresa ante una publicación de Garbarino que ofertaba paltas. Incrédulos, ya que el negocio central de la empresa es la venta de electrodomésticos, muchos usuarios ingresaron en su sitio web para comprobarlo, y descubrieron la veracidad de la propuesta. Sin embargo, lejos de las especulaciones, esto no se trata de un error, ni es consecuencia de la caída del consumo en el segmento de los bienes durables, sino parte de una estrategia de la empresa que busca transformarse en un firma de tecnología.

"Es verdad. Estamos vendiendo eso", dijo a LA NACION Carlos García, presidente ejecutivo de Garbarino, y añadió que la empresa sacó hace año y medio su market place.

"Estamos aggiornándonos a los nuevos negocios que hay en el mundo. En el market place el que vende es otro, es un seller que utiliza nuestra plataforma. Nuestra idea en sí no es vender palta sino mostrar que con esta metodología estamos vendiendo otros productos: de belleza, cosméticos, neumáticos, sillas, sillones, instrumentos musicales, etc.", explicó Franco Lacrampette, head of marketplace de Garbarino.

Los tuits en cuestión surgieron de la misma empresa que instrumentó una acción de marketing para romper con el estereotipo de que son una empresa de electrodomésticos.

"La idea de Garbarino es dejar de vender electrodomésticos y convertirse en una empresa de tecnología. Esto es parte de una transformación que comenzó en 2015 y el año pasado estuvo el market place. Quisimos meternos en esta modalidad de negocio para sobrevivir como empresa y nuestro objetivo es tener un catálogo como el de Mercado Libre", agregó.

Hace unos días se conoció que el leve repunte en ventas y producción que había experimentado el sector de los electrodomésticos en mayo y junio por la aparición de planes de financiación, una desaceleración de la inflación y un tipo de cambio estable, se terminó con el cimbronazo del dólar post PASO.

Esta fue la conclusión de un informe de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), que agrupa a las principales empresas productoras de electrónicos y electrodomésticos en Tierra del Fuego. "El escenario post-PASO puso en crisis todos los indicadores registrados del primer semestre y es esperable que la embrionaria tendencia positiva que se evidenció en la industria durante el segundo trimestre del año vuelva a valores negativos durante el segundo semestre", estimó el documento de la entidad.