Gasoducto: Martín Guzmán designó al secretario de Energía para realizar el seguimiento de la obra

Con las repercusiones todavía vigentes en torno a la obra del gasoducto “Néstor Kirchner”, la firma estatal Energía Argentina (Enarsa) decidió darle más lugar al ministro de Economía, Martín Guzmán, en el proyecto y le ofreció un lugar en la Comisión Evaluadora. Sin embargo, el titular del Palacio de Hacienda le dejó ese puesto al secretario de Energía, Darío Martínez, según confirmaron fuentes oficiales a LA NACION.

Martín Guzmán participó este viernes de una reunión con el secretario de Energía y con funcionarios de Enarsa (ex Ieasa), que tiene a cargo la obra del gasoducto. En esa reunión, se acordó que Martínez asuma un lugar preponderante en la Comisión Evaluadora en representación de Economía.

Dario Martínez en el yacimiento Loma Campana en Vaca Muerta, provincia de Neuquén, en la puesta en marcha de la construcción del gasoducto “Presidente Néstor Kirchner" Presidencia

Las Comisiones Evaluadoras tienen a su cargo el seguimiento integral de los procesos licitatorios, el análisis de las ofertas y posterior recomendación de los ganadores al órgano directivo, que en este caso es Energía Argentina. Así, los miembros recomiendan cuáles deben ser las ofertas adjudicatarias “conforme el fundamento técnico, legal y económico allí establecido”.

El Directorio de Energía Argentina ya cuenta con representantes designados por el Ministerio de Economía. Sin embargo, en medio de las críticas de Cristina Kirchner y la polémica respuesta de Matías Kulfas que derivó en su salida, se conoció que las autoridades de la firma, en manos de La Cámpora, pretendían cederle más lugar a Martín Guzmán.

“Entendemos propicio que la máxima autoridad del área tenga participación directa en todas las instancias de formación de la voluntad societaria a los efectos que la misma refleje los análisis más amplios y diversos posibles”, señalaron fuentes cercanas a la cartera de Energía.

Desde que estalló el escándalo con Kulfas, Guzmán manifesto intenciones de colocarse al frente de la obra del gasoducto bajo su órbita. Incluso se estuvo trabajando en la redacción de un decreto en ese sentido. No está claro ahora, sin embargo, si mantendrá esa estrategia legal, al acordar que su cartera sea parte en el proyecto.

“No hubo direccionamiento”

En medio de la polémica, Martín Guzmán tomó distancia de la denuncia que había realizado inicialmente Matías Kulfas de presunto “direccionamiento” del gasoducto en favor de Techint pero, al mismo tiempo, justificó la importación de bienes, uno de los puntos que había cuestionamiento fuertemente Cristina Kirchner. “De ninguna manera hubo direccionamiento”, afirmó.

“Las definiciones técnicas que se tomaron para la construcción y la licitación del gasoducto son las adecuadas para tener la infraestructura que la Argentina necesita, la capacidad de transporte requerida”, fundamentó el ministro de Economía este viernes durante una entrevista con el canal C5N.

Cristina Kirchner le exigió a Alberto Fernández mayores componentes nacionales en la obra del gasoducto. Fue el viernes 3 de junio en el acto por los 100 años de YPF. Rodrigo Néspolo

Y amplió: “Es una obra que tiene productos que se producen en la Argentina, pero también requiere de insumos importados. Esto es así por las especificidades técnicas de este proyecto, y porque se necesita una chapa de ciertas características”.

Durante la celebración por los 100 años de YPF, Cristina Kirchner le pidió a Alberto Fernández “usar la lapicera” y le exigió que haya mayores componentes nacionales en el gasoducto. “Hay que pedirles que las chapas de laminado las fabriquen acá. Que pongan la línea de producción en la Argentina, si han ganado fortuna, Alberto”, planteó.

Frente a esas declaraciones Kulfas acusó a la firma IEASA de introducir en los pliegos de licitación la utilización de una chapa “de 33 milímetros de espesor”, que solo Techint fabrica en Brasil.

En Comodoro Py, Kulfas negó tener conocimiento de delitos de corrupción y afirmó que sus declaraciones estaban relacionadas a "discrepancias políticas". Gerardo Viercovich

No obstante, este viernes, ante la Justicia, el exministro de Desarrollo Productivo negó tener conocimientos de delitos de corrupción y consignó que sus expresiones, tanto en off the record como en público, no fueron más que “discrepancias y discusiones políticas y de políticas públicas”.