Genneia emitió deuda y captó del mercado US$65 millones

La generadora de energía eléctrica Gennia colocó una emisión de dos nuevas Obligaciones Negociables (ON) por el equivalente a US$65 millones y superó su objetivo inicial de US$40 millones. De hecho, la compañía recibió ofertas por más de US$135 millones. Estas ON ingresaron al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de Byma, la bolsa de valores local que nuclea a los principales actores del mercado de capitales.

Genneia emitió dos series de ON en dollar-linked y dólares estadounidenses. En primer lugar, la ON dollar-linked Clase XXXII por US$49 millones se emitió a una tasa fija de 3,5%, pagadera trimestralmente, por un plazo de 24 meses. En segundo término, la ON en dólares Clase XXXIV por un monto de US$16 millones se emitió a una tasa de interés fija de 6%, pagadera semestralmente con vencimiento a los 36 meses.

Las órdenes que superaron ampliamente el monto ofrecido inicialmente provinieron en su mayoría de inversores privados e institucionales, interesados en proyectos de infraestructura baja en carbono y que permitan el desarrollo equitativo y sustentable del país. Esta operación se realizó bajo la coordinación del Banco Macro, como organizador, mientras que Macro Securities, Balanz, BBVA, Banco Patagonia, Facimex, Max Capital, BST, BACS y Banco Hipotecario actuaron como Colocadores.

De esta manera Genneia concluye con la primera etapa del plan de refinanciación del año 2021. El próximo hito se espera para la semana que viene, cuando el lunes venza el período de participación temprana de la propuesta de canje de su ON Clase XX por US$500 millones con vencimiento enero 2022.

Dicha oferta de canje se trata del primer bono verde corporativo en el mercado de capitales internacional, Clase XXXI, con vencimiento en agosto de 2027, denominado y pagadero en dólares estadounidenses, a emitirse bajo la ley de Nueva York, con un cupón de 8,75% pagaderos semestralmente, y amortizable en 10 cuotas iguales semestrales a partir de marzo 2023 (lo que otorga una vida promedio de la ON de 3,8 años).

En 2016, Genneia puso en marcha un plan de inversión en energías renovables mayor a US$1000 millones, que implicaron dos acciones sumamente positivas en favor del medio ambiente. Por un lado, la compañía aumentó su capacidad instalada renovable en más de 700 MW, y por el otro, desconectó 205 MW de energía fósil en el plazo de tres años.

Genneia es responsable del 25% de la capacidad instalada de energía eólica del país, lo que la convierte en una de las diez generadoras más importantes de Sudamérica. Con el desarrollo de sus parques eólicos Rawson, Trelew, Madryn, Chubut Norte, Villalonga, Pomona y Necochea, la empresa actualmente cuenta con una potencia de 784 MW en energía eólica y supera los 866 MW de energía renovable al considerar su parque solar Ullum (82 MW) ubicado en la provincia de San Juan.

Más del 90% de las ventas de Genneia están denominadas en dólares bajo contratos de largo plazo (PPA, según sus siglas en inglés) y más del 70% provienen de activos de energía renovable. Asimismo, más del 50% de los ingresos de Genneia se encuentran respaldados por las garantías del Foder y Soberana y algunos de sus contratos cuentan con el respaldo del Banco Mundial.

