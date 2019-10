Geoff Ralston: "No puede haber éxito si no hubo varios fracasos antes"

Geoff Realston

El presidente de Y Combinator, una de las mayores aceleradoras de emprendimientos del mundo, dice que la resiliencia es fundamental para impulsar un proyecto sostenible y destaca la capacidad de los argentinos para sobreponerse al contexto

Martina Rua SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de octubre de 2019

Hace unas semanas el rey Midas de los emprendimientos visitó Buenos Aires. Se trata de Geoff Ralston, flamante presidente de Y Combinator, una de las principales aceleradoras de emprendedores del mundo, que ha invertido en más de 5000 empresas desde 2005, incluidas Dropbox y Airbnb, de las cuales 17 valen más de mil millones de dólares. Luego de más de 10 años como socio, ahora preside YC y llegó al país con Eric Migicovsky, socio de YC, y la directora de admisiones, Stephanie Simon, para conocer emprendimientos locales y dar a conocer experiencias de "exalumnos", entre ellos, algunos argentinos, como Tomás Pierucci, fundador de la empresa de valijas inteligentes Bluesmart, impulsor de la llegada Y Combinator al país.

Entre los emprendimientos argentinos que pasaron por la aceleradora en Silicon Valley están también Democracy Earth, Tolemi, EMI Labs y Pachama, entre otros. Durante su tiempo en el país, Ralston visitó al presidente Mauricio Macri y participó de charlas para grupos reducidos de emprendedores, llamadas "office hours", en las que se hace una especie de "clínica" con los casos. De los más de 500 inscriptos se preseleccionó a unos 100, quienes tuvieron la oportunidad de presentar sus proyectos.

-Desde la biotecnología están surgiendo propuestas que cambian a industrias enteras. ¿Qué están viendo y qué importancia le asignan?

-Para mí la clave está en la bioinformática y en la biología sintética, la real unión de las ciencias de la computación con la biología. Estamos viendo emprendedores usar conceptos clásicos de la computación para progresar en biología, por ejemplo, modelando drogas. En vez de gastar millones de dólares y meses y meses haciendo pruebas físicas de laboratorio, las simulan en una computadora, y se están produciendo descubrimientos de manera digital.

-¿Y con respecto a los emprendimientos de inteligencia artificial (IA)?

-Es distinto que con la biotecnología. La inteligencia artificial es una tecnología horizontal con la posibilidad de mejorar cada industria. IA se trata de agregar habilidades cognitivas a los procesos. Todo o casi todo tiene la posibilidad de mejorar con IA. Cuando vienen y me dicen: "Estamos haciendo IA para periodistas, IA para comida de perros", necesitamos mirar por debajo de la superficie, la pregunta es qué servicio estás proponiendo para luego ver cómo la IA lo va a mejorar. A veces lo vemos, pero todavía no muy sofisticado. Es uno de los desarrollos tecnológicos más importantes de los últimos 100 años.

-¿Cómo combate los sesgos inconscientes a la hora de evaluar emprendedores?

-Creo que no podés eliminar los sesgos inconscientes. Tenemos entrenamientos para reconocer los sesgos y hacerlos conscientes para poder trabajarlos. Evaluamos a las compañías de una manera diferentes a la mayoría de los inversores y aceleradoras que buscan ponerse de acuerdo para elegir a una compañía que les "cierre" a todos y creo que ahí se pueden manifestar estos sesgos. Cuando las compañías aplican y los entrevistamos, somos por lo general tres socios en la habitación y no buscamos el consenso que puede reafirmar sesgos.

-Han invertido en éxitos globales como Dropbox y Airbnb. ¿Te das cuenta de cuando va a ser un hit o juega la suerte?

-No, es que somos optimistas (risas). Imaginate esta venta: cuando los hoteles de las convenciones estén llenos, la gente que vive en los alrededores va a alquilar partes de sus casas y tirará colchones de aire que los huéspedes estarán dispuestos a pagar para hospedarse cerca de su evento y podrán usar la cocina para hacerse el desayuno y será cool. ¿Es una idea en la que invertirías? Solo si podés mirarla y pensar "quizás acá hay algo que puede funcionar", es como crecieron muchos grandes proyectos.

-Este año diversas investigaciones periodísticas están dando cuenta de una "crisis de conciencia" de Silicon Valley, donde el avance tecnológico y la riqueza no achican la brecha de inequidad, sino que parecería que la profundizan ¿Trabajan este aspecto de ética con sus empresas invertidas?

-Esta inequidad es global, no creo que en San Francisco sea mayor, pero sí está más a la vista. Creo que la inequidad de la riqueza acumulada es uno de los problemas gigantes de nuestra época, y no es de un sector de la economía. No es la tecnología la que va a arreglarlo. La sociedad y las personas somos los que tenemos que arreglarlo. Alentamos y seleccionamos a las personas que quieren hacer del mundo un lugar mejor, la misión de YC es hacer algo que la gente quiera y eso apunta a hacer un mundo mejor en algún sentido.

-La gran mayoría de los emprendimientos fracasa. ¿Cuáles son los componentes presentes en los emprendimientos que no funcionan?

-El primero, creo, es no haber fracaso antes, no creo que pueda haber éxito si no fracasaste antes y te quedaste perseverando, tomando aprendizaje de lo que salió mal, así desarrollás la resiliencia. A veces es mala suerte, elegir mal a los socios o tratar de hacer todo solo, y muchas veces es no focalizar en algo que la gente realmente quiera.

-¿Hay alguna característica singular en los emprendedores latinoamericanos?

-Estamos viendo una afluencia mayor de emprendimientos de Latinoamérica a YC que de otras regiones y me animaría a especular que las fuerzas sociales, políticas y económicas en la Argentina han obligado a la gente a emprender, lo mismo en Brasil y en casi toda la región. Hay algo en el sistema que forzó a la gente a ser resiliente y encontrar recursos que resultan ser los ingredientes claves de un gran emprendedor.

-¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?

-Respuesta fácil: tener la posibilidad de trabajar por y para los emprendedores que tienen pasión por hacer algo que haga la diferencia