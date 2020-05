FMI. El diagnóstico del FMI sobre el futuro de la negociación con bonistas

Kristalina Georgieva. Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de mayo de 2020 • 15:09

WASHINGTON.- La directora Gerente del Fondo Monetario Internacional ( FMI ), Kristalina Georgieva , dijo en una entrevista que "todavía hay tiempo" para que las negociaciones entre el Gobierno y los acreedores resulten en un acuerdo que evite un nuevo default de la deuda.

Georgieva brindó una entrevista al periódico Financial Times en la que respondió sobre la Argentina. La economista búlgara elogió la respuesta del gobierno de Alberto Fernández a la pandemia del nuevo coronavirus, y dijo que en el Fondo tenían la impresión de que las autoridades argentinas querían "encontrar un camino para resolver la crisis de deuda".

"Todavía hay tiempo para estas negociaciones que están en curso, y no quiero interferir. Eso no es para nosotros", respondió Georgieva , cuando le preguntaron si podía evitarse un nuevo default. "Esperemos que un compromiso continuo traiga un buen resultado", agregó.

Georgieva reiteró que la Argentina solicitó al Fondo que realizara una auditoría en el marco de una consulta del Artículo 4, y que el Gobierno había indicado su intención de negociar un nuevo programa con el Fondo para también señalaron que les gustaría tener un programa con el Fondo.

Ayer, el FMI había evitado pronunciarse a favor o en contra de la oferta de canje de deuda que la Argentina propuso a los bonistas, aunque indicó que espera un acuerdo con una "alta participación" , algo que la oferta actual parece lejos de lograr, ya que los principales acreedores del país anticiparon su rechazo.

"Tenemos la esperanza de que se pueda llegar a un acuerdo con una alta participación de los acreedores que restablezca la sustentabilidad de la deuda con una alta probabilidad", afirmó el director de Comunicaciones del FMI, Gerry Rice, en su tradicional conferencia de prensa en Washington, que volvió a realizarse en el nuevo formato virtual de los tiempos del coronavirus. "Estamos listos para ayudar a la Argentina", completó Rice.

La fórmula elegida por el principal vocero del Fondo para referirse al canje no fue casual. Por el cronograma de renegociación que trazó el Gobierno, la Argentina no puede negociar y cerrar un nuevo programa con el FMI a menos que cierre primero un acuerdo exitoso con los acreedores privados. El Fondo no le presta a países con deuda insostenible.

La sustentabilidad de la deuda es una condición previa que el país debe cumplir para que el board del Fondo evalúe y apruebe un nuevo programa, que a su vez permita reperfilar los vencimientos del acuerdo firmado por el gobierno de Mauricio Macri por US$ 57.000 millones.