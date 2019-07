Gian Carlo Aubry: "Con diálogo podemos construir juntos una mejor sociedad"

Gian Carlo Aubry, presidente y CEO de Nestlé Argentina, Uruguay y Paraguay

"Si hay algo en común para todos los países, para que se puedan desarrollar, es la educación. Pero ojo con hiper especializarse. Se necesita una buena base cultural amplia, con matemática, física, biología, historia, para después hacer los análisis necesarios para resolver un problema, " dice Gian Carlo Aubry, presidente y CEO de Nestlé para Argentina, Uruguay y Paraguay. "Los países que tienen una educación de base secundaria buena, con un sistema que permite a sus jóvenes acceder al mercado laboral (vía universidad, escuelas técnicas o de oficios), con un diploma reconocido, se desarrollan mejor".

En materia de habilidades, cree que en la Argentina se debe que reforzar el inglés y la capacidad analítica. Además recalca que "hay que enseñar la enorme importancia de trabajar y de adquirir las habilidades para ello". Es por esto que la compañía tiene un plan para ayudar a 10 millones de jóvenes en el mundo a acceder a oportunidades laborales para 2030. ¿Cómo? Con orientación a través de charlas en instituciones educativas, participación en ferias laborales, visitas de los estudiantes a sus plantas entre otras acciones. También acceso a un primer empleo, pasantías y prácticas profesionales para desarrollar el talento joven.

El número uno de Nestlé a nivel local recomienda el sistema suizo, o el alemán, donde existe en la secundaria la educación dual, que directamente forma para el trabajo. "Eso permite a los jóvenes acceder al mercado laboral de manera inteligente, formada y maximizar sus posibilidades de integración a la sociedad", dice. En Suiza, su país natal, "las pymes son la columna vertebral de la economía. Pero pocos empleados fueron a la universidad. Lo mismo pasa en las empresas grandes. Mucha gente va a una educación dual, donde se aprende un oficio a través de una formación técnica y también académica".

¿En qué consiste? "Las empresas toman a los jóvenes para trabajar, con un salario, mientras los van formando personas especializadas. Además, estudian en centros de formación. Al cabo de 3 o 4 años, reciben un diploma reconocido. Hay varios CEO de varias compañías importantes en Suiza que no fueron a la universidad sino que se formaron de esta manera".

Inversión

"Es importante construir el futuro"

En 2020 Nestlé va a festejar 90 años de presencia en la Argentina. "Inauguramos una nueva línea de producción en Villanueva con una inversión de US$ 12 millones y US$40 millones anuales en los últimos 3 años, aún con los altos y bajos de la coyuntura.

"A pesar de las condiciones complicadas del país, Nestlé trajo nuevos productos", comenta Aubry. "Argentina es un país que tiene sus dificultades pero de todas maneras creemos en las personas porque es importante construir el futuro".

Hay un proyecto para fabricar en la Argentina leche para bebes líquida que "se va a poder hacer por la inversión que acabamos de hacer en Villanuava, con un lanzamiento dentro de 3 meses, bajo la marca Nan y Nidina. Es una novedad para nosotros. Vamos a traer tecnología de última generación".

Ley de góndolas

"Nosotros creemos muchoen la libre competencia"

Con respecto al proyecto para regular la presencia de los productos de consumo masivo en las góndolas, Aubry sostiene que "Nestlé es una compañía que respeta la legislación. Nosotros creemos mucho en la libre competencia porque es sumamente importante para el desarrollo sano de un país. Durante los últimos meses hemos vivido una situación económica y política complicada para todas las empresas que competimos en la Argentina. Estamos sujetos a las mismas condiciones y necesitamos trabajar para continuar ofreciendo productos de calidad a nuestros consumidores a un precio adecuado, con el fin de poder continuar creciendo y ofreciendo nuevos lugares de trabajo en la compañía".

Agrega que "la Argentina tiene mas de 60 años de historia de altos y bajos, como inflación y devaluaciones. El país y la mayoría de las compañías están acostumbradas a trabajar en estas condiciones que no son las mejores para tener un crecimiento sostenido de la sociedad, de la economía, de la infraestructura. A pesar de esto Nestlé continúa creciendo en la Argentina".

Empleo

"No hay un plan masivo para tomar gente por ahora"

Con 2000 empleados, 6 fábricas, y "navegando" las dificultades propias del país, no hay un plan de despidos pero tampoco de incorporaciones que no sean por reemplazo. "A pesar de la crisis hemos podido mantener todos los puestos de trabajo. No tenemos planes para disminuir la cantidad de trabajo y estamos con un reemplazo de la gente que se va, con retiro voluntario o jubilación. No hay un plan masivo para tomar gente por ahora. Mantenemos a todos los empleados que tenemos con un nivel de remuneración competitivo en el mercado".

Consenso

"Los problemas se dan cuandose rompe el diálogo"

"Existe en la Argentina un sistema sindical que tiene su peso, su criterio y su manera de actuar. Es un componente que existe en otros países y con el cual hay que trabajar, dialogar y hacer funcionar las cosas", sostiene el CEO.

"Con diálogo podemos construir juntos una mejor sociedad. Los problemas se dan cuando el diálogo se rompe o cuando no hay compromiso entre las partes".

Gian Carlo Aubry

Comenzó su carrera en Nestlé en 1988 como trainee internacional

En sus inicios profesionales, de manera progresiva, fue tomando funciones de senior en Marketing y Ventas en Argentina, Chile y América Central en múltiples categorías

Se mudó a la Zona América como Vicepresidente de Operaciones con responsabilidad para los mercados de América del Sur, incluido Brasil

Previo a su nombramiento actual, Aubry se desempeñaba como Jefe Regional del Negocio de Nutrición Infantil de América Latina y el Caribe