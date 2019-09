Fuente: Archivo

Sebastián Campanario SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de septiembre de 2019

"¿Alguien sabe de dónde puedo sacar series actualizadas del Merval?", preguntó en Twitter Nassim Taleb, el autor de El cisne negro, la semana posterior a las PASO. "Por obvias razones", aclaró, por si hiciera falta: aun para un experto, describir eventos extremadamente improbables, la baja de las acciones locales en los días que siguieron a las últimas elecciones, de 17 sigmas (desvíos estándar) y bajísima probabilidad de ocurrencia con oscilaciones normales resultó un fenómeno llamativo.

Por "cisnes negros" Taleb entiende sucesos completamente sorpresivos, de gran impacto, que posteriormente son racionalizados por retrospección. Tanto en su best seller más famoso como en otras de sus obras ( Antifrágil, Engañado por al azar), el ensayista libanés hizo breves referencias a la Argentina con énfasis en nuestra inestabilidad financiera y macroeconómica ("si les parece que la economía argentina es una montaña rusa, es porque no conocen la del Líbano").

Los libros de Taleb pertenecen al campo de la no ficción que dialoga bien con la coyuntura trepidante que vive hoy la Argentina a nivel político y económico. LA NACION consultó en las últimas dos semanas a distintas fuentes por libros que aporten elementos y lentes interesantes para entender mejor lo que está sucediendo.

Además de Taleb, otro de los autores que más resuenan es Jared Diamond, profesor de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). Diamond se hizo conocido en 1998, cuando salió su libro Armas, gérmenes y acero, que ganó el Pullitzer en el mismo año que lo obtuvo Pastoral americana, de Philip Roth. Hace dos meses publicó en inglés Upheaval ( Convulsión), que lleva como bajada: "Cómo las naciones lidian con las crisis y el cambio". Su nueva obra, comentada en esta columna, se centra en media docena de casos de países que atravesaron etapas de convulsión extrema y situación desesperante, que aprendieron y resurgieron con una estrategia de "cambio selectivo": reconocieron los factores que explicaban el estancamiento y ajustaron las tuercas que había que ajustar sin tocar otras.

Más acorde con los tiempos que corren en la Argentina se sitúa la segunda gran obra de Diamond, Colapso: por qué algunas sociedades perduran y otras desaparecen. Allí, el autor describe civilizaciones que en su momento estuvieron en la cresta de la ola del conocimiento y la organización política global (los mayas, los habitantes de la Isla de Pascua, Creta, etcétera) y cuyo legado se derrumbó en muy poco tiempo como un castillo de naipes. Fueron caídas impensadas poco tiempo antes y que involucraron todo tipo de variables más allá de lo económico.

Tanto Taleb como Diamond hacen referencias repetidas a lo que se conoce como "sistemas complejos". En este tipo de dinámicas (que usualmente se confunden con el concepto de "complicadas") se combinan distintas redes de causas que no pueden distinguirse a nivel específico, y a menudo pequeños inputs pueden derivar en efectos agregados enormes e inesperados.

Las autoridades (políticos, empresarios) tienen una sensación de falso control, pero los cisnes negros ocurren más seguido de lo que la estadística tradicional sugiere. En los sistemas complejos es inútil encarar grandes reestructuraciones para solucionar los problemas, sino que hay que aprender a "bailar" con estas dinámicas y tratar de influir en ellas.

Rudiger Dornbusch solía decir que "en economía las cosas tardan más tiempo del que uno pensaba, y luego, cuando suceden, lo hacen más rápido de lo que uno suponía". En una de sus primeras novelas, Ernest Hemingway describe el derrotero de un personaje que "primero se desmorona gradualmente y luego de manera abrupta". Este tipo de trayectorias es común en los sistemas complejos.

"La política y muchas empresas creen que las variables están controladas. Pero se mueven las relaciones, como pasó hace tres semanas. Las encuestas no sirven porque cambian los códigos de interpretación", explica Fernando Zerboni, profesor de la Udesa. ¿Qué libros de divulgación conviene leer para profundizar en estos temas? Consultado al respecto por LA NACION, el físico chileno César Hidalgo, experto en esta agenda y autor de Por qué crece la información, recomendó Linked, de Laszlo Barabasi; Los orígenes del orden, de Eric Beinhoecker, y Orden en el caos y el fin de la certidumbre, de Ilya Prigogine.

Psicología y sitcoms

A los intrigados por la pifiada de los encuestadores con el resultado de las PASO tal vez les interese leer Todo el mundo miente, del doctor en Economía de Harvard Seth Stephens-Davidowitz, quien vendrá en octubre a la Argentina a dar presentaciones en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

A la bióloga molecular y divulgadora Guadalupe Nogués por estos días se le vienen a la cabeza una y otra vez los ensayos de Jonathan Haidt, un influyente psicólogo social de la Universidad de Virginia que estuvo en Buenos Aires en abril pasado.

Haidt sostiene que las personas somos fundamentalmente intuitivas y no racionales. Por lo tanto, el problema no es que la gente no razone: lo hace, pero sus argumentos sirven para apoyar sus conclusiones, y no las de su interlocutor. "La razón no funciona como un juez que sopesa imparcialmente las pruebas, sino más bien como un abogado que justifica nuestras opiniones ante los demás", sostiene Haidt. En su libro La mente de los justos hace alusión a cuestiones evolutivas para explicar este fenómeno. "Si queremos cambiar la mentalidad de la gente es inútil apelar a la razón, sino a la jefa de esta, es decir, a las intuiciones morales subyacentes cuyas conclusiones la razón defiende", sostiene el psicólogo social.

¿Demasiado smart-thinking estadounidense? Los "días de furia" que tuvieron que navegar Nicolás Dujovne y ahora Hernán Lacunza tienen su déjà vu, aprendizajes y espejos históricos en 7 ministros, del economista y periodista Ezequiel Burgo. Publicado en 2011 por Planeta, el libro cuenta el detrás de escena de las decisiones que se tomaron en otros momentos al filo de la cornisa durante las gestiones de Machinea, Sourrouille, Lavagna, Lousteau, Remes Lenicov, Cavallo y Martínez de Hoz. La tensión dramática (Burgo trabajó el texto con el escritor Santiago Llach) se repite una y otra vez, en historias que resuenan fuerte en el actual clima de época.

Para el creativo y publicista Carlos Perez, el mejor libro de no ficción para describir la Argentina de hoy no es de economía, ni de psicología, ni de sistemas complejos. Es un manual que profundiza en la anatomía de las sitcoms: las comedias cortas seriadas en TV. Se titula Sitcom: la comedia en la sala de estar, y fue escrito por Carlos Pott y Manuel Guedán.

Una de las ideas que aparecen en esta obra es que las sitcoms tradicionales tienen una estructura formal muy marcada, con una serie de reglas. La principal: que nada ha de cambiar. En cuanto la sitcom clásica cambia (bodas, muertes, incluso mudanzas), la serie empieza a morir. En este contexto, los personajes no aprenden nunca. Pott explica que la principal diferencia entre el drama y la comedia es que en el primero hay una transformación y exploración de los personajes. En cambio, los protagonistas de las sitcom acaban el episodio tal y como lo comenzaron.

Cualquier parecido con la coyuntura política y económica de la Argentina es mera coincidencia.