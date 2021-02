El exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno se expresó sobre el acuerdo por la carne: "Esto ni Alfredo Coto lo hubiese hecho. Le daría vergüenza" Crédito: Ricardo Pristupluk

El exsecrerario de Comercio Interior Guillermo Moreno cree que "el gobierno no sabe dónde tiene la nariz" y pone como ejemplo lo sucedido con el programa de carne a precios populares lanzado esta semana. En ese sentido, opina que el presidente Alberto Fernández "no tiene una cabeza peronista".

En comunicación con Radio Con Vos, el exfuncionario apuntó contra el Gobierno en varios flancos, principalmente en temas relacionados con la falta de dólares y del programa Carne para Todos..

"¿A vos te parece que si tenés seis millones de kilos de carne por mes, vas a empezar entregándola a los supermercados y no a las carnicerías de barrio donde compran los sectores populares?", argumentó antes de arremeter contra el Presidente. "Esta es otra demostración más de que este muchacho -Alberto Fernández- tiene una cabeza radical y no una cabeza peronista, no mira la sociedad de abajo para arriba. Esto ni Alfredo Coto lo hubiese hecho. Le daría vergüenza", lanzó.

El exsecretario de Comercio Interior señaló días atrás, en una entrevista con LA NACION, que está mal fijar precios para los supermercados y "dejar a los carniceros desguarnecidos".

Para Moreno, el Gobierno no sabe dónde está parado y Fernández "no sabe lo que hace". "Nunca estuvo en las mesas de toma de decisiones sobre temas trascendentales y encima se rodea de gente donde él presupone que les tiene que enseñar, porque es el típico 'sé de todo, le enseñó a todos'", dijo.

Bimonetarismo y falta de dólares

Con respecto al dólar, Moreno opinó que una cosa es trabajar sobre las cifras y otra sobre la realidad.

"En una economía bimonetaria como se da en la Argentina, te tiene que dar lo mismo gastar dólares que gastar pesos. ¿Pudo pasar esto? Sí, con Néstor Kirchner. En cambio, Alberto Fernández hace todo lo contrario de lo que hacía Kirchner. El bimonetarismo te gusta o no te gusta. A Marcó del Pont, por ejemplo, no le gusta".

Además, Moreno trató de explicar la realidad argentina dando un ejemplo desde su experiencia actual como comerciante: "No te olvides que yo tengo un mayorista de ferretería. Me dedico a vender sanitarios, broncería, clavos, tornillos bulones y mechas desde hace 40 años, pero no hay mercadería y no va a haber porque no hay dólares, que es el insumo básico de la Argentina".

