Guiño de Caputo a Milei, crítica a los colegas y un anticipo sobre el dólar

El ministro Luis Caputo habló esta mañana en la Bolsa de Comercio de Rosario, acompañado de todo su equipo económico, e hizo un repaso de los logros de los primeros meses de gestión. Dijo que la inflación está bajando, mencionó el índice mayorista, que dio 2,1% en agosto, y habló de que la economía se está reactivando en la mayoría de los sectores. En este sentido, dijo que el plan que diseñó su consultora cuando estaba en el sector privado se está cumpliendo como estaba previsto y mencionó que recibe varios llamados de un montón de exministros de Economía que dicen que “lo que está haciendo el país va a quedar literalmente en la historia”.

También volvió a destacar que se terminó con el déficit y con la emisión monetaria en el primer mes, algo que “nadie creía que se podía hacer”. Pero criticó la “ansiedad” que tienen algunos actores económicos. “Todo el mundo quiere ver la inflación llegando a cero y la economía creciendo al 8%. También seamos realistas; no se pueden arreglar 120 años de desmanejos en nueve meses”, indicó.

El ministro luego criticó a los economistas que piden una devaluación para ganar competitividad. “Me pone al borde del mal humor cuando escucho a los economistas decir eso. ¿No les basta la experiencia de los últimos 100 o 20 años? ¿En serio alguien puede ser tan sonso de hacerle creer a la gente que la manera de ganar competitividad es devaluando de vuelta? ”, se preguntó.

El ministro Luis Caputo, en la Bolsa de Comercio de Rosario

Caputo dijo que la manera de hacer más competitiva la economía es bajando impuestos, por lo cual es necesario tener superávit. “Estamos camino a eso. Hemos tenido ocho meses consecutivos de superávit y esto es lo que tenemos que afianzar”, dijo.

El ministro también se refirió a la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a la que definió como “muy buena”. Dijo que están pendientes la novena y décima revisión, que corresponden a los meses de junio y septiembre, y que podrían hacerse juntas. “Después de esas revisiones, está la opción de pedir un nuevo programa o no. Pedir un nuevo programa tiene la ventaja que se puede pedir plata adicional, no así con el programa viejo. Ojalá no necesitemos hacerlo. Pero recomponer el balance del Banco Central para nosotros es una prioridad”, indicó.

Caputo destacó que, en ese sentido, el balance de la entidad se ha ido recomponiendo fuertemente estos meses, pese a que ahora las reservas netas volvieron a ser negativas en torno a los US$5000 millones. “La Argentina hoy no necesita deuda, entonces el único objetivo, eventualmente, si quisiéramos pedirle plata al FMI, sería esencialmente para seguir recomponiendo el balance del Banco Central”, señaló.

El funcionario también volvió a pedirle al sector privado que invierta, que aproveche que hay un Presidente con convicción. “Ustedes son los que más pueden influir en que esta recuperación sea lo más rápida y lo más fuerte posible. La recuperación inevitablemente va a pasar, porque cuando uno hace los deberes, las cosas salen bien. Si todos ustedes sacan sus dólares del colchón, le pierden el miedo al cuco del kirchnerismo y se animan a invertir, vamos a salir mucho más rápido”, dijo.

Con relación al régimen de incentivo para grandes inversiones (RIGI), Caputo dijo que “los anuncios ya exceden los US$50.000 millones” y que la atracción es de inversores externos y locales. “Que el Presidente sea una de las dos o tres voces más escuchadas del mundo y que esté todo el mundo pendiente de lo que hace la Argentina en este momento es una rareza favorable, porque eso atrae inversiones. Las inversiones van a venir, están viniendo. El interés es enorme”, auguró.

También dijo que el blanqueo “es una oportunidad histórica, en el cual se beneficia el que regulariza y las empresas porque va a haber crédito barato financiado por argentinos”. Y volvió a ratificar que en breve se va a posibilitar que la tarjeta de débito esté asociado tanto las cuentas en pesos como en dólares. “Cualquiera va a poder blanquear y adquirir hasta un auto con tarjeta de débito sin pagar multa. Ya sea que se regularice menos de US$100.000 o más”, señaló.

Por último, volvió a decir que el programa económico tiene sus secuencias. “Se evitó la crisis, estamos en un orden macro completamente distinto, tenemos superávit fiscal, comercial, de cuenta corriente y energético. No se emiten más pesos. Estamos en otra Argentina, no hay ni la más mínima duda, ahora hay mucho para hacer. La política monetaria está trabajando para que siga bajando la inflación. Ahora que todos sabemos que la inflación es un fenómeno monetario, no es difícil entender que los efectos de esta política los vamos a estar viendo en los próximos meses, definitivamente en el próximo año”, dijo.

