Martín Guzmán, con foco en la deuda y en la reactivación económica

Martín Guzmán Fuente: Reuters

Se enviará el lunes al Congreso el proyecto de solidaridad y reactivación productiva; no descartan un viaje a Estados Unidos

Francisco Jueguen SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de diciembre de 2019

Tras su presentación en conferencia de prensa, el equipo de Martín Guzmán puso sus energías en el desembarco y particularmente en atender dos urgencias: la negociación de la deuda y el proyecto de ley de "solidaridad y reactivación productiva". Según pudo saber LA NACION de fuentes cercanas al ministro, la iniciativa será presentada el próximo lunes en el Parlamento, que entrará en sesiones extraordinarias.

En su entorno consideraron además "altamente probable" que en las próximas semanas el ministro o su equipo vuelen a Washington a negociar una reestructuración de la deuda. Sin embargo, no hubo precisiones sobre fechas, mientras ayer los rumores sobre el inicio de las conversaciones con fondos de inversión y bancos de paso por el país daban vueltas por la City.

"Hay algunos visitando, pero nadie negociando", precisó una fuente que conoce el mundo financiero y que agregó que no se trata de los fondos más grandes, sino algunos que, tras un año complicado, acercan nuevos interlocutores para familiarizarse con los funcionarios.

Allí las grandes dudas son aún el tipo de propuesta que presentará el ministro: con quita o sin quita de capital o intereses, el tiempo de gracia reclamado y el tratamiento diferencial para bonistas con papeles bajo ley local o extranjera.

Lo que sí quedó confirmado en las últimas 48 horas es la conformación, en parte, del Consejo de exsecretarios de Finanzas que asesorarán al ministro y al actual secretario de Finanzas, Diego Bastourre, en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con los acreedores privados. Allí estarán Sergio Chodos, Daniel Marx y Adrián Cosentino. Por ahora, todos cortaron el diálogo con los medios de comunicación ante las necesidades del nuevo gobierno.

"Hay probabilidades de acá a Navidad", contaron ayer en Economía sobre las chances de un viaje para continuar negociando con el Fondo y los acreedores. Unos quince días atrás Guzmán se reunió con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y con el economista venezolano Luis Cubeddu. No trascendieron detalles de ese encuentro, pero fue parte de lo que Fernández denominó "negociación silenciosa" con el organismo. "Quizás un funcionario del Fondo venga para acá", dijeron -jugando al misterio- desde Economía ayer.

"Queremos que puedan cobrar", dijo el funcionario", estimó en la conferencia que ofreció Guzmán para presentar su plan económico integral, en la que afirmó que el país está en un "virtual default" y cuestionó a la gestión anterior por el problema que representan los intereses de la deuda. "Para poder pagar hay que tener capacidad de pago, y para eso la economía se tiene que recuperar", dijo Guzmán entonces, y señaló que buscará una relación "constructiva" con el FMI.

"El FMI va a ser parte de esto", dijo Guzmán. "Hay un reconocimiento del fracaso y de la situación económica", afirmó. "Este es un proyecto diseñado por nosotros", ratificó al describir que habrá una adaptación del stand-by agreement (SBA) a las necesidades del nuevo programa de Alberto Fernández.

Tanto en el Ministerio de Economía como en el de Desarrollo Productivo faltan todavía los nombramientos de los secretarios, lo que retrasó la toma de decisiones administrativas, pese a que los funcionarios ya se encuentran trabajando.

El Gobierno, en tanto, enviará al Congreso el lunes el proyecto de ley de Solidaridad y Reactivación Productiva. En Economía lo definieron como "un paquete de medidas" que está "bajo siete llaves".

Se prevé que incluya una mejora a los ingresos más bajos, entre ellos jubilaciones, tal como lo anunciaron tanto Guzmán como Alberto Fernández en sus primeros discursos. En su presentación, el ministro cuestionó la fórmula que Cambiemos usó para actualizar los haberes jubilatorios. Una pista de los posibles componentes de la "desindexación" que prometió Fernández.

"En los próximos días estaremos convocando a los trabajadores, a los empresarios y las diversas expresiones sociales para la puesta en marcha de un conjunto de Acuerdos Básicos de Solidaridad en la Emergencia. Buscará restablecer los indispensables equilibrios macroeconómicos, sociales y productivos", dijo el presidente días atrás.Guzmán dejó también otros indicios sobre lo que traerá ese paquete. Dijo que no habrá ajuste, que el país no tiene crédito y que no emitirá de más. ¿Cómo financiará su plan? El lunes redefinirá probablemente una nueva política de ingresos.