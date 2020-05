El ministro Martín Guzmán se reunió ayer con Miguel Galuccio (Vista) y el sacerdote Rodrigo Zarazaga en su despacho. Se sumaro por Zoom seis de los empresarios más importantes del país para hablar de cómo siguen las negociaciones con los acreedoeres

28 de mayo de 2020 • 12:21

Fue una reunión que no debía divulgarse. No por cuestiones delicadas, sino por lo distendido. Por videollamada, los principales empresarios del país se juntaron ayer a las 15 con el ministro de Economía, Martín Guzmán, para hablar sobre la deuda y respaldar las negociaciones para evitar el default.

Según pudo reconstruir LA NACION de quienes fueron parte de la junta -entre ellos, Paolo Rocca (Techint), Miguel Galuccio (Vista Oil & Gas) y Luis Pagani (Arcor)- fue una conversación de más de una hora en la que el ministro presentó sus lineamientos para la sostenibilidad de la deuda y habló de la nueva propuesta de la Argentina, pero también escuchó a los empresarios con sus dudas y planteos.

Fue un acto "simbólico", dijeron, y por el momento único: no se formará un comité integrado por estos empresarios, no habrá reuniones periódicas de este grupo en particular ni se escribirá una solicitada, como sí sucedió en reuniones anteriores que tuvo el funcionario con referentes del sector privado como José Urtubey (Celulosa) y Martín Cabrales (Cabrales).

El encuentro fue convocado por el Ministerio de Economía y Galuccio -quien estuvo en el despacho junto a Guzmán- ofició de "coanfitrión" y reunió al grupo. También estaba en el despacho el sacerdote Rodrigo Zarazaga, un referente social que levantó su perfil en 2016 cuando hizo enojar a los empresarios reunidos en el Coloquio de IDEA.

En esta reunión, en cambio, el sacerdote no tuvo un rol de provocador sino de enlace. "Zarazaga es garantía de diálogo", dijeron quienes fueron parte. La lista completa de los asistentes fue: Martín Guzmán, Rodrigo Zarazaga, Miguel Galuccio, Paolo Rocca, Luis Pagani, Enrique Cristofani (Santander), Verónica Andreani (Grupo Logístico Andreani), Carlos Miguens Bemberg (Bemberg Holdings) y Federico Braun (Supermercados La Anónima).

Según pudo reconstruir este diario, no hubo un pedido específico de parte del ministro para que los empresarios apoyen la negociación de la deuda, algo que Alberto Fernández busca hace semanas. No obstante, uno de los asistentes del sector privado confirmó que los empresarios presentes plantearon "respaldo" para que cuenten con ellos "en todo lo que sea necesario" para lograr el acuerdo con los acreedores.

Esta no es la primera vez que el ministro se reúne con empresarios para hablar sobre la deuda, ni será la última. A la de ayer se suma la de fines de abril, de la que salió la solicitada en apoyo a la oferta firmada por referentes de Cabrales, Globant y Celulosa, entre otros, y ya hay otra más convocada para los próximos días con referentes del sector de consumo masivo.

Los encuentros se dan en un contexto de negociaciones cada vez más largas con los acreedores de la deuda soberana nacional. El viernes pasado a las 17, la Argentina entró en default selectivo. A partir de ese momento, y hasta el 2 de junio, siguen las negociaciones con los bonistas.