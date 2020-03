Habrá canje amistoso del Bogato para borrar las secuelas del Dual

Funcionarios se reunieron con inversores institucionales locales

Sacando provecho del grado de libertad que ganó con la reciente publicación de un decreto, el Ministerio de Economía oficializó ayer el nuevo llamado a subasta para colocar deuda en pesos que incluye una opción de canje "amigable" para los tenedores del Bogato 2020 ( A2M2) que vence este viernes por un monto de $73.230 millones.

Se trata de una licitación en la que ofrecerán tres instrumentos (dos Letras en pesos a tasa variable y el bono con ajuste CER -Boncer21- cuya colocación viene de declarar desierta anteayer), dos de los cuales le servirán para ofrecer en canje combinados a quienes tienen el Bogato en su cartera.

La oferta oficial para estos tenedores contempla destinar el 30% de los $2459,19 que cobrarán por cada $1000 invertidos en ese bono a una Lebad a vencer el 31 de julio que se colocará a un precio que asegura un rinde del 40,50% anual y destinar el 70% restante a comprar el Boncer21 en condiciones que suponen "275 puntos más CER", destacaron en Economía.

Para tratar de asegurar la colocación, el secretario de Finanzas, Diego Bastourre y quien lo secunda, Ramiro Tosi, se reunieron ayer en esa cartera con representantes de bancos, aseguradoras y fondos de inversión (FCI), que poseen 3/4 de la tenencia total de ese bono.

En el encuentro, del que además participaron el titular de la CNV, Adrián Cosentino, y la Superintendenta de Seguros, Mirta Guida, los funcionarios se esmeraron en explicar que intentan recuperar la adhesión que las emisiones tenían antes del incidente del bono Dual, para poder reordenar la deuda en pesos, tomando en cuenta que vencen este mes bonos por $440.000 millones que no habría manera de pagar sin consecuencias inflacionarias. "No les pedimos que aumenten exposición al sector público, solo que no la desarmen", explicaron.

La expectativa de cara al canje es buena, básicamente porque el decreto 193 habilitó a Economía para que las futuras suscripciones se puedan realizar con bonos por vencer este año y a valor técnico, "Esto zanjó la tensión que había entre los límites que marca a los funcionarios la ley de administración pública y la responsabilidad fiduciaria que alcanza a muchos de los tenedores institucionales y no les permite asumir pérdidas".

La subasta incluye la reapertura de una Lebad muy corta, a vencer en 84 días (28/5), por hasta $6000 millones y con tasa indicativa del 38,77% anual.