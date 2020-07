Los datos se desprenden del boletín de la seguridad social de la AFIP; la baja interanual es de más 28.400 empleadores Crédito: Ignacio Sánchez

Paula Urien 9 de julio de 2020

La caída del empleo es pronunciada y a las empresas que cierran se suman aquellas que intentan continuar y, para ello, dejan de pagar los impuestos. Estas dos variantes de la crisis laboral que se vive en la Argentina (y en el mundo) está registrada en el Boletín Anual de la Seguridad Social, de la AFIP, que difundió los números del mes de mayo de este año del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

En el boletín anual se puede leer que, mientras que en mayo de este año había 520.507 empleadores registrados, en mayo de 2019 había 548.967, es decir que se perdieron 28.454 empleadores , entre los que dejaron la actividad y los que dejaron de hacer los aportes. En su comparación intermensual, versus abril, hay casi 6000 empleadores menos, pero el gran salto se da en su comparación con marzo, cuando comenzaba el confinamiento . En mayo, entonces, hay 18.546 empleadores menos que en marzo. Aquí está el verdadero costo laboral del Covid-19.

El sector productor de bienes fue el que menos se vio sacudido por la pandemia, con unos 3000 empleadores menos en estos dos meses, pero, de ellos, 1647 pertenecen al sector de la construcción. Los sectores productores de servicios fueron los más castigados, entre ellos comercio, alojamiento, servicios inmobiliarios, con una pérdida de 15.502 empleadores.

Menos trabajadores registrados

La cantidad de trabajadores registrados en el sector público aumentó en 6155, mientras que la cantidad de trabajadores en el sector privado disminuyó en 410.197 personas si se compara mayo de 2020 con mayo de 2019. En tanto, en mayo de este año hay 195.144 trabajadores registrados menos que en abril y 285.990 menos que en marzo.

Por otro lado, estos números solo reflejan el empleo registrado. Aquí no se contabilizan los 7 millones de trabajadores sin registrar (datos de FIEL), entre ellos, más de 4 millones de asalariados.

Consultadas por LA NACION, fuentes del Ministerio de Trabajo aclararon que el retraso en la presentación de las declaraciones juradas al sistema de seguridad social no significa necesariamente el cierre de empresas.

"El dato del número de empleadores incluido en el Boletín de Seguridad Social de la AFIP, se elabora a partir de las Declaraciones Juradas (DDJJ) de la nómina salarial que las empresas presentan a la AFIP para el pago de los aportes personales y las contribuciones patronales (Formulario 931). El criterio metodológico utilizado es incluir a aquellos que presentan la declaración jurada en el plazo de los 30 días posteriores al mes de referencia. Y, si bien habitualmente este período no constituye un problema significativo para la construcción de indicadores relativamente completos, este diagnóstico cambia radicalmente con la irrupción de la pandemia" , explicaron, y dijeron que, por la paralización de las actividades económicas, administrativas y sociales, "a partir de abril, las empresas tienden a demorar por más tiempo del habitual la presentación de la DDJJ al organismo fiscalizador".

"Así, el número importante de empresas que retrasaron sus presentaciones por las complicaciones generadas por el Covid-19 no fueron incorporadas al número de empleadores registrados en los meses de marzo y abril, pero esta eventualidad de ningún modo significa que las firmas que no aparecen en la estadística hayan cesado sus operaciones productivas y comerciales, tan solo implica que no declararon la nómina de personal en el plazo establecido", agregaron.

Por último, consideraron que "en la actualidad, se verifica cierto proceso de destrucción de empresas", pero que cuantificarlo con la información reciente de la seguridad social, sobrestimaría el fenómeno.