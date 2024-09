Hay excepciones: los bancos no podrán cobrar Ingresos Brutos por el dinero blanqueado

Escuchar

Los contribuyentes que se adhirieron al Régimen de Regularización de Activos se encontraron en las últimas semanas con una sorpresa inesperada: aunque el Gobierno promociona que se pueden blanquear hasta US$100.000 sin pagar multas ni impuestos, algunas provincias hicieron uso de su potestad tributaria y retuvieron Ingresos Brutos. Ante este cambio en las reglas del juego, desde la Comisión Arbitral (Comarb) salieron a aclararle a los bancos que tendrán que dejar de aplicar estas retenciones.

La Comisión Arbitral es uno de los organismos de Aplicación del Convenio Multilateral del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, acuerdo al que adhieren las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El jueves por la tarde, luego de la reunión de Comisión Plenaria, se decidió que las Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA) no estarán alcanzadas por el Sistema de Recaudación y Control sobre Acreditaciones Bancarias (Sircreb), siempre y cuando las operaciones sean informadas mediante declaraciones juradas periódicas en la oportunidad en que se produzcan.

“Lo expuesto no tiene implicancia alguna sobre las potestades tributarias de cada jurisdicción respecto de la gravabilidad de los ingresos informados en las CERA”, advirtió el comunicado, que fue enviado a la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra), a la Asociación de la Banca Especializada (ABE) y la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (Adeba).

“Hasta ahora, se estaban practicando retenciones sobre las cuentas CERA en pesos. Pero la propia comunicación de la Comisión Arbitral agrega que eso no quiere decir que cada jurisdicción pueda considerar que está gravado ese dinero con Ingresos Brutos, porque cada jurisdicción obviamente mantiene su potestad tributaria. Es decir, sigue el riesgo latente de que las jurisdicciones que no se adhieran al blanqueo reclamen Ingresos Municipales y las municipalidades, tasas. Pero, por lo menos, los bancos no podrán recaudar directamente el Sircreb a cuenta de Ingresos Brutos en los depósitos que se realicen en pesos”, explicó Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios.

Nota que le envió la Comarb a los bancos

Además, el especialista señaló que la comunicación aplica únicamente para el Sistema de Recaudación y Control sobre Acreditaciones Bancarias. Sin embargo, otras jurisdicciones -como Tucumán y Misiones- tienen otros regímenes de recaudación propios. “En estos casos están practicando recaudaciones de Ingresos Brutos sobre las cuentas CERA en dólares”, completó.

En el artículo 42 del paquete fiscal, la medida invitaba a las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherirse al Régimen de Regularización de activos. “Adoptando medidas tendientes a liberar los impuestos y tasas locales que los declarantes hayan omitido ingresar en sus respectivas jurisdicciones”, citaba.

No obstante, al momento solo Córdoba, Neuquén y Tucumán se adhirieron, mientras que Mendoza, Misiones, Chaco y Entre Ríos están en pleno proceso. No hay novedades hasta el momento de la Ciudad de Buenos Aires, tampoco de la provincia de Buenos Aires, liderada por el gobernador kirchnerista Axel Kicillof.

Hasta el 30 de septiembre, inclusive, los contribuyentes podrán regularizar activos en efectivo. Se prevé una alícuota del 5% sobre el excedente de US$100.000 getty

“Es buena la idea de que la gente que blanquea no tenga ninguna retención provincial en los bancos, era uno de los miedos que había. Porque se depositaba la plata, pensabas que el blanqueo tenía una alícuota máxima del 5% en esta etapa, y de repente aparecían 3% o 4% por parte de las provincias. El costo del blanqueo se disparaba. Pero la adhesión de las provincias al blanqueo viene un poquito lenta”, dijo Mariano Ghirardotti, del Estudio Contable Impositivo Ghirardotti & Ghirardotti.

Mientras tanto, faltan pocos días para que termine la primera etapa del blanqueo. Hasta el 30 de septiembre, inclusive, los contribuyentes podrán regularizar activos en efectivo. Se prevé una alícuota del 5% sobre el excedente de US$100.000 (a menos que se invierta en el mercado de capitales). Hasta el 31 de diciembre, la alícuota aumenta al 10%; y hasta el 31 de marzo de 2025, al 15%.