Lacunza advirtió sobre un proceso inflacionario por la emisión

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de julio de 2020 • 10:46

El ex ministro de Economía Hernán Lacunza advirtió hoy que el país podría sufrir en los próximos meses "un proceso de inestabilidad inflacionaria por un exceso de emisión" .

En declaraciones a radio La Red, Lacunza reflexionó sobre la situación del país por la pandemia de coronavirus. "Hay dos fotos inexorables: las víctimas sanitarias y las víctimas económicas; la Argentina eligió medidas extremas para que la primera foto no sea tan dramática, a costa de la segunda foto... es una decisión política y los resultados son acordes a esa estrategia", aseguró.

"El Gobierno empezó disparando a mansalva, pero después calibró mejor y destinó recursos, que nunca sobran, a sus dos programas emblema: ahí no hay mucho espacio para mejorar. Siempre hablar por radio es más fácil que estar ahí sentado; pero lo que se podría haber hecho distinto es no agravar más la situación fiscal ... no agreguemos una tercera foto dentro de un par de meses, que no va a ocurrir en el resto del mundo: que además de las víctimas sanitarias y económicas, tengamos un proceso de inestabilidad inflacionaria por un exceso de emisión", advirtió el economista

"Hay que ser muy cuidadosos con eso y una forma de hacerlo es haber arreglado con los acreedores, emitir deuda en pesos y mostrar un programa fiscal y financiero". señaló el ex ministro de Economía, quien aclaró que "Alberto Fernández no agarró al país en default".