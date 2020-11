Hernán Lacunza: "Claramente no vamos a tener el 29% de inflación prevista en el Presupuesto 2021" Fuente: Archivo - Crédito: Rodrigo Néspolo

"Claramente no vamos a tener el 29% de inflación prevista en el Presupuesto 2021", dijo el exministro de Economía, Hernán Lacunza, durante un seminario virtual organizado por Quinquela Asset Management. Para el exministro de Economía sobre el final de la presidencia de Mauricio Macri, en noviembre la inflación estará rondando el 4% y el año que viene "será inexorable un fogonazo inflacionario".

Del seminario también participó Emmanuel Álvarez Agis, exviceministro de Economía (durante la última gestión de Cristina Kirchner), quien coincidió con los pronósticos de su colega en materia de precios. Según el titular de la consultora PxQ habrá que diseñar un "mecanismo de relojería para que la inflación del año que viene se ubique en torno al 40%, con una recuperación económica del 5%. Y, en este plan será importante las políticas que se adopten en materia de descongelamiento gradual, tanto en las tarifas de servicios como en el área de los precios de los alimentos".

A su vez, Álvarez Agis enfatizó en "la necesidad de conseguir fondos frescos" a través de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para fortalecer las reservas. "Esos fondos son necesarios para estabilizar el sendero económico del año que viene", aseguraron.

Con respecto a la negociación con el organismo de crédito, Lacunza estimó que sus exigencias serán distintas. "No creo que el FMI pida reformas estructurales. Habrá un camino híbrido que ya se hizo con otros países que sería un acuerdo stand by por tres años, en el cual la voz y el voto de los Estados Unidos será muy importante", dijo.

En tanto, Álvarez Agis sostuvo que la Argentina "necesita financiamiento por al menos US$5000 millones para el año que viene, que seguramente no vendrán por el sector privado ni por una eventual mayor emisión monetaria que no sería avalada por el FMI".

Además, la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre las fuerzas políticas, sindicales y sociales también formó parte del encuentro virtual, incluso con alguna expresión preocupante por parte de Alvarez Agis. "La mayor parte de los actores políticos se han dado cuenta que tener una sociedad en cuarentena, en el medio de una pandemia, y agregarle a eso un dólar que va de los 80 a los 200 pesos, se parece mucho a tratar de que terminemos en guerra civil", reflexionó el exviceministro de Economía.

En este sentido, añadió que la elección (presidencial) no salió 70% a 30% sino 49% a 41%. "La grieta está dentro de la sociedad y me parece que el desafío de encontrar consensos no es solo de los actores políticos, sino de la propia sociedad. El llamado al consenso debe ser incondicional y todos debemos llevar algo para poner arriba de la mesa", concluyó.

