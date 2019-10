Crédito: Rodrigo Néspolo

El exministro de Energía, Juan José Aranguren -echado del gobierno por Mauricio Macri, en junio de 2018- contó ayer en una entrevista con LA NACION:"Estoy trayendo mis dólares en este momento, que tendría que ser al revés, para continuar viviendo". Esta mañana, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, dio su opinión.

"Esas son decisiones individuales, particulares. Cada uno hace con su patrimonio lo que cree conveniente. Yo los tengo en el país y me parece lo correcto, pero no opino de Aranguren", dijo en radio La Red.

Lacunza en la previa a las reuniones que mantendrá con las autoridades del Fondo Monetario Internacional ( FMI), en Washington, Estados Unidos, aseguró que "después de las PASO, a la Argentina no le están renovando nada de deuda", pero aseguró que el país "no tiene un nivel de deuda alto y no tiene problemas de solvencia. De ninguna manera es impagable".

En Radio Mitre, el ministro dio más precisiones sobre ese punto: "La deuda es de 310.000 millones de dolares, lo que representa un 68% del producto. En este periodo aumentó un 29%".

Por otra parte, consideró que los controles de cambio aplicados a principios del mes pasado"han funcionado y están funcionando" y que las reservas del Banco Central "alcanzan para sostener el tipo de cambio hasta el 10 de diciembre".

"Estas medidas no son permanentes, ningún país del mundo se va a desarrollar con controles cambiarios severos. El resultado no va a cambiar esto", dijo en La Red.